Україні у січні не вистачало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми, - FT

Через брак ракет системи Patriot у січні залишалися без боєкомплекту під час атак

Минулого місяця через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, їхні пускові установки стояли порожніми, не маючи змоги відбивати російські балістичні ракети.

Про це йдеться у статті Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нестача ракет для систем ППО 

Видання зазначає, що президент Володимир Зеленський "звинуватив Росію у навмисній спробі заморозити Україну до капітуляції". Він також розкритикував європейських союзників за повільне та недостатнє постачанням систем протиповітряної оборони, необхідних для захисту енергетичної інфраструктури.

"Минулого місяця Повітряним силам так не вистачало ракет-перехоплювачів Pac-3 для своїх систем протиповітряної оборони Patriot, що їхні пускові установки стояли порожніми, не маючи змоги реагувати, поки балістичні ракети безперешкодно обстрілювали електростанції", - йдеться у матеріалі.

+19
"Він також розкритикував європейських союзників за повільне та недостатнє постачання"

естественно, кто же еще виноват
08.02.2026 22:38 Відповісти
+9
Три года назад Lockheed Martin выпускала 300 ракет в год.
Основные детали производства ракет Patriot:

https://www.google.com/search?q=Lockheed+Martin&gs_ivs=1&mstk=AUtExfAUhjXQQybQ1Qdr6xivY5aRpg-jA7hQFFP2O-hyDxXh7ZFuvq-7tNtOECHyULD1PScSHBLOJ8u-B1zm_NNaMA5OcFLC3ae8qnKUxrXTYFWF60sgmJTa8mX9H9Xrk4H0-Fd7N6e9ZAhWc1b4FSM7oy1QeE9JjYNmHCNw9KAAji7pJ_4&csui=3&ved=2ahUKEwjF9vXX4sqSAxVyZ_EDHfi-GOAQgK4QegQIAxAB Lockheed Martin: Производит ракеты-перехватчики PAC-3, объем производства вырос до более чем 500 ракет в год (по состоянию на март 2025), планируется достичь 650 к 2027 году.
https://www.google.com/search?q=Raytheon&gs_ivs=1&mstk=AUtExfAUhjXQQybQ1Qdr6xivY5aRpg-jA7hQFFP2O-hyDxXh7ZFuvq-7tNtOECHyULD1PScSHBLOJ8u-B1zm_NNaMA5OcFLC3ae8qnKUxrXTYFWF60sgmJTa8mX9H9Xrk4H0-Fd7N6e9ZAhWc1b4FSM7oy1QeE9JjYNmHCNw9KAAji7pJ_4&csui=3&ved=2ahUKEwjF9vXX4sqSAxVyZ_EDHfi-GOAQgK4QegQIAxAD Raytheon: Выпускает чуть более 200 ракет типа PAC-2 в год.
Планируемые показатели: Ожидается, что к 2027 году совокупный объем производства составит до 1130 ракет.
Спрос: Высокая потребность в ракетах приводит к истощению запасов, что заставляет США увеличивать темпы производства.
Стоимость одной ракеты-перехватчика оценивается примерно в $4 миллиона.

Для справки. С начала полномасштабной войны против Украины, с февраля 2022 года, только самолеты российской стратегической авиации выпустили по Украине 2437 крылатых ракет. А ведь были ещё и пуски ракет с кораблей и с наземных пусковых установок.

Вопросы: сколько ракет ПРО\ПВО теоретически и практически могла произвести Украина с 2019 года и откуда можно было бы взять деньги на эти ракеты?
08.02.2026 23:07 Відповісти
+7
Трамп сказав, або його умови "миру", або ніяких ракет до патріотів... Він спокійно спостерігатиме, як пуйло нищить Україну...
08.02.2026 22:45 Відповісти
Єдиний притомний коментар
08.02.2026 23:39 Відповісти
"Вопросы: сколько ракет ПРО\ПВО теоретически и практически могла произвести Украина с 2019 года и откуда можно было бы взять деньги на эти ракеты?"

