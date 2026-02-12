Росіяни атакували Одесу "шахедами": є влучання в багатоповерхівку, пошкоджена інфраструктура
Російські війська ввечері 12 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками.
Про це повідомили в МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Унаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд.
"Сталося влучання у багатоповерховий будинок: пошкоджено квартиру на верхніх поверхах, без подальшого загоряння. Також пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд", - зазначив начальник МВА Сергій Лисак.
В іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі. Інформація про постраждалих уточнюється.
- Нагадаємо, у ніч на12 лютого Росія вдарила 219 дронами та 25 ракетами по Києву, Одесі, Дніпру та областях. Пошкоджено генерацію та підстанції, триває робота ремонтних бригад.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ятутсовсемрядом
показати весь коментар12.02.2026 23:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль