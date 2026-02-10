РУС
Новости ПВО Украины
10 059 116

Украина создала лазерную ПВО, - The Atlantic

В Украине создали лазерную ПВО

Украина создала собственную лазерную систему противовоздушной обороны для борьбы с российскими дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Atlantic - о новых украинских средствах ПВО.

Украинский щит против "Шахедов"

Журналисты отмечают, что разработка особенно актуальна с учетом дефицита поставок западной ПВО. Эта система станет частью украинской "щитовой ПВО", которую президент Зеленский планирует полностью развернуть к лету 2026 года.

В составе украинского "щита" могут быть также:

  • беспилотники-перехватчики, напечатанные на 3D-принтере;

  • углепластиковые копии российских ракет ПВО;

  • колесные роботизированные установки с пулеметными турелями.

По словам экспертов, эти инновационные системы позволят Украине эффективно нейтрализовать рои атакующих беспилотников "Шахед". На создание этой системы украинским инженерам понадобилось около двух лет.

Напомним

Ранее президент Зеленский анонсировал изменения в работе ПВО и в контроле за обеспечением фронта дронами, оружием и личным составом.

Он провел беседу с высшим военным руководством: главнокомандующим Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

"Много изменений происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны. Но это только один из тех элементов защиты, которые требуют изменений. Изменения будут. Это касается также контроля за обеспечением фронта дронами, оружием, самое главное – личным составом. Именно люди – это ключевой вопрос: тренировки, а также реальное пополнение бригад", – заявил глава государства.

  • К слову, не так давно Польша заявила, чтосоздала электромагнитную ПВО. Система способна за считанные секунды выводить из строя вражеские беспилотники.

+26
Якщо ці висновки грунтуються на заявах ЗЄлупона, то скоріше у племені Мумба-Юмба з'являться зорельоти.
показать весь комментарий
10.02.2026 23:12
+25
показать весь комментарий
10.02.2026 23:04
+24
показать весь комментарий
10.02.2026 23:01
система вимірювання айкью це суто американська фігня яка не має ніякого наукового обґрунтування

звісно я його не проходив той тест
мені достатньо того шо я поступив на ФПМ КПІ у 1990
та маю професію програміста

а ти руський алкаш
то які претензії?
показать весь комментарий
12.02.2026 09:11
звісно я його не проходив той тест
мені достатньо того шо я поступив на ФПМ КПІ у 1990
та маю професію програміста
==========
Це добре. Щодо ефекту Даннінга-Крюгера теж не переймайся. Девід Даннінг і Джастін Крюгер теж американці, якісь *******-професора з американською освітою, якусь американську фігню вигадали.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:06
В що, день дурня перенесли з 1квітня на 10 лютого?
показать весь комментарий
11.02.2026 07:13
тут скоріше з1 квітня 2019 року почалась ера дурня.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:39
Воно так і називаеться "Хламінга -2"
показать весь комментарий
11.02.2026 07:33
Патужні анонси (чи ананаси) приЗЕдента! Ура! Але вчора Ніколов розповів, що якась фірма, якій АОЗ віддав левову частку ринку FPV (!), не виконала замовлення і не поставила ЗСУ близько 100 тис. дронів. Тож зелена пізд...ж -- це дуже патужно і патріотічєскі, а реальність -- корупція і заботаж оборони України. Думайте!
показать весь комментарий
11.02.2026 07:49
Та тут і думати нічого, але де-кому і нічим - "перемагає усіх у першому турі.. ". Шо, апять? (с)
показать весь комментарий
11.02.2026 08:29
"Зірка смерті" в процесі розробки.
показать весь комментарий
11.02.2026 07:55
показать весь комментарий
11.02.2026 08:35
Начитались про гіперболоїд інженера Гаріна. Не проканає ця штука в ППО. Там дуже рухливі цілі.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:06
Начитались про гіперболоїд інженера Гаріна. Не проканає ця штука в ППО. Там дуже рухливі цілі.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:07
За словами експертів, ці інноваційні системи дозволять Україні ефективно нейтралізувати рої атакувальних безпілотників "шахед". На створення цієї системи українським інженерам знадобилося близько двох років Джерело: https://censor.net/ua/n3599950

Яка ж маячня.

Яка ж маячня.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:17
одні лайномети. Слава Україні! Все буде Україна!
показать весь комментарий
11.02.2026 09:18
а що Фламінг вже наробили
показать весь комментарий
11.02.2026 10:16
Ніколи не чув про таке потужне та незламне видання - The Atlantic,мабуть із серії кастингової компанії що займалась виробництвом фуфломіндічів.Головне щоб лазер був зеленого кольору,інакше нічого не зіб'є)
показать весь комментарий
11.02.2026 14:17
