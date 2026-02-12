После атаки РФ в Одессе без воды остались 250 тысяч абонентов

В результате российской дронной атаки в ночь на 12 февраля в Одессе была повреждена энергетическая инфраструктура и обесточены объекты водопроводной системы. Без воды остались около 250 тысяч абонентов в нескольких районах города и пригорода.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в комментарии журналистам сообщили в пресс-службе Інфоксводоканал.

"Ждем восстановления энергоснабжения. Ориентировочно без воды находятся 250 тысяч абонентов", - сообщили в пресс-службе.

Без воды находятся жители Киевского и части Хаджибейского районов города Одессы, а также с. Лиманка, с. Червоный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1–5", ж/м "Черноморка", ЖКП "Таирово". Как добавили в пресс-службе, может наблюдаться снижение давления водоснабжения в Хаджибейском и Приморском районах города.

Что предшествовало

В результате атаки РФ в ночь на 12 февраля зафиксировано повреждение гражданской и критической инфраструктуры в Одессе. Пострадал один человек - ему оказана медицинская помощь .