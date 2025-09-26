В Европе запустят производство Patriot, чтобы сократить зависимость от США, - Reuters

Европейский производитель ракет MBDA может производство противовоздушных ракет Patriot на новом заводе в Германии. Компания также готова изготавливать пусковые установки Patriot.

Patriot разработан американской оборонной компанией Raytheon, является одной из самых современных систем противовоздушной обороны, несмотря на то, что находится на вооружении с 1980-х годов.

"Война в Украине подчеркнула зависимость Европы от ракет дальнего радиуса действия американского производства", - пишет издание.

Германия, Нидерланды и Испания в 2024 году контракт на 5,1 млрд для закупки до 1000 ракет у совместного предприятия Raytheon и MBDA.

Ракеты будут изготавливать на новом заводе в Баварии. Строительство завода должно удвоить мировые мощности по производству модернизированных ракет PAC 2, предназначенных для перехвата баллистических целей.

Управляющий директор немецкого подразделения компании Томас Готтшильд заявил: "Мы идем по графику. Планируем начать производство в конце 2026 года и обеспечить первые поставки в начале 2027 года".

Он не раскрыл производственную мощность завода, ссылаясь на соображения безопасности, но сказал, что он может справиться с дополнительными заказами.

На вопрос, может ли MBDA в будущем строить пусковые установки Patriot, Готтшильд ответил, что MBDA имеет технический опыт, поскольку ранее руководила техническим обслуживанием пусковых установок.

"Мы можем это сделать. Это лишь вопрос промышленного сотрудничества между нами и Raytheon - и пожеланий заказчика, будь то Бундесвер или другие клиенты", - сказал он.

По его словам, компания MBDA также рассматривает участие в разработке ракеты "deep precision strike" дальностью более 2 тыс. км. Инициативу объявили Великобритания и Германия в мае. На данный момент сроки начала проекта не определены.

"Независимо от сроков, важно как можно скорее перейти к конкретным шагам", - подчеркнул Готтшильд.

Борьба с БПЛА

Также MBDA разрабатывает компактные ракеты для перехвата низко летящих беспилотников, таких как российские дроны, недавно нарушившие воздушное пространство Польши.

"Мы надеемся подписать контракт на разработку концептуальной ракеты DefendAir с правительством Германии до конца года", - добавил директор.

Ракета DefendAir с дальностью более пяти километров основана на технологиях MBDA, используемых в системе Enforcer. Она должна дополнить 30-мм пушку в системе ближней ПВО Skyranger, разработанной Rheinmetall.