теорией заниматься не надо. чтобы точно знать - надо делать. и вопрос не в количестве, а в возможности их вообще производить, чтобы не оказалось как в этой статье "пускові установки стояли порожніми", всегда лучше что-то чем ничего. и здесь гадать не стоит, потому как по вашей логике вообще ничего делать не надо, потому что всё равно не хватит.
теперь "откуда можно было бы взять деньги на эти ракеты": велике будівництво, марафон, миндичи, вовина тысяча не один раз, яйца по 17 и т.д. можно прокуроров-инвалидов-пенсионеров потрусить. эта история нескончаема. кстати дороги зеленые строили 4 млн. дол за 1 км, а марафон уже сожрал 2 млрд. грн
09.02.2026 10:06 Відповісти
Сначала уточнение. 2437 крылатых ракет выпустили только самолеты российской стратегической авиации. К этому количеству ракет нужно добавить не только пуски ракет с кораблей и наземных пусковых установок, но и ракеты, выпущенные с самолётов тактической и фронтовой авиации. Ну и всевозможные БПЛА. И кстати, пишут и говорят, что для сбития одной баллистической ракеты запускаются две ракеты ПРО. То есть, учитывая запасы и производство ракет в оркостане, Украина должна была, помимо наличия специалистов в области ракетостроения, построить производственные мощности, на которых можно было бы производить (с 2019 года) по 2000-2500 ракет в год. Тут не хватило бы ни денег с марафона, ни с миндича, ни с асфальта, ни с яиц.
09.02.2026 15:17 Відповісти
"Сначала уточнение"

т.е. не делали и не надо начинать потому, что всё равно будет мало. так вообще ничего делать не надо потому, что у кого-то будет больше. а кто-то значит должен мочь вместо вас это делать. мда, с такой логикой далеко пойдете в команде зеленых, им такие нужны
09.02.2026 15:45 Відповісти
Я хочу сказать, что для того, чтобы что-то производить, нужно иметь ресурсы (специалисты, производственные мощности, финансы...). А для того, чтобы противостоять конкретной стране, нужны ресурсы, сопоставимые ресурсам той страны, с которой ведётся война.
09.02.2026 16:19 Відповісти
"для того, что-то производить, нужно иметь ресурсы"

в мире мало стран с полным набором рессурсов. если рессурсов нет, их нужно преобретать и направлять на это все усилия, тем более в военном противостоянии с более мощной стороной, тем более, когда вам ими помогают, и того, о чем я написал ранее, всяких миндичей и вовиных тысячей вообще не должно быть. рессурсы это важно, но куда важнее правильно ими распоряжаться, особенно когда они ограничены. за 4 года полномасштабной войны хоть что-то существенное должно было быть создано? сколько партнеры еще должны дать денег, чтобы еще раз увидеть, что на них ничего не появилось?
09.02.2026 16:48 Відповісти
Одно не отменяет другое. Да, очевидно, можно было больше сделать для усиления обороноспособности Украины (апрель 2019-февраль 2022), но этого всё равно было бы недостаточно для того, чтобы избежать войны и тех потерь (люди, инфраструктура, территории), которые понесла Украина.
09.02.2026 17:13 Відповісти
"Одно не отменяет другое"

я и не говорил, что отменяет. и не "можно было больше сделать", а нужно. и не факт, что войны всё равно было бы не избежать, путин х..ло, но не дурак, наличие военного потенциала вполне могло изменить его планы. а так всё совпало, и воевать нечем, и президент никчемный, т.е. наличие подходящего момента
09.02.2026 17:21 Відповісти
Підвезли?
08.02.2026 22:38 Відповісти
"Він також розкритикував європейських союзників за повільне та недостатнє постачання"

естественно, кто же еще виноват
08.02.2026 22:38 Відповісти
А хіба ні???
08.02.2026 23:40 Відповісти
"А хіба ні???"

а хіба да?
08.02.2026 23:48 Відповісти
Так. В даному випадку винуваті вони. Україна (як і більшість країн світу) не виробляє балістичні ракети.
09.02.2026 03:17 Відповісти
Європейські союзники їх теж не виробляють. Їх виробляють в нещодавно захопленій проросійськими правими пітухами неєвропейській країні.
09.02.2026 05:11 Відповісти
"Так. В даному випадку винуваті вони. Україна (як і більшість країн світу) не виробляє балістичні ракети"

вы серьезно? т.е. они виноваты, что Украина не виробляє? мда, логика...
09.02.2026 09:54 Відповісти
А хто по вашому винний? Тоді нехай Великобританія та США зберуть пресконференцію і скажуть, шо вони не відповідають за свої слова, і можуть так само кинути будь-яку країну, яку вони гарантували захищати. Нехай зроблять заяву, що в 1996 році Україну надурили, змусивши відмовитись від ядерного арсеналу. А до тих пір так, винувата Європа та США. Українського потенціалу недостатньо на війну з росією. Ні фінансового, ні людського, ні військового.
09.02.2026 15:41 Відповісти
"А хто по вашому винний? Тоді нехай Великобританія та США зберуть пресконференцію і скажуть, шо вони не відповідають за свої слова"

