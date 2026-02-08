Україні у січні не вистачало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми, - FT
Минулого місяця через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, їхні пускові установки стояли порожніми, не маючи змоги відбивати російські балістичні ракети.
Про це йдеться у статті Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нестача ракет для систем ППО
Видання зазначає, що президент Володимир Зеленський "звинуватив Росію у навмисній спробі заморозити Україну до капітуляції". Він також розкритикував європейських союзників за повільне та недостатнє постачанням систем протиповітряної оборони, необхідних для захисту енергетичної інфраструктури.
"Минулого місяця Повітряним силам так не вистачало ракет-перехоплювачів Pac-3 для своїх систем протиповітряної оборони Patriot, що їхні пускові установки стояли порожніми, не маючи змоги реагувати, поки балістичні ракети безперешкодно обстрілювали електростанції", - йдеться у матеріалі.
Основные детали производства ракет Patriot:
Lockheed Martin: Производит ракеты-перехватчики PAC-3, объем производства вырос до более чем 500 ракет в год (по состоянию на март 2025), планируется достичь 650 к 2027 году.
Raytheon: Выпускает чуть более 200 ракет типа PAC-2 в год.
Планируемые показатели: Ожидается, что к 2027 году совокупный объем производства составит до 1130 ракет.
Спрос: Высокая потребность в ракетах приводит к истощению запасов, что заставляет США увеличивать темпы производства.
Стоимость одной ракеты-перехватчика оценивается примерно в $4 миллиона.
Для справки. С начала полномасштабной войны против Украины, с февраля 2022 года, только самолеты российской стратегической авиации выпустили по Украине 2437 крылатых ракет. А ведь были ещё и пуски ракет с кораблей и с наземных пусковых установок.
Вопросы: сколько ракет ПРО\ПВО теоретически и практически могла произвести Украина с 2019 года и откуда можно было бы взять деньги на эти ракеты?
теорией заниматься не надо. чтобы точно знать - надо делать. и вопрос не в количестве, а в возможности их вообще производить, чтобы не оказалось как в этой статье "пускові установки стояли порожніми", всегда лучше что-то чем ничего. и здесь гадать не стоит, потому как по вашей логике вообще ничего делать не надо, потому что всё равно не хватит.
теперь "откуда можно было бы взять деньги на эти ракеты": велике будівництво, марафон, миндичи, вовина тысяча не один раз, яйца по 17 и т.д. можно прокуроров-инвалидов-пенсионеров потрусить. эта история нескончаема. кстати дороги зеленые строили 4 млн. дол за 1 км, а марафон уже сожрал 2 млрд. грн
т.е. не делали и не надо начинать потому, что всё равно будет мало. так вообще ничего делать не надо потому, что у кого-то будет больше. а кто-то значит должен мочь вместо вас это делать. мда, с такой логикой далеко пойдете в команде зеленых, им такие нужны
в мире мало стран с полным набором рессурсов. если рессурсов нет, их нужно преобретать и направлять на это все усилия, тем более в военном противостоянии с более мощной стороной, тем более, когда вам ими помогают, и того, о чем я написал ранее, всяких миндичей и вовиных тысячей вообще не должно быть. рессурсы это важно, но куда важнее правильно ими распоряжаться, особенно когда они ограничены. за 4 года полномасштабной войны хоть что-то существенное должно было быть создано? сколько партнеры еще должны дать денег, чтобы еще раз увидеть, что на них ничего не появилось?
я и не говорил, что отменяет. и не "можно было больше сделать", а нужно. и не факт, что войны всё равно было бы не избежать, путин х..ло, но не дурак, наличие военного потенциала вполне могло изменить его планы. а так всё совпало, и воевать нечем, и президент никчемный, т.е. наличие подходящего момента
естественно, кто же еще виноват
а хіба да?
вы серьезно? т.е. они виноваты, что Украина не виробляє? мда, логика...
кинуть может любой и в любое время. то что запад оказался не тем, кем считался, и так ясно. но за какие слова они должны отвечать? если вы имеете ввиду будапештский меморандум, то меморандум - это всего лишь заявление о намерениях, а не обязательство, и хватит уже с этим меморандумом носиться, юридически никчемный документ. это сша и великобритания должны были увеличивать потенциал Украины, а страна тем временем занималась бы великим будівництвом? сама Украина не должна была об этом думать? может за вас еще и кушать и в туалет ходить кто-то другой должен? лучше расскажите как лидор готовил страну к войне, когда те же сша и великобритания с каждого утюга об этом предупреждали, и как лидор использовал материальную помощь тех же сша и великобритании на трехуровневой защите энергообъектов и производстве фламинго, да так использовал, что ни того ни другого нет. но виноваты, конечно же, сша и великобритания, у зеленых по-другому быть не может.
Тобто.... за 4 роки "влада" не поставила питання, що треба знищувати пускові активи на рф та команди запуску/упоавління шахедами....
А ви посилаєте всіх підряд піти і зробити
То може звернетесь до цієї армади , проїдаючої бюджет країни на міліони,
Хай вони щось починають робити?
Воно веде Україну до прірви, починаючи з шашличків і "нада толька пиристать стрелять"
Вже не кажучи про його міндічевське оточення
А це всі у світі бачать і чують
Іспанський сором