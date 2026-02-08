Украине в январе не хватало ракет для Patriot, пусковые установки стояли пустыми, - FT
В прошлом месяце из-за дефицита ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot их пусковые установки стояли пустыми, не имея возможности отражать российские баллистические ракеты.
Об этом говорится в статье Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Нехватка ракет для систем ПВО
Издание отмечает, что президент Владимир Зеленский "обвинил Россию в умышленной попытке заморозить Украину до капитуляции". Он также раскритиковал европейских союзников за медленную и недостаточную поставку систем противовоздушной обороны, необходимых для защиты энергетической инфраструктуры.
"В прошлом месяце Воздушным силам так не хватало ракет-перехватчиков Pac-3 для своих систем противовоздушной обороны Patriot, что их пусковые установки стояли пустыми, не имея возможности реагировать, пока баллистические ракеты беспрепятственно обстреливали электростанции", - говорится в материале.
Основные детали производства ракет Patriot:
Lockheed Martin: Производит ракеты-перехватчики PAC-3, объем производства вырос до более чем 500 ракет в год (по состоянию на март 2025), планируется достичь 650 к 2027 году.
Raytheon: Выпускает чуть более 200 ракет типа PAC-2 в год.
Планируемые показатели: Ожидается, что к 2027 году совокупный объем производства составит до 1130 ракет.
Спрос: Высокая потребность в ракетах приводит к истощению запасов, что заставляет США увеличивать темпы производства.
Стоимость одной ракеты-перехватчика оценивается примерно в $4 миллиона.
Для справки. С начала полномасштабной войны против Украины, с февраля 2022 года, только самолеты российской стратегической авиации выпустили по Украине 2437 крылатых ракет. А ведь были ещё и пуски ракет с кораблей и с наземных пусковых установок.
Вопросы: сколько ракет ПРО\ПВО теоретически и практически могла произвести Украина с 2019 года и откуда можно было бы взять деньги на эти ракеты?
теорией заниматься не надо. чтобы точно знать - надо делать. и вопрос не в количестве, а в возможности их вообще производить, чтобы не оказалось как в этой статье "пускові установки стояли порожніми", всегда лучше что-то чем ничего. и здесь гадать не стоит, потому как по вашей логике вообще ничего делать не надо, потому что всё равно не хватит.
теперь "откуда можно было бы взять деньги на эти ракеты": велике будівництво, марафон, миндичи, вовина тысяча не один раз, яйца по 17 и т.д. можно прокуроров-инвалидов-пенсионеров потрусить. эта история нескончаема. кстати дороги зеленые строили 4 млн. дол за 1 км, а марафон уже сожрал 2 млрд. грн
т.е. не делали и не надо начинать потому, что всё равно будет мало. так вообще ничего делать не надо потому, что у кого-то будет больше. а кто-то значит должен мочь вместо вас это делать. мда, с такой логикой далеко пойдете в команде зеленых, им такие нужны
в мире мало стран с полным набором рессурсов. если рессурсов нет, их нужно преобретать и направлять на это все усилия, тем более в военном противостоянии с более мощной стороной, тем более, когда вам ими помогают, и того, о чем я написал ранее, всяких миндичей и вовиных тысячей вообще не должно быть. рессурсы это важно, но куда важнее правильно ими распоряжаться, особенно когда они ограничены. за 4 года полномасштабной войны хоть что-то существенное должно было быть создано? сколько партнеры еще должны дать денег, чтобы еще раз увидеть, что на них ничего не появилось?
я и не говорил, что отменяет. и не "можно было больше сделать", а нужно. и не факт, что войны всё равно было бы не избежать, путин х..ло, но не дурак, наличие военного потенциала вполне могло изменить его планы. а так всё совпало, и воевать нечем, и президент никчемный, т.е. наличие подходящего момента
естественно, кто же еще виноват
а хіба да?
вы серьезно? т.е. они виноваты, что Украина не виробляє? мда, логика...
кинуть может любой и в любое время. то что запад оказался не тем, кем считался, и так ясно. но за какие слова они должны отвечать? если вы имеете ввиду будапештский меморандум, то меморандум - это всего лишь заявление о намерениях, а не обязательство, и хватит уже с этим меморандумом носиться, юридически никчемный документ. это сша и великобритания должны были увеличивать потенциал Украины, а страна тем временем занималась бы великим будівництвом? сама Украина не должна была об этом думать? может за вас еще и кушать и в туалет ходить кто-то другой должен? лучше расскажите как лидор готовил страну к войне, когда те же сша и великобритания с каждого утюга об этом предупреждали, и как лидор использовал материальную помощь тех же сша и великобритании на трехуровневой защите энергообъектов и производстве фламинго, да так использовал, что ни того ни другого нет. но виноваты, конечно же, сша и великобритания, у зеленых по-другому быть не может.
Тобто.... за 4 роки "влада" не поставила питання, що треба знищувати пускові активи на рф та команди запуску/упоавління шахедами....
А ви посилаєте всіх підряд піти і зробити
То може звернетесь до цієї армади , проїдаючої бюджет країни на міліони,
Хай вони щось починають робити?
Воно веде Україну до прірви, починаючи з шашличків і "нада толька пиристать стрелять"
Вже не кажучи про його міндічевське оточення
А це всі у світі бачать і чують
Іспанський сором