РФ атакувала Київ балістикою: наслідки в трьох районах, є постраждалі

Вночі ворог атакував Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися обʼєкти інфраструктури столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та голова КМВА Тимур Ткаченко.

У Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському - в нежитлову забудову.

Зафіксовано падіння уламків поряд житлових будинків у Дарницькому районі.

Постраждалі

За інформацією КМВА, станом на 6.00 у столиці двоє постраждалих через російську атаку.

