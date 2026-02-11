УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5403 відвідувача онлайн
Новини Підтримка енергетики України
2 203 29

Шмигаль: Міністерства та влада Києва отримали завдання щодо захисту енергооб’єктів

Шмигаль оголосив про нові заходи для безпеки енергооб’єктів Києва

Міністерства, міська влада Києва та енергетики отримали завдання щодо захисту енергообʼєктів столиці.

Про це міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив за підсумками засідання Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, яке провели спільно з військовими, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Шмигаля, на зустрічі визначили та пріоритезували обʼєкти інфраструктури, які потребують додаткового захисту, а також обговорили посилення столичної ППО.

Читайте: Україна створила лазерну систему ППО, - The Atlantic

Посилення об'єктів інфраструктури

Перед цим президент Зеленський під час наради доручив опрацювати рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури в Україні.

За словами глави держави, фактично з усіх громад прикордоння з Росією та прифронтових областей звітують про постійні російські удари.

"Тільки в Херсоні і тільки ударних дронів було 470 за минулу добу, і хоч більшість з них вдалося подавити, все ж були влучання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція викрила масштабну схему поборів у ветлікарнях Києва: вилучено понад 2 млн грн та 100 тис. рублів. ФОТОрепортаж

Киян закликали перевірити запаси питної й технічної води

Тим часом КМДА закликала мешканців столиці перевірити запаси питної та технічної води.

У міській владі зазначили, що столиця проходить один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють без перерв. Водночас зберігається низька температура повітря. Це підвищує ризик нових ворожих атак по інфраструктурі.

"Київ протистоїть ворогу в один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак", – наголосили в адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія схвалила пакет енергетичної допомоги Україні на $40 мільйонів. На що витратять кошти?

Автор: 

Київ (20710) ППО (4119) енергетика (3799)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
А министр энергетики Шмыгаль не хочет отчитаться что сделал для защиты энергообъектов премьер-министр Шмыгаль?
показати весь коментар
11.02.2026 21:45 Відповісти
+14
Боже, які ідіоти при владі... Ще й начепило український шеврон.
показати весь коментар
11.02.2026 21:59 Відповісти
+14
А на віщо військові адміністрації? У них більш повноважинь, але розуму достатньо тільки на копання туалетів з диркою.
показати весь коментар
11.02.2026 22:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А министр энергетики Шмыгаль не хочет отчитаться что сделал для защиты энергообъектов премьер-министр Шмыгаль?
показати весь коментар
11.02.2026 21:45 Відповісти
он тогда шмыгал носом
показати весь коментар
11.02.2026 21:48 Відповісти
Шлахбауми ставити допомагав шмигаль, за Регламентом КМУ, отим особам кабміндічів…, разом з цілим кодлом держсекретарів в КМУ і ЦОВВ, ВЦДА ??!!
показати весь коментар
11.02.2026 22:43 Відповісти
А як себе почувають Гринчук і Галущенко, вони вже сидять з конфіскацією за те, що нічого не робили, а тільки крали?
показати весь коментар
12.02.2026 08:32 Відповісти
ЧЕРГОВЕ -----ППР Посиділи,по--здили,розійшлись.
показати весь коментар
11.02.2026 21:45 Відповісти
Перед цим президент Зеленський під час наради доручив опрацювати рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3600128