кинуть может любой и в любое время. то что запад оказался не тем, кем считался, и так ясно. но за какие слова они должны отвечать? если вы имеете ввиду будапештский меморандум, то меморандум - это всего лишь заявление о намерениях, а не обязательство, и хватит уже с этим меморандумом носиться, юридически никчемный документ. это сша и великобритания должны были увеличивать потенциал Украины, а страна тем временем занималась бы великим будівництвом? сама Украина не должна была об этом думать? может за вас еще и кушать и в туалет ходить кто-то другой должен? лучше расскажите как лидор готовил страну к войне, когда те же сша и великобритания с каждого утюга об этом предупреждали, и как лидор использовал материальную помощь тех же сша и великобритании на трехуровневой защите энергообъектов и производстве фламинго, да так использовал, что ни того ни другого нет. но виноваты, конечно же, сша и великобритания, у зеленых по-другому быть не может.
09.02.2026 16:05 Відповісти
Трамп сказав, або його умови "миру", або ніяких ракет до патріотів... Він спокійно спостерігатиме, як пуйло нищить Україну...
08.02.2026 22:45 Відповісти
Коли і де він таке сказав? Що за пропагандиська маячня?
08.02.2026 22:48 Відповісти
я теж таке чув, якісь баби на базарі казали
08.02.2026 22:54 Відповісти
Американці затримали поставку бо європейці вчасно не проплатили. Всі пішли на різдвяно-новорічні канікули.
09.02.2026 00:37 Відповісти
І як ми збираємось воювати, якщо захід і Америка не буде поставляти нам зброю ?
08.02.2026 23:07 Відповісти
як,як - потужно😎
08.02.2026 23:18 Відповісти
Є Кулеба,він знає.
09.02.2026 01:16 Відповісти
дивані "патріоти" люто "обурені", що Зеленський не зміг "підвезти" ракети до "Petriot"!
08.02.2026 23:09 Відповісти
Та знаємо що "Я вам нічєво нє должєн". Але оборона країни - це прямий обов'язок верховного головнокомандувача, яким є президент.
09.02.2026 00:46 Відповісти
Тільки упороті 73/43%зебіли (такі, як Vad UA) впевненні, що питання і проблеми оборони України не належать до компентенції Президента України.
09.02.2026 12:00 Відповісти
ЩТЗ
09.02.2026 06:18 Відповісти
08.02.2026 23:14 Відповісти
Немає ракет до установок Patriot? Які дрібниці, зате плем'я зелених папуасів, колоритно описане відсмоктійчучкой, в захваті від свого сонцейсяного лідора, який щоразу презирливо ставить на місце і вчить життю недолугих західних політиків.
08.02.2026 23:15 Відповісти
Ракети до С-300 колись наче робили в Україні. Двигуни для крилатих ракет теж робили колись. А не от шо втулили на фламіндича .
08.02.2026 23:25 Відповісти
США можуть в рік виробляти до Петріот 650 ракет а кацапи різного заліза більше
08.02.2026 23:16 Відповісти
І це давно відомо
Тобто.... за 4 роки "влада" не поставила питання, що треба знищувати пускові активи на рф та команди запуску/упоавління шахедами....
08.02.2026 23:26 Відповісти
Підіть знищіть
08.02.2026 23:41 Відповісти
Євгенія, а ви не знаєте,що у нас є головнокомандувач , міністерство оборони ,купа радників і дуже ефективних менеджєрів, які проїдають купу грошей
А ви посилаєте всіх підряд піти і зробити
То може звернетесь до цієї армади , проїдаючої бюджет країни на міліони,
Хай вони щось починають робити?
09.02.2026 03:55 Відповісти
потмужна підтримка союзничов, даже ракет поставит не могу нормальное количество не говоря о нормальном вооружении. Зато Рютте приехал потужно выступил в верховной зраде и пофоткался с псом патроном. Разом до перемоги😎
08.02.2026 23:16 Відповісти
то вони за тебе ще й дрочить повинні?
08.02.2026 23:18 Відповісти
не понял сути вопроса? "дрочит Микола, союзнички не могут дать даже снарядие для " дрочки" по вашей аналогии. При этом наторговав за прошлый год больше чем поставили помощи, при чем это в их же интересах как они неоднократно заявляли
08.02.2026 23:20 Відповісти
на жаль, розумова діяльність не для всіх ще й раціональне мислення. не дано то й не дано
