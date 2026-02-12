РФ атакувала Київ балістикою: наслідки в трьох районах, є постраждалі

Балістичний удар по Києву: влучання в будинки та нежитлову забудову

Вночі ворог атакував Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися обʼєкти інфраструктури столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та голова КМВА Тимур Ткаченко.

У Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському - в нежитлову забудову.

Зафіксовано падіння уламків поряд житлових будинків у Дарницькому районі.

Постраждалі

За інформацією КМВА, станом на 6.00 у столиці двоє постраждалих через російську атаку.

нечисть кацапська
12.02.2026 06:48 Відповісти
немиті
12.02.2026 07:01 Відповісти
А трамп, як занімів, то волав, що дачу на валдаї Українці, нібито обстріляли, а тут ****** щодня наносить удари ракетами, по Києву, Дніпру, Запоріжжю,…. І трамп, як занімів, мабуть збирається розказати ЗМІ США про можливі введення ним санкцій!!! І так, цілий рік розповідає…
12.02.2026 07:19 Відповісти
Старий довбень Трампидло дрочить на ***** і хоче бути таким як цей півтораметровий дрищ.
12.02.2026 08:26 Відповісти
з трампа як з гуся вода і він чхати хотів на наші побажання. це його справа з ким дружити. і справа не в ньому. у нас свій вошдь і населення України, саме населення, має вигрібати за свій вибір. до речі, скоро знову вибір )))
12.02.2026 09:36 Відповісти
Треба сподіватись шо Верховний Головнокомандувач у відповідь атакував Москву. Масованно. Двущечками ракет ФлаМіндіч.
12.02.2026 07:47 Відповісти
Бахало будь здоров! Видать ракеты ПВО подвезли....
12.02.2026 13:06 Відповісти
 
 