Після атаки РФ в Одесі без води залишилися 250 тисяч абонентів

Унаслідок російської дронової атаки в ніч проти 12 лютого в Одесі було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та знеструмлено об’єкти водопровідної системи. Без води залишилися близько 250 тисяч абонентів у кількох районах міста та передмісті.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в коментарі журналістам повідомили у пресслужбі Інфоксводоканалу.

"Чекаємо відновлення енергопостачання. Орієнтовно без води перебувають 250 тисяч абонентів", - повідомили у пресслужбі.

Без води перебувають жителі Київського та частини Хаджибейського районів міста Одеси, а також с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1–5", ж/м "Чорноморка", ЖКП "Таїрово". Як додали у пресслужбі, може спостерігатися зниження тиску водопостачання у Хаджибейському та Приморському районах міста.

Що передувало

Внаслідок атаки РФ в ніч проти 12 лютого зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури в Одесі. Постраждав один чоловік - йому надано медичну допомогу