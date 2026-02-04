РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10538 посетителей онлайн
Новости Ракеты к Patriot
1 592 15

Минобороны и американская RTX обсудили ускорение поставок ракет Patriot

міноборони

Министерство обороны Украины и американская компания RTX обсудили ускорение поставок ракет для систем Patriot и переход к глубокой промышленной кооперации для усиления противовоздушной обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом шла речь во время встречи заместителя министра обороны Украины Сергея Боева с делегацией американской военно-промышленной компании RTX, которую возглавила исполнительный директор Raytheon в Украине Дженнифер Пушнер.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обсудили стратегические направления сотрудничества

Стороны обсудили стратегические направления сотрудничества, направленные на усиление защиты украинского неба и развитие внутренних технических возможностей для обслуживания передового вооружения.

Боев подчеркнул критическую важность систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и объектов критической инфраструктуры на фоне последних массированных воздушных атак агрессора.

"Вы сами могли убедиться, насколько важной и критической является способность противовоздушной обороны, а также темпы, с которыми мы должны действовать в этом направлении. Прошлой ночью, когда был нанесен один из крупнейших комбинированных ударов по территории Украины с использованием рекордного количества баллистических ракет, энергетическая инфраструктура подверглась очередным разрушениям", – отметил Боев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия пока не сможет поставлять Украине новые системы Patriot, - министр обороны Писториус

Raytheon готова ускорить поставки ракет для Patriot

В свою очередь, представители Raytheon подтвердили готовность ускорить поставки ракет для систем Patriot через прямые контракты и международные механизмы поддержки.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние и планы по обслуживанию и обеспечению систем ПВО и ПРО, стоящих на вооружении Сил обороны.

Отдельное внимание уделено обсуждению возможностей перехода от поставок готовых систем к глубокой промышленной кооперации. Министерство обороны заинтересовано в создании в Украине базы для технического обслуживания и ремонта западной техники.

Читайте также: В Европе запустят производство Patriot, чтобы сократить зависимость от США, - Reuters

Заместитель министра обороны Сергей Боев поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что расширение сотрудничества с ведущими оборонными компаниями является одним из стратегических приоритетов Украины.

Автор: 

Минобороны (9620) Patriot (448)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Не розумію навіщо накопичувати на складах таку неймовірну кількість Фламінго, які штампують денно і нічно на конвеєрах вже більше року.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:03 Ответить
+2
можно виміняти на фламінги
показать весь комментарий
04.02.2026 14:03 Ответить
+1
Та що ж тут незрозумілого? Блекаут на москві сам себе не зробить!
показать весь комментарий
04.02.2026 14:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
можно виміняти на фламінги
показать весь комментарий
04.02.2026 14:03 Ответить
Так і буде, немае сумнівів.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:07 Ответить
Не розумію навіщо накопичувати на складах таку неймовірну кількість Фламінго, які штампують денно і нічно на конвеєрах вже більше року.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:03 Ответить
Та що ж тут незрозумілого? Блекаут на москві сам себе не зробить!
показать весь комментарий
04.02.2026 14:06 Ответить
😂
показать весь комментарий
04.02.2026 14:29 Ответить
Пиши 100500, чого їх жаліти.
показать весь комментарий
04.02.2026 15:03 Ответить
Кажуть, вже прилавки на складах ламаються від фламінго.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:30 Ответить
Обещали нарастить производство до 600 ракет в год. Но к ним очередь на годы вперед, как к любому американскому оружию.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:06 Ответить
Це ти про фламінги?
показать весь комментарий
04.02.2026 14:12 Ответить
Пинать тухлые "Фламинго" не корректно, они же не ЗУР.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:08 Ответить
Но той шо? Вони знаешь як летять? Тільки "вжууух" і вже на москві з "двушкою".
показать весь комментарий
04.02.2026 14:18 Ответить
Переговоры были ни о чём. Амеры готовы продать определённое количество ракет, но у Украины нет грошей, а европейские партнёры всё не могут выяснить кто сколько должен заплатить, причём Франция сказала, что платить вообще не будет т.к. собирается поставлять свой аналог Пэтриота который она разработает через пару-тройку лет.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:49 Ответить
 
 