УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9716 відвідувачів онлайн
Новини Patriot для України
2 530 26

Трамп уникнув відповіді про постачання Patriot Україні, які обіцяв два місяці тому

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на запитання репортерів про обіцяні раніше постачання систем ППО Patriot для України, знову повторивши, що він покладе край війні.

Про це він сказав під час брифінгу з Білого дому перед вильотом до Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Репортер з України нагадав Трампу, що два місяці тому він анонсував передачу 17 систем Patriot

Президент США знову перепитав, про що каже журналіст. 

"Дозвольте мені сказати, що я люблю Україну. Я люблю народ України. Тому я і подумав, що у вас (у журналіста – ред.) легкий український акцент. Але країна перебуває у скрутному становищі. Це ніколи не повинно було статися. Це війна, яка ніколи не повинна була відбутися. Країна перебуває у дуже скрутному становищі, але я збираюся це зупинити. За останні вісім місяців я зупинив сім воєн. Я думав, що ця буде найпростішою, бо я знаю Путіна, але це не так. Тому що між Зеленським і Путіним існує величезна ненависть. Але ми збираємося покласти цьому край", - відповів Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні терміново потрібні ще 10 систем Patriot та ракети до них й інших ППО, - Шмигаль

Нагадаємо, у липні президент США Дональд Трамп повідомив, що триває підготовка до постачання 17 систем Patriot для України.

Автор: 

Трамп Дональд (7147) Patriot (400) війна в Україні (6186)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
16.09.2025 20:08 Відповісти
+7
В історії США були різні періоди. Від трагічних до величних. На сьогодні період невиданої ганьби. Думав що тільки в Україні можуть обмазатись лайном, вибравши какая разніца, але американці перевершили наше болото.
показати весь коментар
16.09.2025 20:04 Відповісти
+6
заокеанський додік кончена потвора, а не миротворець! чомусь я вже не радію, шо Японія програла.
показати весь коментар
16.09.2025 20:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже забув - хазяїн свого слова - слово дав - слово взяв
показати весь коментар
16.09.2025 19:49 Відповісти
Рудий кретин вже влетів на Петріотах на 8,5 млрд.$ з Данією, яка купує аналогічні європейські ЗРК.

.
показати весь коментар
16.09.2025 20:14 Відповісти
Якби не Трамп
показати весь коментар
16.09.2025 19:49 Відповісти
Треба було нащим , на тому тижні , сказати йому що та кацапська ракета , що тоді впала на Кабмін , насправді летіла в американську амбасаду - цікаво , як би він зреагував ?
показати весь коментар
16.09.2025 19:51 Відповісти
равно бєдрєнно, аби не в кацапську

.
показати весь коментар
16.09.2025 20:15 Відповісти
Балабол Балаболович .
показати весь коментар
16.09.2025 19:54 Відповісти
заокеанський додік кончена потвора, а не миротворець! чомусь я вже не радію, шо Японія програла.
показати весь коментар
16.09.2025 20:01 Відповісти
В історії США були різні періоди. Від трагічних до величних. На сьогодні період невиданої ганьби. Думав що тільки в Україні можуть обмазатись лайном, вибравши какая разніца, але американці перевершили наше болото.
показати весь коментар
16.09.2025 20:04 Відповісти
Як справи у потужної безпекової угоди і угоди про копалини?
показати весь коментар
16.09.2025 20:04 Відповісти
Реально Трамп зазубрив та повторює одне і те ж на будь-яке питання щодо України.

Як кіношний злодій на будь-яке питання поліцейських повторює "Без коментарів".
показати весь коментар
16.09.2025 20:05 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 20:08 Відповісти
Шоб эту гниду уе@ало шо-нибудь в полете
показати весь коментар
16.09.2025 20:11 Відповісти
Навіщо Трампу Україна? Копалини він вже забрав, його прохання відсторонити єрмака і татарова Боневтік Позорно-Брехливий не виконав, нав'язуючи через війну своє, мов нікуди не подінуться.., прикриваючись мудрим нарідом 73%. Мабуть США не збираються фінансувати злочинне організоване злочинне угрупування - хуцпу за рахунок платників податків американців?
Так, Трапм популіст, брехун і тупе створіння, яке мріє про бізнес і дружбу з диктаторами. В росії копалин дуже багато і пуйло не пощкодує в обмін на Україну. То Трамп, ми його засуджуємо, що він не виконав свої обіцянки, обдурив, але ще раз і ще раз нагадую - він не наш президент. А наш президент Боневтік Потужно-Брехливий виконав хоч щось, що обіцяв? Де мільярдний ліс, мільйон дронів, мігават електроенергії, зарплата вчителям 4 штуки баксів, безкоштовні смартфони пенсіонерам, 3 тисячі балістики і сотні ракет "Фламінго"? Я вже мовчу про країну мрій... і Голобородьку на лісапеді.
показати весь коментар
16.09.2025 20:14 Відповісти
Трампло як путлер, пистить як дихає.
показати весь коментар
16.09.2025 20:14 Відповісти
По плану Трампа, ми повинні програти. План цей і свої тези рудий ******** не мінє від слова "зовсім". Тому воно повторюється і повторюється.
показати весь коментар
16.09.2025 20:17 Відповісти
Відсутність відповіді і є відповідь. Потрібно створювати своє! Негайно. Якщо зробити аудит Притулі (можна з паяльником в дупі) то грошей вистачить не тільки на розробку, а й на запуск виробництва...
показати весь коментар
16.09.2025 20:17 Відповісти
А розробляти будуть кіношники,ті шо зняли ролік про фламінгу. Знімутьще й ролік про ЗРК.
показати весь коментар
16.09.2025 20:23 Відповісти
В нас є вітчизняні розробки які потребують суттєвої модернізації з урахуванням ******** вимог та наявної компонентної бази. Це можна надолужити досить швидко.
показати весь коментар
16.09.2025 20:34 Відповісти
Давайте ще згадайте що там ця рижа **** обіцяла. Зате з Сосії і ********** воно санкції зняло без всяких дедлайнів і обіцянок
показати весь коментар
16.09.2025 20:20 Відповісти
Кончене руде *******..
показати весь коментар
16.09.2025 20:22 Відповісти
Зовсім обісрався старий.
показати весь коментар
16.09.2025 20:25 Відповісти
Може,вже досить слухати,що каже цей рудий покидьок,а краще дивитися,що воно робить.
показати весь коментар
16.09.2025 20:27 Відповісти
Какой смысл слушать этого умственно-отсталого гондона с косноязычной речью? Хочет получить шнобелевскую премию ценой сдачи Украины, это же понятно.
показати весь коментар
16.09.2025 20:29 Відповісти
Да, краще подивитися потужний відосик
показати весь коментар
16.09.2025 20:51 Відповісти
Величний Війнабайденович
показати весь коментар
16.09.2025 21:01 Відповісти
Рижий маразматик під ковпаком *****. Так може поводити себе істота, на яку є ох... й копромат.
показати весь коментар
16.09.2025 21:04 Відповісти
 
 