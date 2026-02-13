БпЛА атакували Одесу: порушено постачання води, світла та тепла

В Одеському районі після атаки ворожих безпілотників виникли перебої з комунальними послугами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Одеської ОВА Олега Кіпера в Телеграмі.

Частина споживачів залишилася без електро-, тепло- та водопостачання.

За словами посадовця, на місцях працюють профільні служби. Фахівці проводять огляд пошкоджень і перевіряють стан мереж.

Росіяни атакували Одесу "шахедами"

Російські війська ввечері 12 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками.

Унаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд.

"Сталося влучання у багатоповерховий будинок: пошкоджено квартиру на верхніх поверхах, без подальшого загоряння. Також пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд", - зазначив начальник МВА Сергій Лисак.

В іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі. Інформація про постраждалих уточнюється.

