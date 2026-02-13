РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
3 764 1

Последствия вражеского обстрела Одессы: попадание в многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг ночью нанес удар по Одессе ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксированы повреждения в двух районах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

Попадания произошли в два многоэтажных жилых дома. Повреждены квартиры на верхних этажах. К счастью, без человеческих жертв, дальнейшего возгорания и детонации.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автосервис. Пожары, возникшие на местах, оперативно ликвидированы.

БПЛА атаковали Одессу: нарушено водоснабжение, свет и тепло

Взрывной волной повреждено остекление в детском саду и гимназии.

Ликвидация последствий вражеской атаки

Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе

После атаки РФ в Одессе без воды остались 250 тысяч абонентов

Ответ по мааацкве как всегда без промаха- сразу потужной двушкой.
13.02.2026 07:47 Ответить
 
 