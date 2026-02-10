УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5730 відвідувачів онлайн
Новини ППО України
10 218 116

Україна створила лазерну систему ППО, - The Atlantic

В Україні створили лазерну ППО

Україна створила власну лазерну систему протиповітряної оборони для боротьби з російськими дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Atlantic  - про нові українські засоби ППО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Український щит проти "шахедів"

Журналісти зазначають, що розробка особливо актуальна з урахуванням дефіциту поставок західної ППО. Ця система стане частиною українського "щитового ППО", який президент Зеленський планує повністю розгорнути до літа 2026 року.

У складі українського "щита" можуть бути також:

  • безпілотники-перехоплювачі, надруковані на 3D-принтері;

  • углепластикові копії російських ракет ППО;

  • колісні роботизовані установки з кулеметними турелями.

За словами експертів, ці інноваційні системи дозволять Україні ефективно нейтралізувати рої атакувальних безпілотників "шахед". На створення цієї системи українським інженерам знадобилося близько двох років

Читайте також: Україна попросить у ЄС додаткові системи Patriot та NASAMS, - Politico

Нагадаємо:

Раніше президент Зеленський анонсував зміни в роботі ППО та в контролі за забезпеченням фронту дронами, зброєю й особовим складом.

Він провів розмову з вищим військовим керівництвом: головкомом Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим та міністром оборони України Михайлом Федоровим.

"Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше – особовим складом. Саме люди – це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад", - заявив глава держави.

Також читайте: Україні у січні не вистачало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми, - FT

Автор: 

ППО (4119) дрони (8162) війна в Україні (8335)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Якщо ці висновки грунтуються на заявах ЗЄлупона, то скоріше у племені Мумба-Юмба з'являться зорельоти.
показати весь коментар
10.02.2026 23:12 Відповісти
+25
показати весь коментар
10.02.2026 23:04 Відповісти
+24
показати весь коментар
10.02.2026 23:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
система вимірювання айкью це суто американська фігня яка не має ніякого наукового обґрунтування

звісно я його не проходив той тест
мені достатньо того шо я поступив на ФПМ КПІ у 1990
та маю професію програміста

а ти руський алкаш
то які претензії?
показати весь коментар
12.02.2026 09:11 Відповісти
звісно я його не проходив той тест
мені достатньо того шо я поступив на ФПМ КПІ у 1990
та маю професію програміста
==========
Це добре. Щодо ефекту Даннінга-Крюгера теж не переймайся. Девід Даннінг і Джастін Крюгер теж американці, якісь *******-професора з американською освітою, якусь американську фігню вигадали.
показати весь коментар
12.02.2026 17:06 Відповісти
В що, день дурня перенесли з 1квітня на 10 лютого?
показати весь коментар
11.02.2026 07:13 Відповісти
тут скоріше з1 квітня 2019 року почалась ера дурня.
показати весь коментар
11.02.2026 15:39 Відповісти
Воно так і називаеться "Хламінга -2"
показати весь коментар
11.02.2026 07:33 Відповісти
Патужні анонси (чи ананаси) приЗЕдента! Ура! Але вчора Ніколов розповів, що якась фірма, якій АОЗ віддав левову частку ринку FPV (!), не виконала замовлення і не поставила ЗСУ близько 100 тис. дронів. Тож зелена пізд...ж -- це дуже патужно і патріотічєскі, а реальність -- корупція і заботаж оборони України. Думайте!
показати весь коментар
11.02.2026 07:49 Відповісти
Та тут і думати нічого, але де-кому і нічим - "перемагає усіх у першому турі.. ". Шо, апять? (с)
показати весь коментар
11.02.2026 08:29 Відповісти
"Зірка смерті" в процесі розробки.
показати весь коментар
11.02.2026 07:55 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2026 08:35 Відповісти
Начитались про гіперболоїд інженера Гаріна. Не проканає ця штука в ППО. Там дуже рухливі цілі.
показати весь коментар
11.02.2026 09:06 Відповісти
Начитались про гіперболоїд інженера Гаріна. Не проканає ця штука в ППО. Там дуже рухливі цілі.
показати весь коментар
11.02.2026 09:07 Відповісти
За словами експертів, ці інноваційні системи дозволять Україні ефективно нейтралізувати рої атакувальних безпілотників "шахед". На створення цієї системи українським інженерам знадобилося близько двох років Джерело: https://censor.net/ua/n3599950

Яка ж маячня.
показати весь коментар
11.02.2026 09:17 Відповісти
одні лайномети. Слава Україні! Все буде Україна!
показати весь коментар
11.02.2026 09:18 Відповісти
а що Фламінг вже наробили
показати весь коментар
11.02.2026 10:16 Відповісти
Ніколи не чув про таке потужне та незламне видання - The Atlantic,мабуть із серії кастингової компанії що займалась виробництвом фуфломіндічів.Головне щоб лазер був зеленого кольору,інакше нічого не зіб'є)
показати весь коментар
11.02.2026 14:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 