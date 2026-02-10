Україна створила лазерну систему ППО, - The Atlantic

Україна створила власну лазерну систему протиповітряної оборони для боротьби з російськими дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Atlantic - про нові українські засоби ППО.

Український щит проти "шахедів"

Журналісти зазначають, що розробка особливо актуальна з урахуванням дефіциту поставок західної ППО. Ця система стане частиною українського "щитового ППО", який президент Зеленський планує повністю розгорнути до літа 2026 року.

У складі українського "щита" можуть бути також:

безпілотники-перехоплювачі, надруковані на 3D-принтері;

углепластикові копії російських ракет ППО;

колісні роботизовані установки з кулеметними турелями.

За словами експертів, ці інноваційні системи дозволять Україні ефективно нейтралізувати рої атакувальних безпілотників "шахед". На створення цієї системи українським інженерам знадобилося близько двох років

Нагадаємо:

Раніше президент Зеленський анонсував зміни в роботі ППО та в контролі за забезпеченням фронту дронами, зброєю й особовим складом.

Він провів розмову з вищим військовим керівництвом: головкомом Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим та міністром оборони України Михайлом Федоровим.

"Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше – особовим складом. Саме люди – це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад", - заявив глава держави.

До слова, не так давно Польща заявила, що створила електромагнітну ППО. Система здатна за лічені секунди виводити з ладу ворожі безпілотники.

