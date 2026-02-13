Рашисты снова атаковали энергетику Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные

Ночью российские захватчики снова нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.



Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.



Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 13 февраля российские войска атаковали беспилотниками Одессу, в результате чего нарушено водоснабжение, свет и тепло.

В двух районах Одессы фиксируют повреждения.

Известно, что враг целенаправленно атакует порты и железную дорогу Украины.

