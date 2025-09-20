США приостанавливают продажу оружия, в частности - систем ПВО Patriot, некоторым странам Европы, - СМИ

Вашингтон временно останавливает продажу вооружения, в частности - систем противовоздушной обороны Patriot, некоторым европейским государствам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журнал The Atlantic.

По данным издания, первым сигналом стала ситуация с Данией, которая приближалась к подписанию контракта на приобретение Patriot. Переговоры продолжались несколько недель при участии американских и французских дипломатов, однако накануне дедлайна Пентагон неожиданно потерял интерес к сделке.

По словам источников, в США считают, что системы Patriot являются дефицитными и должны оставаться зарезервированными прежде всего для собственных нужд. В частности, в Минобороны признают, что страна имеет лишь около 25% перехватчиков, необходимых для реализации собственных военных планов.

В Европе аналогов американской системе фактически нет, что делает ее особенно востребованной на фоне растущих рисков воздушных атак и регулярных провокаций со стороны России. Аналитики предупреждают: длительная блокировка может привести к расколам в отношениях США и союзников и ослаблению обороноспособности континента.

Кроме того, новая политика может обойтись Вашингтону в миллиарды долларов потерь от сокращения военных контрактов, рабочих мест и инвестиций в исследования и разработки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США продают НАТО много оружия для Украины. Альянс полностью его оплачивает, - Трамп

В самой американской администрации также наблюдаются разногласия. Представители Госдепартамента настаивают, что их не застали врасплох, тогда как в Пентагоне опровергают предположение, что решение принимается кулуарно.

Издание отмечает, что изменения в подходах отражают убеждения части влиятельных чиновников, которые считают главным соперником США не Россию, а Китай, и призывают сосредоточить ресурсы именно на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дефицит Patriot обострился и из-за активного использования системы в войне России против Украины. Киев получил от союзников несколько батарей ПВО, которые доказали свою эффективность против российских ракет и дронов.

Эксперты отмечают: отказ США от поставок вооружения европейским странам может заставить их обращаться к альтернативным поставщикам.

"Если нынешнее ожидание в два года превращается в пять, страны Европы будут вынуждены искать другие варианты", - заявила заместитель министра обороны США по вопросам закупок Кара Аберкромби.

Также читайте: Трамп уклонился от ответа о поставках Patriot Украине, которые обещал два месяца назад