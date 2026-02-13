Последствия вражеского обстрела Одессы: попадание в многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг ночью нанес удар по Одессе ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксированы повреждения в двух районах города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
Попадания произошли в два многоэтажных жилых дома. Повреждены квартиры на верхних этажах. К счастью, без человеческих жертв, дальнейшего возгорания и детонации.
Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автосервис. Пожары, возникшие на местах, оперативно ликвидированы.
Взрывной волной повреждено остекление в детском саду и гимназии.
Ликвидация последствий вражеской атаки
