Наслідки ворожого обстрілу Одеси: влучання у багатоповерхівки

Ворог вночі вдарив по Одесі ударними безпілотниками. Внаслідок  атаки зафіксовано пошкодження у двох районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

Сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки. Пошкоджено квартири на верхніх поверхах. На щастя, без людських жертв, подальшого загоряння та детонації.

Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та автосервіс. Пожежі, що виникли на місцях, оперативно ліквідовано.

Вибуховою хвилею пошкоджено скління у дитячому садку та гімназії.

Ліквідація наслідків ворожої атаки

Наслідки удару по Одесі
