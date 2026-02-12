РФ атаковала Украину 219 дронами и 25 ракетами: Защиты жизни от этих ударов должно быть больше, - Зеленский. ФОТО

Россия нанесла 219 ударов дронами и 25 ракетами по Киеву, Одессе, Днепру и областям. Повреждены генерация и подстанции, продолжается работа ремонтных бригад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"С ночи продолжается работа ремонтных бригад и спасателей на местах российских ударов. Всего за ночь было 219 ударных дронов, значительная часть из них – "шахеды", а также 25 ракет, из них 24 баллистические. Большинство удалось обезвредить, но, к сожалению, не все. На данный момент известно, что два человека погибли в результате этой атаки. Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что главная цель вражеского правительства – энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции. Есть повреждения в Харьковской, Донецкой, Киевской и Херсонской областях. В Краматорске дроном ударили по зданию ГСЧС.

В Киеве остается сложная ситуация: многие дома остаются без тепла.

"Защиты жизни от этих ударов должно быть больше. Наиболее эффективно против российской баллистики работают именно "патриоты", и поставки ракет к этим системам нужны каждый день. Спасибо всем странам, которые наполняют программу PURL. Все, что сейчас есть в программе по ПВО, должно поступать быстрее. Спасибо лидерам, которые это понимают и помогают", - говорится в сообщении.

Последствия атаки











