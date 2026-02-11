Шмыгаль: Министерства и власти Киева получили задание относительно защиты энергообъектов
Министерства, городские власти Киева и энергетики получили задание относительно защиты энергообъектов столицы.
Об этом министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил по итогам заседания Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, которое провели совместно с военными, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, на встрече определили и приоритезировали объекты инфраструктуры, которые нуждаются в дополнительной защите, а также обсудили усиление столичной ПВО.
Усиление объектов инфраструктуры
Перед этим президент Зеленский во время совещания поручил проработать решение для усиления защиты объектов инфраструктуры в Украине.
По словам главы государства, фактически из всех громад приграничья с Россией и прифронтовых областей поступают сообщения о постоянных российских ударах.
"Только в Херсоне и только ударных дронов было 470 за прошедшие сутки, и хотя большинство из них удалось подавить, все же были попадания.
Киевлян призвали проверить запасы питьевой и технической воды
Между тем КГГА призвала жителей столицы проверить запасы питьевой и технической воды.
В городской власти отметили, что столица переживает один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают без перерывов. В то же время сохраняется низкая температура воздуха. Это повышает риск новых вражеских атак по инфраструктуре.
"Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак", – подчеркнули в администрации.
- Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что полностью заменить систему отопления Киева на когенерационные установки невозможно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гнус порхатый, миндича спецом лишил гражданства, чтобы не затребовали его экстрадиции?
- так містер Фікс у мене є план...
Хто не в курсі чувак розмовляв сам з собою міняючись місцями.
Протягом сьогоднішнього дня ви могли бачити повідомлення від МВС, ДСНС, і, як наслідок, по всіх каналах - новинниках, щодо попередження та прохання громадян запастись питною та технічною водою.
На жаль, попри насмішки більшості читачів, причина для таких попереджень дійсно є.
За інформацією відповідних джерел, однією з потенційних цілей ворога є Бортницька станція аерації.
Дана станція аерації ПАТ "АК Київводоканал" - це єдині очисні споруди стічних вод м. Києва та прилеглих міст і селищ Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Пухівка, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне). На станції проходять очистку всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств.
Саме тому, сьогодні ви читали прохання запастись питною та технічною водою.
Будемо сподіватись, що ворогові не вдасться втілити бажане.