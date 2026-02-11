РУС
Новости
1 967 29

Шмыгаль: Министерства и власти Киева получили задание относительно защиты энергообъектов

Шмыгаль объявил о новых мерах для безопасности энергообъектов Киева

Министерства, городские власти Киева и энергетики получили задание относительно защиты энергообъектов столицы.

Об этом министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил по итогам заседания Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, которое провели совместно с военными, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, на встрече определили и приоритезировали объекты инфраструктуры, которые нуждаются в дополнительной защите, а также обсудили усиление столичной ПВО.

Усиление объектов инфраструктуры

Перед этим президент Зеленский во время совещания поручил проработать решение для усиления защиты объектов инфраструктуры в Украине.

По словам главы государства, фактически из всех громад приграничья с Россией и прифронтовых областей поступают сообщения о постоянных российских ударах.

"Только в Херсоне и только ударных дронов было 470 за прошедшие сутки, и хотя большинство из них удалось подавить, все же были попадания.

Киевлян призвали проверить запасы питьевой и технической воды

Между тем КГГА призвала жителей столицы проверить запасы питьевой и технической воды.

В городской власти отметили, что столица переживает один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают без перерывов. В то же время сохраняется низкая температура воздуха. Это повышает риск новых вражеских атак по инфраструктуре.

"Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак", – подчеркнули в администрации.

Киев ПВО энергетика
+28
А министр энергетики Шмыгаль не хочет отчитаться что сделал для защиты энергообъектов премьер-министр Шмыгаль?
11.02.2026 21:45
+14
Боже, які ідіоти при владі... Ще й начепило український шеврон.
11.02.2026 21:59
+14
А на віщо військові адміністрації? У них більш повноважинь, але розуму достатньо тільки на копання туалетів з диркою.
11.02.2026 22:03
он тогда шмыгал носом
11.02.2026 21:48 Ответить
Шлахбауми ставити допомагав шмигаль, за Регламентом КМУ, отим особам кабміндічів…, разом з цілим кодлом держсекретарів в КМУ і ЦОВВ, ВЦДА ??!!
11.02.2026 22:43 Ответить
А як себе почувають Гринчук і Галущенко, вони вже сидять з конфіскацією за те, що нічого не робили, а тільки крали?
12.02.2026 08:32 Ответить
ЧЕРГОВЕ -----ППР Посиділи,по--здили,розійшлись.
11.02.2026 21:45 Ответить
Перед цим президент Зеленський під час наради доручив опрацювати рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури в Україні.

Гнус порхатый, миндича спецом лишил гражданства, чтобы не затребовали его экстрадиции?
11.02.2026 21:49 Ответить
Так вже ж все розбито/розкрадено/ до нас
11.02.2026 21:53 Ответить
Шмигаль в даному випадку схожий на героя, антигероя, " Навколо світу за 80 днів". - чи є у вас план містер Фікс.
- так містер Фікс у мене є план...
Хто не в курсі чувак розмовляв сам з собою міняючись місцями.
11.02.2026 21:55 Ответить
Боже, які ідіоти при владі... Ще й начепило український шеврон.
11.02.2026 21:59 Ответить
Як мені подобаються чиновники - одні доручення, вказівки, накази, взять на контроль, тримати в курсі. При цьому від них жодної відповідальності, не розуміння деталей та проблем, все те ж фінансування (за який кошт має це бути зроблене). Зате будуть на всіх каналах горлопенити - я ж наказав, доручив, але вони, засланці, не виконали. Довбні рейтингові.
11.02.2026 22:02 Ответить
Ідтнхй тепер
11.02.2026 22:03 Ответить
А на віщо військові адміністрації? У них більш повноважинь, але розуму достатньо тільки на копання туалетів з диркою.
11.02.2026 22:03 Ответить
Міністерства і влада Києва..якась д@більна формуліровка..тобто - міністерства будуть захищати всі енергооб'єкти України, крім київських? Чому інші міста не згадані? Чи там вже всі мери зелені?
11.02.2026 22:04 Ответить
А до шмигаля ніхто завдань не давав?
11.02.2026 22:15 Ответить
Шо, опять?
11.02.2026 22:15 Ответить
шо, опять? так опшная киевская военная администрация уже получала бабосики на защиту, уже закончились, опять Кличко виноват будет? выродки бездарные
11.02.2026 22:20 Ответить
Читаю коментарі і сміюся. Всі дружно накинулися на Зеленського і Міндича. А що вони можуть? Вони такими є, не більше і не менше. Самі не вміють і не знають що робити, окрім як брехати, так і їх підлеглі такі самі. Всі підібрані кадри не робити щось хороше для українців, а створити схеми і вкрасти. Але так побажав наріт 73%, який у 2019 році заніс їх на своїх білих рученьках на трон.
11.02.2026 22:42 Ответить
Перемога! Отримали!!! Тепер можна і в теплі краї.
11.02.2026 22:53 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

Протягом сьогоднішнього дня ви могли бачити повідомлення від МВС, ДСНС, і, як наслідок, по всіх каналах - новинниках, щодо попередження та прохання громадян запастись питною та технічною водою.

На жаль, попри насмішки більшості читачів, причина для таких попереджень дійсно є.

За інформацією відповідних джерел, однією з потенційних цілей ворога є Бортницька станція аерації.

Дана станція аерації ПАТ "АК Київводоканал" - це єдині очисні споруди стічних вод м. Києва та прилеглих міст і селищ Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Пухівка, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне). На станції проходять очистку всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств.

Саме тому, сьогодні ви читали прохання запастись питною та технічною водою.

Будемо сподіватись, що ворогові не вдасться втілити бажане.
11.02.2026 23:12 Ответить
Тут немає логічного зв'язку. Якщо збираються через це перекривати подачу води, то запасена вода це така сама вода. Якщо хочуть обмежити споживання води, то можна просто обмежити подачу.
12.02.2026 10:13 Ответить
Скоріш за все чергове бабло треба "розпиляти"!
11.02.2026 23:44 Ответить
ШоАпять?
11.02.2026 23:50 Ответить
Ви ох***нно захистили три роки тому! В трирівні!
11.02.2026 23:56 Ответить
В який раз вони будуть захищати енергооб'єкти? Хоча головне виділення коштів на це, ну а з захистом, то як станеться.
12.02.2026 00:45 Ответить
Головне дати завдання. А те, чим виконати те завдання вони вже давно розшмигали, зашмигали і просто с...здили.
12.02.2026 01:15 Ответить
А без отримання завдання цього не можна було робити? Ідіот.
12.02.2026 05:08 Ответить
Ще тільки отримав завдання, коли вже нема чого захищати. Ще такого не бачили.
12.02.2026 05:25 Ответить
Бурна діяльність шмари веде до одного завдання - збільшити тарифи.
12.02.2026 10:41 Ответить
 
 