Из-за вражеских атак есть новые отключения электроэнергии в шести областях, - "Укренерго"
В результате новых российских обстрелов отключены потребители в нескольких областях. Также из-за предыдущих атак россиян в большинстве регионов Украины применяются графики отключений.
Об этом сообщает "Укренерго", передает Цензор.НЕТ.
Последствия обстрелов
За минувшие сутки враг продолжил целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате - на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.
"Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - говорится в сообщении.
В результате предыдущих массированных российских атак - в большинстве регионов Украины в настоящее время применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
В отдельных областях вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Потребление
По данным "Укренерго", потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению.
Сегодня, 13 февраля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,9% ниже, чем в это время предыдущего дня - в четверг. Причина - ощутимое потепление в большинстве регионов Украины.
Вчера, 12 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 1,2% выше, чем максимум предыдущих суток - в среду, 11 февраля. Причина - применение меньшего объема ограничений в отдельных регионах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://protocol.ua/ru/pro_funktsionuvannya_palivno_energetichnogo_kompleksu_v_osobliviy_period_stattya_6/&ved=2ahUKEwih96rWs9aSAxVTBtsEHfqJGtQQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw3EewkzbbdnPdGrmR_4ZJwo
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в ...
protocol.ua › pro_funktsionuvannya_palivno_energetichnogo_kompleksu...
Підготовка підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період здійснюється в мирний час ...