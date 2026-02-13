РУС
2 008 6

Рашисты снова атаковали энергетику Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные

Энергетика Одессы снова под ударом врага: что известно?
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Ночью российские захватчики снова нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.

Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.

Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Автор: 

Зате який зеленський переконано незламний, натхненний перемогою
13.02.2026 10:04 Ответить
За 4 роки варто було під землю з бетоном переносити поступово як самі ЛЕПи так і підстанції
13.02.2026 10:06 Ответить
А навіщо? Гроші і так по потрібним карманам розходяться...
13.02.2026 10:29 Ответить
Примушення до виборів , набирає оберти...
13.02.2026 10:21 Ответить
"ЦВК нарахувала в Україні 34 млн виборців" - чого ж не "вибрати" голобородька ще раз.
13.02.2026 10:38 Ответить
під час призначення лисака й зеленський й https://suspilne.media/odesa/1175088-hto-kerue-odesou-pid-cas-vijni-perse-spilne-intervu-sergia-lisaka-ta-igora-kovala/ безпосередньо лисак акцентували на посиленні ППО в Одесі та й в цілому акцент був зроблений акцент на безпековому аспекті.

але правда дещо інша: зеленський призначає на посади відданих йому особисто людей, які виконуватимуть його сосбисті забаганки та примхи, а функція всіх цих людей на посадах - диктор, статист, балакуча голова (назвіть як хочете).
13.02.2026 11:06 Ответить
 
 