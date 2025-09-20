УКР
США призупиняють продаж зброї, зокрема систем ППО Patriot, деяким країнам Європи, - ЗМІ

patriot

Вашингтон тимчасово зупиняє продаж озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot, деяким європейським державам. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  журнал The Atlantic.

За даними видання, першим сигналом стала ситуація з Данією, яка наближалася до підписання контракту на придбання Patriot. Переговори тривали кілька тижнів за участі американських і французьких дипломатів, однак напередодні дедлайну Пентагон несподівано втратив інтерес до угоди.

За словами джерел, у США вважають, що системи Patriot є дефіцитними й повинні залишатися зарезервованими насамперед для власних потреб. Зокрема, у Міноборони визнають, що країна має лише близько 25% перехоплювачів, необхідних для реалізації власних військових планів.

У Європі аналогів американській системі фактично немає, що робить її особливо затребуваною на тлі зростаючих ризиків повітряних атак і регулярних провокацій з боку Росії. Аналітики попереджають: тривале блокування може призвести до розколів у відносинах США та союзників і послаблення обороноздатності континенту.

Крім того, нова політика може обійтися Вашингтону в мільярди доларів втрат від скорочення військових контрактів, робочих місць та інвестицій у дослідження й розробки.

У самій американській адміністрації також спостерігаються розбіжності. Представники Держдепартаменту наполягають, що їх не застали зненацька, тоді як у Пентагоні спростовують припущення, що рішення ухвалюється кулуарно.

Видання зазначає, що зміни у підходах відображають переконання частини впливових чиновників, які вважають головним суперником США не росію, а Китай, і закликають зосередити ресурси саме на Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Дефіцит Patriot загострився і через активне використання системи у війні Росії проти України. Київ отримав від союзників кілька батарей ППО, які довели свою ефективність проти російських ракет і дронів.

Експерти наголошують: відмова США від постачання озброєння європейським країнам може змусити їх звертатися до альтернативних постачальників.

"Якщо нинішнє очікування у два роки перетворюється на п’ять, країни Європи будуть змушені шукати інші варіанти", – заявила заступниця міністра оборони США з питань закупівель Кара Аберкромбі.

Топ коментарі
+20
Потвора руда, все на вимогу пуйла
показати весь коментар
20.09.2025 09:26 Відповісти
+18
І скажіть що трампон не гнида кацапська!!!!
показати весь коментар
20.09.2025 09:28 Відповісти
+16
так трамп (ТАКО) відреагував на порушення повітряного простору НАТО в Естонії. Рудий драний козел повністю на гачку пуйла, очевидно епштейн встиг продати "фоточки" пуйлу, де очевидно рудий козел гвалтував дітей.
показати весь коментар
20.09.2025 09:32 Відповісти
А до чого тут потвора руда? То їх системи ППО і він мабуть їх накопичухє щоб захистити американців. Хоча міг би проявити милосердя до беззахисних і обдурених Боневитіком і його сворою українців.
Краще запитайте у Боневтіка Позорного де наші системи ППО, які до 2019 року були наполовину готові, наприклад "Кільчень" і ціна питання була всього 300 мільйонів доларів США. Якщо брати міндічів, то вони вкрали за рік тільки з дронів 5 мільярдів евро і нічого, їх гарно вивезли до кордону, щоб хоча б їх не затримали дитективи НАБУ.
показати весь коментар
20.09.2025 09:52 Відповісти
Тому що для захисту США доцільніше вкладатись в захист України. Навіть за гроші союзників. Бо політики популісти з ЄС витрачають сотні мільярдів доларів на усіляку кухню. Щоб дібіл виборець почував себе захищеним. А з такою куйнею, що творить тромб з союзниками, до влади прийдуть комуняки і фашисти. Які скоріше куплять С-400 у куйла, ніж будуть розраховувати на тромбове США.
показати весь коментар
20.09.2025 10:19 Відповісти
Данці обдурені Боневтіком? Може не продають Данії бо хочуть військовим шляхом відтяпати Гренландію.
показати весь коментар
20.09.2025 10:52 Відповісти
раша бот! мова зараз не про Україну, а про СОЮЗНИКIВ АМЕРИКИ ПО НАТО! тобі куратори не написали "на полях"?
показати весь коментар
20.09.2025 10:56 Відповісти
тобто таким чином команда трампа може казати ***** діяти ... бо Європа не підготовлена до оборони
показати весь коментар
20.09.2025 09:28 Відповісти
Де ти прочитав,що у Європи нема свого ПВО.Patriot це доповнення до ПВО,особливо ефективний проти швидкісних цілей
показати весь коментар
20.09.2025 09:32 Відповісти
Збивати не балістику чи кацапольоти таким комплексом це зовсім неправильний підхід.
показати весь коментар
20.09.2025 09:29 Відповісти
Нічого - Європа збереться з духом і видасть на- гора свій Петріот
показати весь коментар
20.09.2025 09:29 Відповісти
Згоден,Европа над цим не заморачувалась. В них також є специ єкстра класа, і для них це не є проблемою. Але на розробку і випробування підуть роки, а нам треба зараз.
Це ще раз підтерджує, що американцями керує тупа зграя ідіотів на чолі з рудим блазнем Трампидлом, на яких нема жодної надії.
показати весь коментар
20.09.2025 09:37 Відповісти
В Європі ж є свій САМП -Ті - підшаманити підсилити і буде не гірше Петріот
показати весь коментар
20.09.2025 09:40 Відповісти
От у цієї контори Данія і замовила собі ППО. Просто у тексті новини про це чомусь не написали:

