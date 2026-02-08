Украине в январе не хватало ракет для Patriot, пусковые установки стояли пустыми, - FT

В прошлом месяце из-за дефицита ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot их пусковые установки стояли пустыми, не имея возможности отражать российские баллистические ракеты.

Об этом говорится в статье Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Нехватка ракет для систем ПВО

Издание отмечает, что президент Владимир Зеленский "обвинил Россию в умышленной попытке заморозить Украину до капитуляции". Он также раскритиковал европейских союзников за медленную и недостаточную поставку систем противовоздушной обороны, необходимых для защиты энергетической инфраструктуры.

"В прошлом месяце Воздушным силам так не хватало ракет-перехватчиков Pac-3 для своих систем противовоздушной обороны Patriot, что их пусковые установки стояли пустыми, не имея возможности реагировать, пока баллистические ракеты беспрепятственно обстреливали электростанции", - говорится в материале.

