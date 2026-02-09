Новини Розбудова ППО в Україні
Україна попросить у ЄС додаткові системи Patriot та NASAMS, - Politico

Україна проситиме про додаткові системи ППО у ЄС

11 лютого у Брюсселі відбудеться зустріч глав Міноборони країн-членів ЄС. Україна, ймовірно, попросить про додаткові системи ППО.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"На порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому зберуться міністри оборони країн ЄС, лише один пункт: підтримка України", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що на зустрічі має бути присутнім міністр оборони Михайло Федоров, який поінформує керівників міністерств оборони ЄС про "найнагальніші" потреби України.

"Федоров, імовірно, попросить додаткові зенітно-ракетні комплекси, включаючи Patriot та NASAMS, які давно перебувають у списку пріоритетів Києва", - пише видання.

Також обговорюватимуть співпрацю у сфері оборонних інновацій, зокрема БпЛА та нові військові технології.

Що передувало?

ППО то добре звістно, але щитом москву не потушити. А локшина про "далекобійні речі" шось не дуже допомогає
09.02.2026 12:29 Відповісти
Та ніхто її тушити не збирається... Точніше ніхто при владі.
09.02.2026 12:31 Відповісти
схоже на те.
09.02.2026 12:33 Відповісти
Ппо це не зброя припинення війни, зброя припинення це томагавки , але жодна скотина про томагавки не згадує навіть...
09.02.2026 12:40 Відповісти
4 роки Не хотіли злити пуйла
09.02.2026 13:01 Відповісти
де наші ракети зелений мерзотник
09.02.2026 12:46 Відповісти
І так по колу.
09.02.2026 12:50 Відповісти
Так куди нагальніша відсутність ракет для Петріотів!!!
Чи ні???

Якщо так - то нащо додаткові пускові? Я би ще зрозумів за додаткові радіолокаційні станції, чи пункти управління... Але пускові комплекси при дефіциті ракет.... яких не може дати Lockheed Corporation через брак потужностей.... не доганяю
09.02.2026 12:52 Відповісти
Не пробували Верховний Головнокомандувач і його оточення замовити свою систему ППО? Невже за 7 років не вистачило часу і грошей це зробити? Сотні мільярдів доларів США і евро дали партнери, то хіба не вистачило цих грошей нажертися бізнес-партнерам Зеленського міндіча, цукермана, галущенка та іншої бративи? Італія, Франція, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та інші країни мають свої системи ППО і купу ракет до них, а Україна, яка входила до десятки країн - експортерів зброї у світі не змогла виготовити? Хоча що я пишу, при Зеленському навіть просту міну не змогли зробити, наробили на 20 мільярдів брака, чи то навмисне, чи то такі замовники і виконавці.
09.02.2026 13:10 Відповісти
...спочатку в Давосі насрати в кищені ЄС.А ПІСЛЯ ЦЬОГО ПРОСИТИ.ЗНАЮЧИ.ЩО ХЕР ДАДУТЬ..."зелений ворог України" НА ТАКЕ СПОСІБНИЙ
09.02.2026 16:20 Відповісти
 
 