Врешті-решт, минулого тижня Данія підписала угоду на суму 9,1 млрд доларів про придбання систем протиповітряної оборони великої дальності, виготовлених спільним французько-італійським підприємством, а також систем середньої дальності з Норвегії, Німеччини або Франції. Це була найбільша в історії Данії закупівля озброєння.
показати весь коментар
20.09.2025 09:53 Відповісти
ПРоблема в том что минимум за 4 года войны Европа коллективно не может наладить их сколько-нибудь массовый выпуск. Речь шла о 1 комплексе в год, тогда как Петриот выпускается 1 комплекс в месяц. Это конечно гребаный стыд совершенный.
показати весь коментар
20.09.2025 10:06 Відповісти
Є ще південнокорейські аналоги петріота - KM-SAM. Чому б еуропейцям їх не замовити? Є ще "Праща Давида" ізраїльска. Тайвань має на озброєнні Sky Bow III. Все це суттєво дешевше за петріоти...
показати весь коментар
20.09.2025 10:34 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_anti-ballistic_missile_systems
показати весь коментар
20.09.2025 10:35 Відповісти
...який буде вражати повітряні цілі довгими стурбованостями або товстими озабоченностями.
показати весь коментар
20.09.2025 10:12 Відповісти
цілувати дупу ***** можна по різному
показати весь коментар
20.09.2025 09:29 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=23991751013765469&set=a.2017434304957122
показати весь коментар
20.09.2025 09:37 Відповісти
Ну а що ви хотіли? Проблема навіть не в комплексах, а в ракетах. США виробляє ~2 PAC-3 на день. І запаси не дуже великі. Японія по ліцензії виробляє всього 30-60 на рік. Їм би до нас, повчитись робити 3000 фламінг на рік. Хоча питання - з ким США збирається воювати? Канада, Гренландія, Мексика? Чи може з НАТО?
показати весь коментар
20.09.2025 09:51 Відповісти
Ну, якщо відмовили Данії, напрошується висновок, що з Ґренландією.
показати весь коментар
20.09.2025 11:00 Відповісти
Ізраїль має на озброєнні теж протиракєтні системи.але навряд чи продасть. Ось недавно дивився ,що вже застосовують лазери проти шахєдів ,але лазери поки ще не досконалі проти балістики...
Ось огляд С.Ауслєндера.про переваги і недоліки лазерних систем
Новая эра войны: Боевой лазер сжигает за секунды https://www.youtube.com/watch?v=m7KRtN1iztg
показати весь коментар
20.09.2025 09:51 Відповісти
Трамп молодець!
Пацан чітко показує, що "співпрацювати з США можна, але надіятися на США не варто.
Досить сприймати США як ікону демократії.
Це країна, яка на всьому хоче заробити (незважаючи на прізвище президента), а її велич давно перетворилася на міф.
Назвіть три фільми, зняті за останніх 15 років в Голлівуді, котрі ви можете подивитися кілька разів.
А купити за добрі гроші 💰 Ф-35, Петріот чи Хаймарс, на роботу яких можуть дистанційно впливати США це таке собі вкладення в оборону.
Європа, розраховуй на свої сили!!!
показати весь коментар
20.09.2025 09:59 Відповісти
Виробник «Фламінго» анонсував розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також ППО

