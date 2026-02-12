У Києві відновлено електропостачання 25 тис. абонентів, без світла залишаються ще понад 100 тис.
Станом на 10 ранку після нічної масованої атаки РФ енергетики у Києві повернули світло 25 тисячам родин, однак без електроенергії залишаються ще понад 100 тисяч.
Про це повідомили у ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Продовжуємо ліквідовувати наслідки масованих атак. Роботи тривають цілодобово", - зазначили у ДТЕК.
Як повідомлялося, cтаном на ранок 12 січня внаслідок нічної масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру знеструмлено споживачів на Одещині, Дніпровщині, Харківщині, Київщині та в столиці, а також зафіксовано порушення теплопостачання споживачів у Києві та Дніпрі.
У Києві внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.
Удар по Києву 12 лютого
У ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися обʼєкти інфраструктури столиці.
