БПЛА атаковали Одессу: нарушено водоснабжение, свет и тепло

В Одесском районе после атаки вражеских беспилотников возникли перебои с коммунальными услугами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Одесской ОГА Олега Кипера в Телеграме.

Часть потребителей осталась без электро-, тепло- и водоснабжения.

По словам чиновника, на местах работают профильные службы. Специалисты проводят осмотр повреждений и проверяют состояние сетей.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Россияне атаковали Одессу "шахедами"

Российские войска вечером 12 февраля атаковали Одессу ударными беспилотниками.

В результате российской атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд.

"Произошло попадание в многоэтажный дом: повреждена квартира на верхних этажах, без последующего возгорания. Также поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек", - отметил начальник ГВА Сергей Лысак.

В другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли. Информация о пострадавших уточняется.

Находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что Россия нанесла 4700 ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины с начала большой войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поврежденные обстрелом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 запустят в течение двух суток, – Шмыгаль