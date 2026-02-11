Гучний вибух пролунав у Києві: поліція повідомила, що вибухнула автівка

Увечері 11 лютого у Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль. Перед цим у місті кияни чули гучний вибух, що пролунав без оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомили в поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними поліції, нині на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші служби, які з’ясовують обставини вибуху. Також встановлюють інформація щодо потерпілих.

Причина вибуху

Речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі "Суспільному" уточнив, що йдеться про вибух газової установки в автомобілі.

Зазначимо, що раніше місцеві телеграм-канали писали, ніби вибухнув трансформатор. Також у соцмережах поширили фото диму, який, як стверджується, видно в місті після вибуху.

