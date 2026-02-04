Минобороны и американская RTX обсудили ускорение поставок ракет Patriot

Министерство обороны Украины и американская компания RTX обсудили ускорение поставок ракет для систем Patriot и переход к глубокой промышленной кооперации для усиления противовоздушной обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом шла речь во время встречи заместителя министра обороны Украины Сергея Боева с делегацией американской военно-промышленной компании RTX, которую возглавила исполнительный директор Raytheon в Украине Дженнифер Пушнер.

Стороны обсудили стратегические направления сотрудничества, направленные на усиление защиты украинского неба и развитие внутренних технических возможностей для обслуживания передового вооружения.

Боев подчеркнул критическую важность систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и объектов критической инфраструктуры на фоне последних массированных воздушных атак агрессора.

"Вы сами могли убедиться, насколько важной и критической является способность противовоздушной обороны, а также темпы, с которыми мы должны действовать в этом направлении. Прошлой ночью, когда был нанесен один из крупнейших комбинированных ударов по территории Украины с использованием рекордного количества баллистических ракет, энергетическая инфраструктура подверглась очередным разрушениям", – отметил Боев.

В свою очередь, представители Raytheon подтвердили готовность ускорить поставки ракет для систем Patriot через прямые контракты и международные механизмы поддержки.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние и планы по обслуживанию и обеспечению систем ПВО и ПРО, стоящих на вооружении Сил обороны.

Отдельное внимание уделено обсуждению возможностей перехода от поставок готовых систем к глубокой промышленной кооперации. Министерство обороны заинтересовано в создании в Украине базы для технического обслуживания и ремонта западной техники.

Заместитель министра обороны Сергей Боев поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что расширение сотрудничества с ведущими оборонными компаниями является одним из стратегических приоритетов Украины.