РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8399 посетителей онлайн
Новости Закупка оружия в США
4 215 35

США приостанавливают продажу оружия, в частности - систем ПВО Patriot, некоторым странам Европы, - СМИ

patriot

Вашингтон временно останавливает продажу вооружения, в частности - систем противовоздушной обороны Patriot, некоторым европейским государствам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журнал The Atlantic.

По данным издания, первым сигналом стала ситуация с Данией, которая приближалась к подписанию контракта на приобретение Patriot. Переговоры продолжались несколько недель при участии американских и французских дипломатов, однако накануне дедлайна Пентагон неожиданно потерял интерес к сделке.

По словам источников, в США считают, что системы Patriot являются дефицитными и должны оставаться зарезервированными прежде всего для собственных нужд. В частности, в Минобороны признают, что страна имеет лишь около 25% перехватчиков, необходимых для реализации собственных военных планов.

В Европе аналогов американской системе фактически нет, что делает ее особенно востребованной на фоне растущих рисков воздушных атак и регулярных провокаций со стороны России. Аналитики предупреждают: длительная блокировка может привести к расколам в отношениях США и союзников и ослаблению обороноспособности континента.

Кроме того, новая политика может обойтись Вашингтону в миллиарды долларов потерь от сокращения военных контрактов, рабочих мест и инвестиций в исследования и разработки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США продают НАТО много оружия для Украины. Альянс полностью его оплачивает, - Трамп

В самой американской администрации также наблюдаются разногласия. Представители Госдепартамента настаивают, что их не застали врасплох, тогда как в Пентагоне опровергают предположение, что решение принимается кулуарно.

Издание отмечает, что изменения в подходах отражают убеждения части влиятельных чиновников, которые считают главным соперником США не Россию, а Китай, и призывают сосредоточить ресурсы именно на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дефицит Patriot обострился и из-за активного использования системы в войне России против Украины. Киев получил от союзников несколько батарей ПВО, которые доказали свою эффективность против российских ракет и дронов.

Эксперты отмечают: отказ США от поставок вооружения европейским странам может заставить их обращаться к альтернативным поставщикам.

"Если нынешнее ожидание в два года превращается в пять, страны Европы будут вынуждены искать другие варианты", - заявила заместитель министра обороны США по вопросам закупок Кара Аберкромби.

Также читайте: Трамп уклонился от ответа о поставках Patriot Украине, которые обещал два месяца назад

Автор: 

