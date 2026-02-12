Росіяни атакували Одесу "шахедами": є влучання в багатоповерхівку, пошкоджена інфраструктура

Російські війська ввечері 12 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомили в МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

Унаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд.

"Сталося влучання у багатоповерховий будинок: пошкоджено квартиру на верхніх поверхах, без подальшого загоряння. Також пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд", - зазначив начальник МВА Сергій Лисак.

В іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі. Інформація про постраждалих уточнюється.

