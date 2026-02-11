Шмыгаль: Министерства и власти Киева получили задание относительно защиты энергообъектов

Министерства, городские власти Киева и энергетики получили задание относительно защиты энергообъектов столицы.

Об этом министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил по итогам заседания Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, которое провели совместно с военными, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, на встрече определили и приоритезировали объекты инфраструктуры, которые нуждаются в дополнительной защите, а также обсудили усиление столичной ПВО.

Усиление объектов инфраструктуры

Перед этим президент Зеленский во время совещания поручил проработать решение для усиления защиты объектов инфраструктуры в Украине.

По словам главы государства, фактически из всех громад приграничья с Россией и прифронтовых областей поступают сообщения о постоянных российских ударах.

"Только в Херсоне и только ударных дронов было 470 за прошедшие сутки, и хотя большинство из них удалось подавить, все же были попадания.

Киевлян призвали проверить запасы питьевой и технической воды

Между тем КГГА призвала жителей столицы проверить запасы питьевой и технической воды.

В городской власти отметили, что столица переживает один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают без перерывов. В то же время сохраняется низкая температура воздуха. Это повышает риск новых вражеских атак по инфраструктуре.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что полностью заменить систему отопления Киева на когенерационные установки невозможно.