США (27934) Patriot (364)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Потвора руда, все на вимогу пуйла
показать весь комментарий
20.09.2025 09:26 Ответить
+16
так трамп (ТАКО) відреагував на порушення повітряного простору НАТО в Естонії. Рудий драний козел повністю на гачку пуйла, очевидно епштейн встиг продати "фоточки" пуйлу, де очевидно рудий козел гвалтував дітей.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:32 Ответить
+15
І скажіть що трампон не гнида кацапська!!!!
показать весь комментарий
20.09.2025 09:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потвора руда, все на вимогу пуйла
показать весь комментарий
20.09.2025 09:26 Ответить
А до чого тут потвора руда? То їх системи ППО і він мабуть їх накопичухє щоб захистити американців. Хоча міг би проявити милосердя до беззахисних і обдурених Боневитіком і його сворою українців.
Краще запитайте у Боневтіка Позорного де наші системи ППО, які до 2019 року були наполовину готові, наприклад "Кільчень" і ціна питання була всього 300 мільйонів доларів США. Якщо брати міндічів, то вони вкрали за рік тільки з дронів 5 мільярдів евро і нічого, їх гарно вивезли до кордону, щоб хоча б їх не затримали дитективи НАБУ.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:52 Ответить
Тому що для захисту США доцільніше вкладатись в захист України. Навіть за гроші союзників. Бо політики популісти з ЄС витрачають сотні мільярдів доларів на усіляку кухню. Щоб дібіл виборець почував себе захищеним. А з такою куйнею, що творить тромб з союзниками, до влади прийдуть комуняки і фашисти. Які скоріше куплять С-400 у куйла, ніж будуть розраховувати на тромбове США.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:19 Ответить
Данці обдурені Боневтіком? Може не продають Данії бо хочуть військовим шляхом відтяпати Гренландію.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:52 Ответить
І скажіть що трампон не гнида кацапська!!!!
показать весь комментарий
20.09.2025 09:28 Ответить
тобто таким чином команда трампа може казати ***** діяти ... бо Європа не підготовлена до оборони
показать весь комментарий
20.09.2025 09:28 Ответить
Де ти прочитав,що у Європи нема свого ПВО.Patriot це доповнення до ПВО,особливо ефективний проти швидкісних цілей
показать весь комментарий
20.09.2025 09:32 Ответить
Збивати не балістику чи кацапольоти таким комплексом це зовсім неправильний підхід.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:29 Ответить
Нічого - Європа збереться з духом і видасть на- гора свій Петріот
показать весь комментарий
20.09.2025 09:29 Ответить
Згоден,Европа над цим не заморачувалась. В них також є специ єкстра класа, і для них це не є проблемою. Але на розробку і випробування підуть роки, а нам треба зараз.
Це ще раз підтерджує, що американцями керує тупа зграя ідіотів на чолі з рудим блазнем Трампидлом, на яких нема жодної надії.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:37 Ответить
В Європі ж є свій САМП -Ті - підшаманити підсилити і буде не гірше Петріот
показать весь комментарий
20.09.2025 09:40 Ответить
От у цієї контори Данія і замовила собі ППО. Просто у тексті новини про це чомусь не написали:

Врешті-решт, минулого тижня Данія підписала угоду на суму 9,1 млрд доларів про придбання систем протиповітряної оборони великої дальності, виготовлених спільним французько-італійським підприємством, а також систем середньої дальності з Норвегії, Німеччини або Франції. Це була найбільша в історії Данії закупівля озброєння.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:53 Ответить
ПРоблема в том что минимум за 4 года войны Европа коллективно не может наладить их сколько-нибудь массовый выпуск. Речь шла о 1 комплексе в год, тогда как Петриот выпускается 1 комплекс в месяц. Это конечно гребаный стыд совершенный.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:06 Ответить
Є ще південнокорейські аналоги петріота - KM-SAM. Чому б еуропейцям їх не замовити? Є ще "Праща Давида" ізраїльска. Тайвань має на озброєнні Sky Bow III. Все це суттєво дешевше за петріоти...
показать весь комментарий
20.09.2025 10:34 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_anti-ballistic_missile_systems
показать весь комментарий
20.09.2025 10:35 Ответить
...який буде вражати повітряні цілі довгими стурбованостями або товстими озабоченностями.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:12 Ответить
цілувати дупу ***** можна по різному
показать весь комментарий
20.09.2025 09:29 Ответить
так трамп (ТАКО) відреагував на порушення повітряного простору НАТО в Естонії. Рудий драний козел повністю на гачку пуйла, очевидно епштейн встиг продати "фоточки" пуйлу, де очевидно рудий козел гвалтував дітей.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:32 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=23991751013765469&set=a.2017434304957122
показать весь комментарий
20.09.2025 09:37 Ответить
Ну а що ви хотіли? Проблема навіть не в комплексах, а в ракетах. США виробляє ~2 PAC-3 на день. І запаси не дуже великі. Японія по ліцензії виробляє всього 30-60 на рік. Їм би до нас, повчитись робити 3000 фламінг на рік. Хоча питання - з ким США збирається воювати? Канада, Гренландія, Мексика? Чи може з НАТО?
показать весь комментарий
20.09.2025 09:51 Ответить
Ізраїль має на озброєнні теж протиракєтні системи.але навряд чи продасть. Ось недавно дивився ,що вже застосовують лазери проти шахєдів ,але лазери поки ще не досконалі проти балістики...
Ось огляд С.Ауслєндера.про переваги і недоліки лазерних систем
Новая эра войны: Боевой лазер сжигает за секунды https://www.youtube.com/watch?v=m7KRtN1iztg
показать весь комментарий
20.09.2025 09:51 Ответить
Трамп молодець!
Пацан чітко показує, що "співпрацювати з США можна, але надіятися на США не варто.
Досить сприймати США як ікону демократії.
Це країна, яка на всьому хоче заробити (незважаючи на прізвище президента), а її велич давно перетворилася на міф.
Назвіть три фільми, зняті за останніх 15 років в Голлівуді, котрі ви можете подивитися кілька разів.
А купити за добрі гроші 💰 Ф-35, Петріот чи Хаймарс, на роботу яких можуть дистанційно впливати США це таке собі вкладення в оборону.
Європа, розраховуй на свої сили!!!
показать весь комментарий
20.09.2025 09:59 Ответить
Виробник «Фламінго» анонсував розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також ППО

