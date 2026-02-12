Россияне атаковали Одессу "Шахедами": есть попадание в многоэтажку, повреждена инфраструктура
Российские войска вечером 12 февраля атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщили в ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
Вследствие российской атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд.
"Произошло попадание в многоэтажный дом: повреждена квартира на верхних этажах, без последующего возгорания. Также поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек", - отметил начальник ГВА Сергей Лысак.
В другом районе города вследствие атаки возник пожар на территории объекта торговли. Информация о пострадавших уточняется.
- Напомним, в ночь на 12 февраля Россия нанесла 219 ударов дронами и 25 ракетами по Киеву, Одессе, Днепру и областям. Повреждены генерация и подстанции, продолжается работа ремонтных бригад.
