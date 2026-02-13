Из-за вражеских атак есть новые отключения электроэнергии в шести областях, - "Укренерго"

В результате новых российских обстрелов отключены потребители в нескольких областях. Также из-за предыдущих атак россиян в большинстве регионов Украины применяются графики отключений.

Об этом сообщает "Укренерго"

Последствия обстрелов

За минувшие сутки враг продолжил целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате - на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

"Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - говорится в сообщении.

В результате предыдущих массированных российских атак - в большинстве регионов Украины в настоящее время применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

В отдельных областях вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Потребление

По данным "Укренерго", потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению.

Сегодня, 13 февраля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,9% ниже, чем в это время предыдущего дня - в четверг. Причина - ощутимое потепление в большинстве регионов Украины.



Вчера, 12 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 1,2% выше, чем максимум предыдущих суток - в среду, 11 февраля. Причина - применение меньшего объема ограничений в отдельных регионах.

