Последствия вражеского обстрела Одессы: попадание в многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг ночью нанес удар по Одессе ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксированы повреждения в двух районах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

Попадания произошли в два многоэтажных жилых дома. Повреждены квартиры на верхних этажах. К счастью, без человеческих жертв, дальнейшего возгорания и детонации.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автосервис. Пожары, возникшие на местах, оперативно ликвидированы.

Взрывной волной повреждено остекление в детском саду и гимназии.

Ликвидация последствий вражеской атаки



















