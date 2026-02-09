Україна попросить у ЄС додаткові системи Patriot та NASAMS, - Politico
11 лютого у Брюсселі відбудеться зустріч глав Міноборони країн-членів ЄС. Україна, ймовірно, попросить про додаткові системи ППО.
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому зберуться міністри оборони країн ЄС, лише один пункт: підтримка України", - йдеться в матеріалі.
Журналісти зазначають, що на зустрічі має бути присутнім міністр оборони Михайло Федоров, який поінформує керівників міністерств оборони ЄС про "найнагальніші" потреби України.
"Федоров, імовірно, попросить додаткові зенітно-ракетні комплекси, включаючи Patriot та NASAMS, які давно перебувають у списку пріоритетів Києва", - пише видання.
Також обговорюватимуть співпрацю у сфері оборонних інновацій, зокрема БпЛА та нові військові технології.
Що передувало?
- Раніше видання FT повідомляло, що Україні у січні не вистачало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи ні???
Якщо так - то нащо додаткові пускові? Я би ще зрозумів за додаткові радіолокаційні станції, чи пункти управління... Але пускові комплекси при дефіциті ракет.... яких не може дати Lockheed Corporation через брак потужностей.... не доганяю