08.02.2026 23:43 Відповісти
У зелених дебілів завжди винен хтось інший, але не їхній обхезаний вожак, який успішно просрав і промародерив все, що тілько можна було. На вибір - Кличко, Порошенко, Трамп, Навроцький, далі по списку.
08.02.2026 23:22 Відповісти
а шо, при Порошенко и Кличко было пво западное или ракеты штамповались? суть в том что Европа закликає потужними лозунгами при этом не делая достаточно для поддержки. Один про дрочку второй Порошенко. Чую дзвін та не знаю де він. Неудивительно что в 2019 так наголосовали
08.02.2026 23:38 Відповісти
так, це колиній президент та мер найбільшого міста винуваті, що у вашого бога гівно в штанях...ви б лікувалися чи що
08.02.2026 23:45 Відповісти
так твой кореш сам пример привел, я ему прл Европу он про Порошенко и Кличко, этот про дрочку. Еще и проецирует на меня свои ментальные проблемы
08.02.2026 23:48 Відповісти
мій кореш це мій кореш, і хто він, не твоє слимаче діло, іди смокчи далі, заробляй на похорон, гнида
08.02.2026 23:51 Відповісти
я кроме хамства и матов ничего умнее от тебя не ожидал, наконец быдлятская натура вылезла. Молодец, мальчик!
08.02.2026 23:54 Відповісти
не розумію по свинособачому
08.02.2026 23:56 Відповісти
Відкрию тобі секрет - ні Європа, ні США взагалі не зобов'язані нічого нам давати. На четвертий рік війни держава з нормальним керівництвом, а не з клінічними дебілами, за умови акумулювання надаваних нам коштів могла успішно реалізувати не одну, а декілька власних ракетних програм. А якщо при владі інфантильний ідіот з комплексом неповноцінності і нарцисизму, то приходиться танцювати під дуду заходу,що оплачує банкет і замовляє музику, в якого свої інтереси, які багато в чому не співпадають з українськими.
08.02.2026 23:48 Відповісти
Мой первый комментарий конкретно про лицемерие а не про зеленого нашего потужнича. Опять чую дзвін только колокол не звонит на улице. Удачи вообщем, она вам пригодиться двоим
08.02.2026 23:52 Відповісти
США і англія взагалі зобов'язані
09.02.2026 01:36 Відповісти
еее..а ви знаєте як ісус винуватий..ото саме воно
08.02.2026 23:47 Відповісти
Вони коли почули про двушечки на москву від друзів членограя.дуже захотіли більше нам помогти....аж із трусів випригуавали.....ну прям як зебанько в московських лазнях....
09.02.2026 03:56 Відповісти
а двушечка пуста не стояла
08.02.2026 23:17 Відповісти
З такими союзниками і ворогів не треба
08.02.2026 23:42 Відповісти
З таким презом скоро всі союзники від нас відмовляться
Воно веде Україну до прірви, починаючи з шашличків і "нада толька пиристать стрелять"
09.02.2026 03:27 Відповісти
Воно тільки й вміє, що ганьбити союзників, а що зробив сам крім гундосиків?
Вже не кажучи про його міндічевське оточення
Іспанський сором
показати весь коментар
09.02.2026 03:37 Відповісти
С красновым понятно , но почему Европейцы не понмают что в случае поражееия Украины им не поздоровится. Им неоткуда ждат помощи . Трапм начнет помогать когда уже пол европы будет жить под оккупацией. И венгры , Словакия, поляки немцы воевать не умеют . Только прибалты будут бится. Остальные сразу лапти поднимут. Альфред кох станет гауляйтером в германии. Он давно об этом мечтает . Вот такой сценарий возможен если ЕС не начнет помогать во всю свою силу. Не ожидая помощи от краснеющего чубчика. Думаю они скоро поймут это. Тем быстрее поймут тем лучше для них. И первую очередь для Украины. Слава Украине! Все будет Украина !
09.02.2026 06:10 Відповісти
Запад дал бы ракеты, если бы они были. Единственные ракеты перехоплювачи на весь Запад, и тех производится немного. Дело не в предательстве, а в отсталости.
09.02.2026 07:25 Відповісти
це частково правда, з 15 січня ракети ппо були вже в Україні, сам зеленський сказав!
09.02.2026 09:20 Відповісти
Асфальт і шашлики тепер вилазять боком українцям....Зробили нас разом, хіба не так?
09.02.2026 10:20 Відповісти
 
 