Українська компанія Fire Point анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони.

https://militarnyi.com/uk/news/vyrobnyk-flamingo-anonsuvav-rozrobku-vlasnyh-balistychnyh-raket-fp-7-ta-fp-9-a-takozh-ppo/
показать весь комментарий
20.09.2025 10:00 Ответить
а ці "фламінго" хтось бачив на власні очі, крім боневтіка?
показать весь комментарий
20.09.2025 10:11 Ответить
Це вже інше питання
показать весь комментарий
20.09.2025 10:23 Ответить
Фламінго взагалі то теплолюбиві, навряд чи приживуться на Україні...
показать весь комментарий
20.09.2025 10:40 Ответить
рашистська губернія США ПРИПИНЯЄ....
показать весь комментарий
20.09.2025 10:02 Ответить
ВОТ чья кукла этот ржавый трампон : "Трамп добивается одобрения Конгресса на продажу Израилю оружия на сумму около 6 млрд долларов, включая 30 вертолетов Apache и 3250 боевых машин пехоты. Оружие будет поставлено в течение 2 лет и оплачено Соединенными Штатами." Как и *****. А вы тут жопу евреям лижите.

https://x.com/VictorKvert2008

показать весь комментарий
20.09.2025 10:11 Ответить
Иметь такого союзника - и врагов не надо .
показать весь комментарий
20.09.2025 10:11 Ответить
нарешті проявилось х кривизна яку я чекав з моменту БРЕКзіту
сша віддає контінентальну ЄС на поталу своєму однозірковому з 1917 р штату піонерів.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:14 Ответить
Думаю Трамп хоче продати Петріоти Росії, а замість них купить у Путіна дешеві С-400. Двойний профіт виходить.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:18 Ответить
МАБУТЬ КУЙЛО ЩО МІСЯЦЯ ФІНАНСУЄ АМЕРИКАНСЬКУ СИСТЕМУ ДОПОМОГИ 3,14ДЕРАЦІЇ В ЙОГО ОКУПАЦІЙНІЙ ВІЙНІ В УКРАЇНІ . І СИСТЕМА ЦЯ НАЗИВАЄТЬСЯ "ТРАМПОН" ???/
показать весь комментарий
20.09.2025 10:32 Ответить
Цілком логічне рішення і все в стилі трампона. Поки шахеди залітають (або будуть залітати) європейцям ті ракети і нахер потрібні - дороге задоволення. А от дочекаємось коли вже ракети полетять(а таки полетять) попит буде, можна і ціну підняти...
показать весь комментарий
20.09.2025 10:37 Ответить
Який ще сигнал потрібен Європі, щоб розробляти власні зразки озброєнь і не розраховувати на милість "союзничка"?
показать весь комментарий
20.09.2025 10:39 Ответить
Адміністрація Трампа сама імпотентна та шкідлива за часів існування США...
показать весь комментарий
20.09.2025 10:51 Ответить
 
 