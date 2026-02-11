Шмигаль: Міністерства та влада Києва отримали завдання щодо захисту енергооб’єктів
Міністерства, міська влада Києва та енергетики отримали завдання щодо захисту енергообʼєктів столиці.
Про це міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив за підсумками засідання Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, яке провели спільно з військовими, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Шмигаля, на зустрічі визначили та пріоритезували обʼєкти інфраструктури, які потребують додаткового захисту, а також обговорили посилення столичної ППО.
Посилення об'єктів інфраструктури
Перед цим президент Зеленський під час наради доручив опрацювати рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури в Україні.
За словами глави держави, фактично з усіх громад прикордоння з Росією та прифронтових областей звітують про постійні російські удари.
"Тільки в Херсоні і тільки ударних дронів було 470 за минулу добу, і хоч більшість з них вдалося подавити, все ж були влучання.
Киян закликали перевірити запаси питної й технічної води
Тим часом КМДА закликала мешканців столиці перевірити запаси питної та технічної води.
У міській владі зазначили, що столиця проходить один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють без перерв. Водночас зберігається низька температура повітря. Це підвищує ризик нових ворожих атак по інфраструктурі.
"Київ протистоїть ворогу в один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак", – наголосили в адміністрації.
- Раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що повністю замінити систему опалення Києва на когенераційні установки неможливо.
Протягом сьогоднішнього дня ви могли бачити повідомлення від МВС, ДСНС, і, як наслідок, по всіх каналах - новинниках, щодо попередження та прохання громадян запастись питною та технічною водою.
На жаль, попри насмішки більшості читачів, причина для таких попереджень дійсно є.
За інформацією відповідних джерел, однією з потенційних цілей ворога є Бортницька станція аерації.
Дана станція аерації ПАТ "АК Київводоканал" - це єдині очисні споруди стічних вод м. Києва та прилеглих міст і селищ Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Пухівка, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне). На станції проходять очистку всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств.
Саме тому, сьогодні ви читали прохання запастись питною та технічною водою.
Будемо сподіватись, що ворогові не вдасться втілити бажане.