США приостанавливают продажу оружия, в частности - систем ПВО Patriot, некоторым странам Европы, - СМИ
Вашингтон временно останавливает продажу вооружения, в частности - систем противовоздушной обороны Patriot, некоторым европейским государствам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журнал The Atlantic.
По данным издания, первым сигналом стала ситуация с Данией, которая приближалась к подписанию контракта на приобретение Patriot. Переговоры продолжались несколько недель при участии американских и французских дипломатов, однако накануне дедлайна Пентагон неожиданно потерял интерес к сделке.
По словам источников, в США считают, что системы Patriot являются дефицитными и должны оставаться зарезервированными прежде всего для собственных нужд. В частности, в Минобороны признают, что страна имеет лишь около 25% перехватчиков, необходимых для реализации собственных военных планов.
В Европе аналогов американской системе фактически нет, что делает ее особенно востребованной на фоне растущих рисков воздушных атак и регулярных провокаций со стороны России. Аналитики предупреждают: длительная блокировка может привести к расколам в отношениях США и союзников и ослаблению обороноспособности континента.
Кроме того, новая политика может обойтись Вашингтону в миллиарды долларов потерь от сокращения военных контрактов, рабочих мест и инвестиций в исследования и разработки.
В самой американской администрации также наблюдаются разногласия. Представители Госдепартамента настаивают, что их не застали врасплох, тогда как в Пентагоне опровергают предположение, что решение принимается кулуарно.
Издание отмечает, что изменения в подходах отражают убеждения части влиятельных чиновников, которые считают главным соперником США не Россию, а Китай, и призывают сосредоточить ресурсы именно на Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Дефицит Patriot обострился и из-за активного использования системы в войне России против Украины. Киев получил от союзников несколько батарей ПВО, которые доказали свою эффективность против российских ракет и дронов.
Эксперты отмечают: отказ США от поставок вооружения европейским странам может заставить их обращаться к альтернативным поставщикам.
"Если нынешнее ожидание в два года превращается в пять, страны Европы будут вынуждены искать другие варианты", - заявила заместитель министра обороны США по вопросам закупок Кара Аберкромби.
Краще запитайте у Боневтіка Позорного де наші системи ППО, які до 2019 року були наполовину готові, наприклад "Кільчень" і ціна питання була всього 300 мільйонів доларів США. Якщо брати міндічів, то вони вкрали за рік тільки з дронів 5 мільярдів евро і нічого, їх гарно вивезли до кордону, щоб хоча б їх не затримали дитективи НАБУ.
Це ще раз підтерджує, що американцями керує тупа зграя ідіотів на чолі з рудим блазнем Трампидлом, на яких нема жодної надії.
Врешті-решт, минулого тижня Данія підписала угоду на суму 9,1 млрд доларів про придбання систем протиповітряної оборони великої дальності, виготовлених спільним французько-італійським підприємством, а також систем середньої дальності з Норвегії, Німеччини або Франції. Це була найбільша в історії Данії закупівля озброєння.
Ось огляд С.Ауслєндера.про переваги і недоліки лазерних систем
Новая эра войны: Боевой лазер сжигает за секунды https://www.youtube.com/watch?v=m7KRtN1iztg
Пацан чітко показує, що "співпрацювати з США можна, але надіятися на США не варто.
Досить сприймати США як ікону демократії.
Це країна, яка на всьому хоче заробити (незважаючи на прізвище президента), а її велич давно перетворилася на міф.
Назвіть три фільми, зняті за останніх 15 років в Голлівуді, котрі ви можете подивитися кілька разів.
А купити за добрі гроші 💰 Ф-35, Петріот чи Хаймарс, на роботу яких можуть дистанційно впливати США це таке собі вкладення в оборону.
Європа, розраховуй на свої сили!!!
Українська компанія Fire Point анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони.
https://militarnyi.com/uk/news/vyrobnyk-flamingo-anonsuvav-rozrobku-vlasnyh-balistychnyh-raket-fp-7-ta-fp-9-a-takozh-ppo/
https://x.com/VictorKvert2008
сша віддає контінентальну ЄС на поталу своєму однозірковому з 1917 р штату піонерів.