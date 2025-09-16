Трамп уникнув відповіді про постачання Patriot Україні, які обіцяв два місяці тому

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на запитання репортерів про обіцяні раніше постачання систем ППО Patriot для України, знову повторивши, що він покладе край війні.

Про це він сказав під час брифінгу з Білого дому перед вильотом до Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Репортер з України нагадав Трампу, що два місяці тому він анонсував передачу 17 систем Patriot.

Президент США знову перепитав, про що каже журналіст.

"Дозвольте мені сказати, що я люблю Україну. Я люблю народ України. Тому я і подумав, що у вас (у журналіста – ред.) легкий український акцент. Але країна перебуває у скрутному становищі. Це ніколи не повинно було статися. Це війна, яка ніколи не повинна була відбутися. Країна перебуває у дуже скрутному становищі, але я збираюся це зупинити. За останні вісім місяців я зупинив сім воєн. Я думав, що ця буде найпростішою, бо я знаю Путіна, але це не так. Тому що між Зеленським і Путіним існує величезна ненависть. Але ми збираємося покласти цьому край", - відповів Трамп.

Нагадаємо, у липні президент США Дональд Трамп повідомив, що триває підготовка до постачання 17 систем Patriot для України.