Гнус порхатый, миндича спецом лишил гражданства, чтобы не затребовали его экстрадиции?
показати весь коментар
11.02.2026 21:49 Відповісти
Так вже ж все розбито/розкрадено/ до нас
показати весь коментар
11.02.2026 21:53 Відповісти
Шмигаль в даному випадку схожий на героя, антигероя, " Навколо світу за 80 днів". - чи є у вас план містер Фікс.
- так містер Фікс у мене є план...
Хто не в курсі чувак розмовляв сам з собою міняючись місцями.
показати весь коментар
11.02.2026 21:55 Відповісти
Боже, які ідіоти при владі... Ще й начепило український шеврон.
показати весь коментар
11.02.2026 21:59 Відповісти
Як мені подобаються чиновники - одні доручення, вказівки, накази, взять на контроль, тримати в курсі. При цьому від них жодної відповідальності, не розуміння деталей та проблем, все те ж фінансування (за який кошт має це бути зроблене). Зате будуть на всіх каналах горлопенити - я ж наказав, доручив, але вони, засланці, не виконали. Довбні рейтингові.
показати весь коментар
11.02.2026 22:02 Відповісти
Ідтнхй тепер
показати весь коментар
11.02.2026 22:03 Відповісти
А на віщо військові адміністрації? У них більш повноважинь, але розуму достатньо тільки на копання туалетів з диркою.
показати весь коментар
11.02.2026 22:03 Відповісти
Міністерства і влада Києва..якась д@більна формуліровка..тобто - міністерства будуть захищати всі енергооб'єкти України, крім київських? Чому інші міста не згадані? Чи там вже всі мери зелені?
показати весь коментар
11.02.2026 22:04 Відповісти
А до шмигаля ніхто завдань не давав?
показати весь коментар
11.02.2026 22:15 Відповісти
Шо, опять?
показати весь коментар
11.02.2026 22:15 Відповісти
шо, опять? так опшная киевская военная администрация уже получала бабосики на защиту, уже закончились, опять Кличко виноват будет? выродки бездарные
показати весь коментар
11.02.2026 22:20 Відповісти
Читаю коментарі і сміюся. Всі дружно накинулися на Зеленського і Міндича. А що вони можуть? Вони такими є, не більше і не менше. Самі не вміють і не знають що робити, окрім як брехати, так і їх підлеглі такі самі. Всі підібрані кадри не робити щось хороше для українців, а створити схеми і вкрасти. Але так побажав наріт 73%, який у 2019 році заніс їх на своїх білих рученьках на трон.
показати весь коментар
11.02.2026 22:42 Відповісти
Перемога! Отримали!!! Тепер можна і в теплі краї.
показати весь коментар
11.02.2026 22:53 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

Протягом сьогоднішнього дня ви могли бачити повідомлення від МВС, ДСНС, і, як наслідок, по всіх каналах - новинниках, щодо попередження та прохання громадян запастись питною та технічною водою.

На жаль, попри насмішки більшості читачів, причина для таких попереджень дійсно є.

За інформацією відповідних джерел, однією з потенційних цілей ворога є Бортницька станція аерації.

Дана станція аерації ПАТ "АК Київводоканал" - це єдині очисні споруди стічних вод м. Києва та прилеглих міст і селищ Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Пухівка, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне). На станції проходять очистку всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств.

Саме тому, сьогодні ви читали прохання запастись питною та технічною водою.

Будемо сподіватись, що ворогові не вдасться втілити бажане.
показати весь коментар
11.02.2026 23:12 Відповісти
Тут немає логічного зв'язку. Якщо збираються через це перекривати подачу води, то запасена вода це така сама вода. Якщо хочуть обмежити споживання води, то можна просто обмежити подачу.
показати весь коментар
12.02.2026 10:13 Відповісти
Скоріш за все чергове бабло треба "розпиляти"!
показати весь коментар
11.02.2026 23:44 Відповісти
ШоАпять?
показати весь коментар
11.02.2026 23:50 Відповісти
Ви ох***нно захистили три роки тому! В трирівні!
показати весь коментар
11.02.2026 23:56 Відповісти
В який раз вони будуть захищати енергооб'єкти? Хоча головне виділення коштів на це, ну а з захистом, то як станеться.
показати весь коментар
12.02.2026 00:45 Відповісти
Головне дати завдання. А те, чим виконати те завдання вони вже давно розшмигали, зашмигали і просто с...здили.
показати весь коментар
12.02.2026 01:15 Відповісти
А без отримання завдання цього не можна було робити? Ідіот.
показати весь коментар
12.02.2026 05:08 Відповісти
Ще тільки отримав завдання, коли вже нема чого захищати. Ще такого не бачили.
показати весь коментар
12.02.2026 05:25 Відповісти
Бурна діяльність шмари веде до одного завдання - збільшити тарифи.
показати весь коментар
12.02.2026 10:41 Відповісти
 
 