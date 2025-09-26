РУС
В Европе запустят производство Patriot, чтобы сократить зависимость от США, - Reuters

Европа будет производить Patriot, чтобы не зависеть от США

Европейский производитель ракет MBDA может производство противовоздушных ракет Patriot на новом заводе в Германии. Компания также готова изготавливать пусковые установки Patriot.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Patriot разработан американской оборонной компанией Raytheon, является одной из самых современных систем противовоздушной обороны, несмотря на то, что находится на вооружении с 1980-х годов.

"Война в Украине подчеркнула зависимость Европы от ракет дальнего радиуса действия американского производства", - пишет издание.

Германия, Нидерланды и Испания в 2024 году контракт на 5,1 млрд для закупки до 1000 ракет у совместного предприятия Raytheon и MBDA.

Ракеты будут изготавливать на новом заводе в Баварии. Строительство завода должно удвоить мировые мощности по производству модернизированных ракет PAC 2, предназначенных для перехвата баллистических целей.

Управляющий директор немецкого подразделения компании Томас Готтшильд заявил: "Мы идем по графику. Планируем начать производство в конце 2026 года и обеспечить первые поставки в начале 2027 года".

Он не раскрыл производственную мощность завода, ссылаясь на соображения безопасности, но сказал, что он может справиться с дополнительными заказами.

На вопрос, может ли MBDA в будущем строить пусковые установки Patriot, Готтшильд ответил, что MBDA имеет технический опыт, поскольку ранее руководила техническим обслуживанием пусковых установок.

"Мы можем это сделать. Это лишь вопрос промышленного сотрудничества между нами и Raytheon - и пожеланий заказчика, будь то Бундесвер или другие клиенты", - сказал он.

По его словам, компания MBDA также рассматривает участие в разработке ракеты "deep precision strike" дальностью более 2 тыс. км. Инициативу объявили Великобритания и Германия в мае. На данный момент сроки начала проекта не определены.

"Независимо от сроков, важно как можно скорее перейти к конкретным шагам", - подчеркнул Готтшильд.

Борьба с БПЛА

Также MBDA разрабатывает компактные ракеты для перехвата низко летящих беспилотников, таких как российские дроны, недавно нарушившие воздушное пространство Польши.

"Мы надеемся подписать контракт на разработку концептуальной ракеты DefendAir с правительством Германии до конца года", - добавил директор.

Ракета DefendAir с дальностью более пяти километров основана на технологиях MBDA, используемых в системе Enforcer. Она должна дополнить 30-мм пушку в системе ближней ПВО Skyranger, разработанной Rheinmetall.

І про що назва? Яке виробництво Patriot? Ще виробництво навіть ракет не запустили, які обіцять поставляти лише у 2027 році!!!
26.09.2025 09:53 Ответить
так что, и начинать не надо?
26.09.2025 09:57 Ответить
Чому не треба? Треба.
Але. Завод збудовано для виробництва ракет, а для виробництва пускових установок Patriot треба зовсім інший завод.
26.09.2025 10:08 Ответить
ну так и его збудують, это ж не зеленые
26.09.2025 10:12 Ответить
Ну яке ж це скорочення залежності. Справжнє скорочення залежності - це "нам повинні ДАТИ ядерну зброю". Вчіться, європейці.
26.09.2025 09:57 Ответить
Ще курочка в гінізді,а ви вже яєчню жарите. Пусті балаболи. Фу ,гидко читати.
26.09.2025 09:59 Ответить
"Фу ,гидко читати"

почитайте лидора, про длинный нептун, фламинго, млрд. дронов, и пусті балаболи покажутся вам вполне адекватными
26.09.2025 10:14 Ответить
Ви бажаєте мені блювати? Ну дякую.
26.09.2025 10:18 Ответить
наоборот, от этой статьи вам будет не так гидко
26.09.2025 10:19 Ответить
Нарешті прокинулись, у новій реальності…
26.09.2025 10:20 Ответить
А як же ж Eurosam і його дітище SAMP-T? Все?

До речі, десь читав, що американці виробляють одну батарею петріотів на місяць. А еуропейці одну батарею SAMP-T на рік...
26.09.2025 10:22 Ответить
До речі, тут днями стався вибух на заводі з виробництва дронів для України у Великій Британії:

https://ua.korrespondent.net/amp/4818583-potuzhnyi-vybukh-prohrymiv-na-terytorii-**********-zavodu-droniv-u-brytanii

Сподіваюся, німці зроблять правильні висновки і не будуть настільки недбалими в плані безпеки...
26.09.2025 10:30 Ответить
американські виробники "патріотів" .можуть "трампонові" притиснути "вісюна".а ще якщо німці запропонують меншу ціну ... то труба американським "поцріотам"
26.09.2025 10:55 Ответить
давно пора.... Очевидно же, что в последние 3 года спрос на ракеты к системам Патриот резко превышает возможности их производства в США....
26.09.2025 11:02 Ответить
 
 