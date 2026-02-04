УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17617 відвідувачів онлайн
Новини Ракети до Patriot
1 592 15

Міноборони та американська RTX обговорили прискорення постачання ракет Patriot

міноборони

Міністерство оборони України та американська компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot і перехід до глибокої промислової кооперації для посилення протиповітряної оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це йшлося під час зустрічі заступника Міністра оборони України Сергія Боєва із делегацією американської військово-промислової компанії RTX, яку очолила виконавча директорка Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обговорили стратегічні напрями співпраці

Сторони обговорили стратегічні напрями співпраці, спрямовані на посилення захисту українського неба та розбудову внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового озброєння.

Боєв наголосив на критичній важливості систем протиповітряної оборони для захисту українських міст та об’єктів критичної інфраструктури на тлі останніх масованих повітряних атак агресора.

"Ви самі могли переконатися, наскільки важливою та критичною є спроможність протиповітряної оборони, а також темпи, з якими ми маємо діяти у цьому напрямі. Минулої ночі, коли було нанесено один з найбільших комбінованих ударів по території України з використанням рекордної кількості балістичних ракет, енергетична інфраструктура зазнала чергових руйнувань", – зазначив Боєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не зможе поки що постачати Україні нові системи Patriot, - міністр оборони Пісторіус

Raytheon готова прискорити постачання ракет для  Patriot

Своєю чергою, представники Raytheon підтвердили готовність прискорення постачання ракет для систем Patriot через прямі контракти та міжнародні механізми підтримки.

У ході зустрічі сторони також обговорили поточний стан та плани щодо обслуговування і забезпечення систем ППО та ПРО, що стоять на озброєнні Сил оборони.

Окрему увагу приділено обговоренню можливостей переходу від постачання готових систем до глибокої промислової кооперації. Міністерство оборони зацікавлене у створенні в Україні бази для технічного обслуговування та ремонту західної техніки.

Також читайте: У Європі запустять виробництво Patriot, щоб скоротити залежність від США, - Reuters

Заступник Міністра оборони Сергій Боєв подякував партнерам за підтримку та наголосив, що розширення співпраці з провідними оборонними компаніями є одним зі стратегічних пріоритетів України.

Автор: 

Міноборони (7829) Patriot (485)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Не розумію навіщо накопичувати на складах таку неймовірну кількість Фламінго, які штампують денно і нічно на конвеєрах вже більше року.
показати весь коментар
04.02.2026 14:03 Відповісти
+2
можно виміняти на фламінги
показати весь коментар
04.02.2026 14:03 Відповісти
+1
Та що ж тут незрозумілого? Блекаут на москві сам себе не зробить!
показати весь коментар
04.02.2026 14:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
можно виміняти на фламінги
показати весь коментар
04.02.2026 14:03 Відповісти
Так і буде, немае сумнівів.
показати весь коментар
04.02.2026 14:07 Відповісти
Не розумію навіщо накопичувати на складах таку неймовірну кількість Фламінго, які штампують денно і нічно на конвеєрах вже більше року.
показати весь коментар
04.02.2026 14:03 Відповісти
Та що ж тут незрозумілого? Блекаут на москві сам себе не зробить!
показати весь коментар
04.02.2026 14:06 Відповісти
😂
показати весь коментар
04.02.2026 14:29 Відповісти
Пиши 100500, чого їх жаліти.
показати весь коментар
04.02.2026 15:03 Відповісти
Кажуть, вже прилавки на складах ламаються від фламінго.
показати весь коментар
04.02.2026 14:30 Відповісти
Обещали нарастить производство до 600 ракет в год. Но к ним очередь на годы вперед, как к любому американскому оружию.
показати весь коментар
04.02.2026 14:06 Відповісти
Це ти про фламінги?
показати весь коментар
04.02.2026 14:12 Відповісти
Пинать тухлые "Фламинго" не корректно, они же не ЗУР.
показати весь коментар
04.02.2026 14:08 Відповісти
Но той шо? Вони знаешь як летять? Тільки "вжууух" і вже на москві з "двушкою".
показати весь коментар
04.02.2026 14:18 Відповісти
Переговоры были ни о чём. Амеры готовы продать определённое количество ракет, но у Украины нет грошей, а европейские партнёры всё не могут выяснить кто сколько должен заплатить, причём Франция сказала, что платить вообще не будет т.к. собирается поставлять свой аналог Пэтриота который она разработает через пару-тройку лет.
показати весь коментар
04.02.2026 14:49 Відповісти
 
 