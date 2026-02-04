Міноборони та американська RTX обговорили прискорення постачання ракет Patriot
Міністерство оборони України та американська компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot і перехід до глибокої промислової кооперації для посилення протиповітряної оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це йшлося під час зустрічі заступника Міністра оборони України Сергія Боєва із делегацією американської військово-промислової компанії RTX, яку очолила виконавча директорка Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер.
Обговорили стратегічні напрями співпраці
Сторони обговорили стратегічні напрями співпраці, спрямовані на посилення захисту українського неба та розбудову внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового озброєння.
Боєв наголосив на критичній важливості систем протиповітряної оборони для захисту українських міст та об’єктів критичної інфраструктури на тлі останніх масованих повітряних атак агресора.
"Ви самі могли переконатися, наскільки важливою та критичною є спроможність протиповітряної оборони, а також темпи, з якими ми маємо діяти у цьому напрямі. Минулої ночі, коли було нанесено один з найбільших комбінованих ударів по території України з використанням рекордної кількості балістичних ракет, енергетична інфраструктура зазнала чергових руйнувань", – зазначив Боєв.
Raytheon готова прискорити постачання ракет для Patriot
Своєю чергою, представники Raytheon підтвердили готовність прискорення постачання ракет для систем Patriot через прямі контракти та міжнародні механізми підтримки.
У ході зустрічі сторони також обговорили поточний стан та плани щодо обслуговування і забезпечення систем ППО та ПРО, що стоять на озброєнні Сил оборони.
Окрему увагу приділено обговоренню можливостей переходу від постачання готових систем до глибокої промислової кооперації. Міністерство оборони зацікавлене у створенні в Україні бази для технічного обслуговування та ремонту західної техніки.
Заступник Міністра оборони Сергій Боєв подякував партнерам за підтримку та наголосив, що розширення співпраці з провідними оборонними компаніями є одним зі стратегічних пріоритетів України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль