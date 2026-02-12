Обстріл Одеси
Після атаки РФ в Одесі без води залишилися 250 тисяч абонентів

Атака по інфраструктурі Одеси: пожежі та пошкоджене житло

Унаслідок російської дронової атаки в ніч проти 12 лютого в Одесі було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та знеструмлено об’єкти водопровідної системи. Без води залишилися близько 250 тисяч абонентів у кількох районах міста та передмісті.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в коментарі журналістам повідомили у пресслужбі Інфоксводоканалу.

"Чекаємо відновлення енергопостачання. Орієнтовно без води перебувають 250 тисяч абонентів", - повідомили у пресслужбі.

Без води перебувають жителі Київського та частини Хаджибейського районів міста Одеси, а також с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1–5", ж/м "Чорноморка", ЖКП "Таїрово". Як додали у пресслужбі, може спостерігатися зниження тиску водопостачання у Хаджибейському та Приморському районах міста.

Що передувало

Внаслідок атаки РФ в ніч проти 12 лютого зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури в Одесі. Постраждав один чоловік - йому надано медичну допомогу

Голова міської ради та держадміністрації, своєчасно та якісно виконали свої функціонал - обов'язки щодо питання життєзабезпечення населення в Особливий період з березня 2014 року!! Разом з купою=десятками відповідних посадовців з ОДА, КМУ, РНБОУ!!????
Генпрокурор, з цілим Офісом, уже виїхав до них??
12.02.2026 18:54 Відповісти
За чотири роки не забезпечити насосні станції аварійними генераторами - це злочин.
12.02.2026 20:25 Відповісти
 
 