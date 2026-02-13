Рашисты снова атаковали энергетику Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные
Ночью российские захватчики снова нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одессы.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.
Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.
Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь на 13 февраля российские войска атаковали беспилотниками Одессу, в результате чего нарушено водоснабжение, свет и тепло.
- В двух районах Одессы фиксируют повреждения.
- Известно, что враг целенаправленно атакует порты и железную дорогу Украины.
