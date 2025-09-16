Трамп уклонился от ответа о поставках Patriot Украине, которые обещал два месяца назад
Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос репортеров об обещанных ранее поставках систем ПВО Patriot для Украины, вновь повторив, что он положит конец войне.
Об этом он сказал во время брифинга из Белого дома перед вылетом в Великобританию, передает Цензор.НЕТ.
Репортер из Украины напомнил Трампу, что два месяца назад он анонсировал передачу 17 систем Patriot.
Президент США снова переспросил, о чем говорит журналист.
"Позвольте мне сказать, что я люблю Украину. Я люблю народ Украины. Поэтому я и подумал, что у вас (у журналиста. - Ред.) легкий украинский акцент. Но страна находится в трудном положении. Это никогда не должно было произойти. Это война, которая никогда не должна была произойти. Страна находится в очень трудном положении, но я собираюсь это остановить. За последние восемь месяцев я остановил семь войн. Я думал, что эта будет самой простой, потому что я знаю Путина, но это не так. Потому что между Зеленским и Путиным существует огромная ненависть. Но мы собираемся положить этому конец", - ответил Трамп.
Напомним, в июле президент США Дональд Трамп сообщил, что идет подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины.
Як кіношний злодій на будь-яке питання поліцейських повторює "Без коментарів".
Так, Трапм популіст, брехун і тупе створіння, яке мріє про бізнес і дружбу з диктаторами. В росії копалин дуже багато і пуйло не пощкодує в обмін на Україну. То Трамп, ми його засуджуємо, що він не виконав свої обіцянки, обдурив, але ще раз і ще раз нагадую - він не наш президент. А наш президент Боневтік Потужно-Брехливий виконав хоч щось, що обіцяв? Де мільярдний ліс, мільйон дронів, мігават електроенергії, зарплата вчителям 4 штуки баксів, безкоштовні смартфони пенсіонерам, 3 тисячі балістики і сотні ракет "Фламінго"? Я вже мовчу про країну мрій... і Голобородьку на лісапеді.