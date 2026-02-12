РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6944 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Массированный комбинированный удар
1 236 18

РФ атаковала Украину 219 дронами и 25 ракетами: Защиты жизни от этих ударов должно быть больше, - Зеленский. ФОТО

Россия нанесла 219 ударов дронами и 25 ракетами по Киеву, Одессе, Днепру и областям. Повреждены генерация и подстанции, продолжается работа ремонтных бригад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"С ночи продолжается работа ремонтных бригад и спасателей на местах российских ударов. Всего за ночь было 219 ударных дронов, значительная часть из них – "шахеды", а также 25 ракет, из них 24 баллистические. Большинство удалось обезвредить, но, к сожалению, не все. На данный момент известно, что два человека погибли в результате этой атаки. Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что главная цель вражеского правительства – энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции. Есть повреждения в Харьковской, Донецкой, Киевской и Херсонской областях. В Краматорске дроном ударили по зданию ГСЧС.

В Киеве остается сложная ситуация: многие дома остаются без тепла.

"Защиты жизни от этих ударов должно быть больше. Наиболее эффективно против российской баллистики работают именно "патриоты", и поставки ракет к этим системам нужны каждый день. Спасибо всем странам, которые наполняют программу PURL. Все, что сейчас есть в программе по ПВО, должно поступать быстрее. Спасибо лидерам, которые это понимают и помогают", - говорится в сообщении.

Последствия атаки

Последствия атаки
Последствия атаки
Последствия атаки
Последствия атаки
Последствия атаки
Последствия атаки

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) обстрел (31826) энергетика (3293) Patriot (403) баллистические ракеты (524)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
"Захисту життя від цих ударів має бути більше..."- хто йому такі дебільні тексти пише?
показать весь комментарий
12.02.2026 11:42 Ответить
+5
В мене одного виникає бажання ту зелену паскуду втопити в його ж зеленому лайні?
Та щоб захисту життя від цих ударів було вам, зеленій мразоті на чолі з тобою навеличнішим, красти треба менше!
показать весь комментарий
12.02.2026 11:46 Ответить
+5
Потужна балаболістична відповідь від Зеленсього. 4роки у відповідь лише це.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти маєш звітувати про свої удари.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:38 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 11:41 Ответить
це паша чорний чи хто???
шото за ромале?
показать весь комментарий
12.02.2026 12:08 Ответить
"Захисту життя від цих ударів має бути більше..."- хто йому такі дебільні тексти пише?
показать весь комментарий
12.02.2026 11:42 Ответить
В мене одного виникає бажання ту зелену паскуду втопити в його ж зеленому лайні?
Та щоб захисту життя від цих ударів було вам, зеленій мразоті на чолі з тобою навеличнішим, красти треба менше!
показать весь комментарий
12.02.2026 11:46 Ответить
ніт
ви маєте однодумців!
показать весь комментарий
12.02.2026 12:09 Ответить
@ (https://x.com/i/status/2021845470251815149 відео):
"Так виглядає успішне збиття КАБи, яка вже заходила на удар по одному з населених пунктів Запорізького району."
показать весь комментарий
12.02.2026 11:47 Ответить
Захист-відосики від дебіла-зрадника.Вихід-валити подалі з країни зелених дебілів
показать весь комментарий
12.02.2026 11:48 Ответить
Потужна балаболістична відповідь від Зеленсього. 4роки у відповідь лише це.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:50 Ответить
зєля звертається сам до себе?
показать весь комментарий
12.02.2026 12:04 Ответить
А як же шашлики в травні, їх не буде?
показать весь комментарий
12.02.2026 12:05 Ответить
Захисту життя від цих ударів має бути більше, - Зеленський
Цікаво, від кого це залежить, або турист відношення до цього не має.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:07 Ответить
Оно говорит, буд-то со стороны.Вроде как сочуствующий иностранец,а не первое лицо государства.Чупушило квартальное.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:16 Ответить
Ну і хто мав організувати цей захист?
показать весь комментарий
12.02.2026 12:24 Ответить
Замість працевлаштування студентів у ВПК він вивіз молодь з країни і розказує про безкоштовний сир, за який лаудери прибирають до рук всі природні ресурси, які мали б належати цій молоді. Хитро%опий цензура.
показать весь комментарий
12.02.2026 13:08 Ответить
Спробуй збивати шашликами, міндічами, цукерманами, масквадвушками..
показать весь комментарий
12.02.2026 13:09 Ответить
"Захисту життя від цих ударів має бути більше. Найбільш ефективно проти російської балістики працюють саме "петріоти", і постачання ракет до цих систем потрібне на кожен день. Дякую всім країнам, які наповнюють програму PURL. Усе, що зараз є в програмі щодо ППО, має надходити швидше. Дякую лідерам, які це розуміють та допомагають" Джерело: https://censor.net/ua/p3600198 Потужний вислів. И все!!!
показать весь комментарий
12.02.2026 13:32 Ответить
ЗУвладу крадіїв , мародерів , міндічів,цукерманів треба не відстороняти, а нищити !
показать весь комментарий
12.02.2026 13:54 Ответить
 
 