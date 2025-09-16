РУС
Новости Patriot для Украины
1 748 23

Трамп уклонился от ответа о поставках Patriot Украине, которые обещал два месяца назад

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос репортеров об обещанных ранее поставках систем ПВО Patriot для Украины, вновь повторив, что он положит конец войне.

Об этом он сказал во время брифинга из Белого дома перед вылетом в Великобританию, передает Цензор.НЕТ.

Репортер из Украины напомнил Трампу, что два месяца назад он анонсировал передачу 17 систем Patriot.

Президент США снова переспросил, о чем говорит журналист.

"Позвольте мне сказать, что я люблю Украину. Я люблю народ Украины. Поэтому я и подумал, что у вас (у журналиста. - Ред.) легкий украинский акцент. Но страна находится в трудном положении. Это никогда не должно было произойти. Это война, которая никогда не должна была произойти. Страна находится в очень трудном положении, но я собираюсь это остановить. За последние восемь месяцев я остановил семь войн. Я думал, что эта будет самой простой, потому что я знаю Путина, но это не так. Потому что между Зеленским и Путиным существует огромная ненависть. Но мы собираемся положить этому конец", - ответил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине срочно нужны еще 10 систем Patriot и ракеты к ним и другим ПВО, - Шмыгаль

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп сообщил, что идет подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины.

Автор: 

Трамп Дональд (6603) Patriot (364) война в Украине (6139)
Топ комментарии
+6
заокеанський додік кончена потвора, а не миротворець! чомусь я вже не радію, шо Японія програла.
16.09.2025 20:01 Ответить
+5
16.09.2025 20:08 Ответить
+4
В історії США були різні періоди. Від трагічних до величних. На сьогодні період невиданої ганьби. Думав що тільки в Україні можуть обмазатись лайном, вибравши какая разніца, але американці перевершили наше болото.
16.09.2025 20:04 Ответить
Вже забув - хазяїн свого слова - слово дав - слово взяв
16.09.2025 19:49 Ответить
Рудий кретин вже влетів на Петріотах на 8,5 млрд.$ з Данією, яка купує аналогічні європейські ЗРК.

.
16.09.2025 20:14 Ответить
Якби не Трамп
16.09.2025 19:49 Ответить
Треба було нащим , на тому тижні , сказати йому що та кацапська ракета , що тоді впала на Кабмін , насправді летіла в американську амбасаду - цікаво , як би він зреагував ?
16.09.2025 19:51 Ответить
равно бєдрєнно, аби не в кацапську

.
16.09.2025 20:15 Ответить
Балабол Балаболович .
16.09.2025 19:54 Ответить
заокеанський додік кончена потвора, а не миротворець! чомусь я вже не радію, шо Японія програла.
16.09.2025 20:01 Ответить
В історії США були різні періоди. Від трагічних до величних. На сьогодні період невиданої ганьби. Думав що тільки в Україні можуть обмазатись лайном, вибравши какая разніца, але американці перевершили наше болото.
16.09.2025 20:04 Ответить
Як справи у потужної безпекової угоди і угоди про копалини?
16.09.2025 20:04 Ответить
Реально Трамп зазубрив та повторює одне і те ж на будь-яке питання щодо України.

Як кіношний злодій на будь-яке питання поліцейських повторює "Без коментарів".
16.09.2025 20:05 Ответить
16.09.2025 20:08 Ответить
Шоб эту гниду уе@ало шо-нибудь в полете
16.09.2025 20:11 Ответить
Навіщо Трампу Україна? Копалини він вже забрав, його прохання відсторонити єрмака і татарова Боневтік Позорно-Брехливий не виконав, нав'язуючи через війну своє, мов нікуди не подінуться.., прикриваючись мудрим нарідом 73%. Мабуть США не збираються фінансувати злочинне організоване злочинне угрупування - хуцпу за рахунок платників податків американців?
Так, Трапм популіст, брехун і тупе створіння, яке мріє про бізнес і дружбу з диктаторами. В росії копалин дуже багато і пуйло не пощкодує в обмін на Україну. То Трамп, ми його засуджуємо, що він не виконав свої обіцянки, обдурив, але ще раз і ще раз нагадую - він не наш президент. А наш президент Боневтік Потужно-Брехливий виконав хоч щось, що обіцяв? Де мільярдний ліс, мільйон дронів, мігават електроенергії, зарплата вчителям 4 штуки баксів, безкоштовні смартфони пенсіонерам, 3 тисячі балістики і сотні ракет "Фламінго"? Я вже мовчу про країну мрій... і Голобородьку на лісапеді.
16.09.2025 20:14 Ответить
Трампло як путлер, пистить як дихає.
16.09.2025 20:14 Ответить
По плану Трампа, ми повинні програти. План цей і свої тези рудий ******** не мінє від слова "зовсім". Тому воно повторюється і повторюється.
16.09.2025 20:17 Ответить
Відсутність відповіді і є відповідь. Потрібно створювати своє! Негайно. Якщо зробити аудит Притулі (можна з паяльником в дупі) то грошей вистачить не тільки на розробку, а й на запуск виробництва...
16.09.2025 20:17 Ответить
А розробляти будуть кіношники,ті шо зняли ролік про фламінгу. Знімутьще й ролік про ЗРК.
16.09.2025 20:23 Ответить
В нас є вітчизняні розробки які потребують суттєвої модернізації з урахуванням ******** вимог та наявної компонентної бази. Це можна надолужити досить швидко.
16.09.2025 20:34 Ответить
Давайте ще згадайте що там ця рижа **** обіцяла. Зате з Сосії і ********** воно санкції зняло без всяких дедлайнів і обіцянок
16.09.2025 20:20 Ответить
Кончене руде *******..
16.09.2025 20:22 Ответить
Зовсім обісрався старий.
16.09.2025 20:25 Ответить
Може,вже досить слухати,що каже цей рудий покидьок,а краще дивитися,що воно робить.
16.09.2025 20:27 Ответить
Какой смысл слушать этого умственно-отсталого гондона с косноязычной речью? Хочет получить шнобелевскую премию ценой сдачи Украины, это же понятно.
16.09.2025 20:29 Ответить
 
 