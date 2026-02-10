Украина создала лазерную ПВО, - The Atlantic

Украина создала собственную лазерную систему противовоздушной обороны для борьбы с российскими дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Atlantic - о новых украинских средствах ПВО.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинский щит против "Шахедов"

Журналисты отмечают, что разработка особенно актуальна с учетом дефицита поставок западной ПВО. Эта система станет частью украинской "щитовой ПВО", которую президент Зеленский планирует полностью развернуть к лету 2026 года.

В составе украинского "щита" могут быть также:

беспилотники-перехватчики, напечатанные на 3D-принтере;

углепластиковые копии российских ракет ПВО;

колесные роботизированные установки с пулеметными турелями.

По словам экспертов, эти инновационные системы позволят Украине эффективно нейтрализовать рои атакующих беспилотников "Шахед". На создание этой системы украинским инженерам понадобилось около двух лет.

Читайте также: Украина попросит у ЕС дополнительные системы Patriot и NASAMS, - Politico

Напомним

Ранее президент Зеленский анонсировал изменения в работе ПВО и в контроле за обеспечением фронта дронами, оружием и личным составом.

Он провел беседу с высшим военным руководством: главнокомандующим Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

"Много изменений происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны. Но это только один из тех элементов защиты, которые требуют изменений. Изменения будут. Это касается также контроля за обеспечением фронта дронами, оружием, самое главное – личным составом. Именно люди – это ключевой вопрос: тренировки, а также реальное пополнение бригад", – заявил глава государства.

К слову, не так давно Польша заявила, чтосоздала электромагнитную ПВО. Система способна за считанные секунды выводить из строя вражеские беспилотники.

Читайте также: Украине в январе не хватало ракет для Patriot, пусковые установки стояли пустыми, - FT