БПЛА атаковали Одессу: нарушено водоснабжение, свет и тепло
В Одесском районе после атаки вражеских беспилотников возникли перебои с коммунальными услугами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Одесской ОГА Олега Кипера в Телеграме.
Часть потребителей осталась без электро-, тепло- и водоснабжения.
По словам чиновника, на местах работают профильные службы. Специалисты проводят осмотр повреждений и проверяют состояние сетей.
Россияне атаковали Одессу "шахедами"
Российские войска вечером 12 февраля атаковали Одессу ударными беспилотниками.
В результате российской атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд.
"Произошло попадание в многоэтажный дом: повреждена квартира на верхних этажах, без последующего возгорания. Также поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек", - отметил начальник ГВА Сергей Лысак.
В другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли. Информация о пострадавших уточняется.
Находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали, что Россия нанесла 4700 ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины с начала большой войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль