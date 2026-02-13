Рашисти знову атакували енергетику Одеси: Руйнування надзвичайно серйозні
Вночі російські загарбники знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.
Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Нагадаємо, у ніч на 13 лютого російські війська атакували безпілотниками Одесу, внаслідок чого порушено водопостачання, світло та тепло.
- У двох районах Одеси фіксують пошкодження.
- Відомо, що ворог цілеспрямовано атакує порти та залізницю України.
але правда дещо інша: зеленський призначає на посади відданих йому особисто людей, які виконуватимуть його сосбисті забаганки та примхи, а функція всіх цих людей на посадах - диктор, статист, балакуча голова (назвіть як хочете).