Українська компанія Fire Point анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони.

https://militarnyi.com/uk/news/vyrobnyk-flamingo-anonsuvav-rozrobku-vlasnyh-balistychnyh-raket-fp-7-ta-fp-9-a-takozh-ppo/
показати весь коментар
20.09.2025 10:00 Відповісти
а ці "фламінго" хтось бачив на власні очі, крім боневтіка?
показати весь коментар
20.09.2025 10:11 Відповісти
Це вже інше питання
показати весь коментар
20.09.2025 10:23 Відповісти
Фламінго взагалі то теплолюбиві, навряд чи приживуться на Україні...
показати весь коментар
20.09.2025 10:40 Відповісти
Не повіриш- живуть і плодяться...клімат сприятливий...
показати весь коментар
20.09.2025 10:54 Відповісти
В Туреччині пересохло місце гніздування фламінго і вони перебрались в Одеську обл.
показати весь коментар
20.09.2025 11:04 Відповісти
рашистська губернія США ПРИПИНЯЄ....
показати весь коментар
20.09.2025 10:02 Відповісти
ВОТ чья кукла этот ржавый трампон : "Трамп добивается одобрения Конгресса на продажу Израилю оружия на сумму около 6 млрд долларов, включая 30 вертолетов Apache и 3250 боевых машин пехоты. Оружие будет поставлено в течение 2 лет и оплачено Соединенными Штатами." Как и *****. А вы тут жопу евреям лижите.

https://x.com/VictorKvert2008

показати весь коментар
20.09.2025 10:11 Відповісти
и оплачено Соединенными Штатами

Це, м'яко кажучи, неправда. Йдеться саме про продаж зброї:

https://www.timesofisrael.com/trump-seeking-congressional-approval-to-sell-6-billion-in-weapons-to-israel/
https://www.reuters.com/world/middle-east/white-house-seeking-congress-approval-sell-israel-6-bln-weapons-wsj-reports-2025-09-19/
показати весь коментар
20.09.2025 10:57 Відповісти
Иметь такого союзника - и врагов не надо .
показати весь коментар
20.09.2025 10:11 Відповісти
нарешті проявилось х кривизна яку я чекав з моменту БРЕКзіту
сша віддає контінентальну ЄС на поталу своєму однозірковому з 1917 р штату піонерів.
показати весь коментар
20.09.2025 10:14 Відповісти
Думаю Трамп хоче продати Петріоти Росії, а замість них купить у Путіна дешеві С-400. Двойний профіт виходить.
показати весь коментар
20.09.2025 10:18 Відповісти
МАБУТЬ КУЙЛО ЩО МІСЯЦЯ ФІНАНСУЄ АМЕРИКАНСЬКУ СИСТЕМУ ДОПОМОГИ 3,14ДЕРАЦІЇ В ЙОГО ОКУПАЦІЙНІЙ ВІЙНІ В УКРАЇНІ . І СИСТЕМА ЦЯ НАЗИВАЄТЬСЯ "ТРАМПОН" ???/
показати весь коментар
20.09.2025 10:32 Відповісти
Цілком логічне рішення і все в стилі трампона. Поки шахеди залітають (або будуть залітати) європейцям ті ракети і нахер потрібні - дороге задоволення. А от дочекаємось коли вже ракети полетять(а таки полетять) попит буде, можна і ціну підняти...
показати весь коментар
20.09.2025 10:37 Відповісти
Який ще сигнал потрібен Європі, щоб розробляти власні зразки озброєнь і не розраховувати на милість "союзничка"?
показати весь коментар
20.09.2025 10:39 Відповісти
Адміністрація Трампа сама імпотентна та шкідлива за часів існування США...
показати весь коментар
20.09.2025 10:51 Відповісти
Крок за кроком США діями "рижого чуба" витискається із лідерських позицій в світовому балансі. Чомусь магануті на всю голову вважають, що Європа повинна поатити якісь тарифи, надавати США економічні преференції, а натомість отримувати нікуя а не гарантії безпеки та евроатлантичне єднання. Ну погані рішення створюють кризу, яку потрібно долати. Такі високотехнологічні види озброєнь як петріот в розробці вартують шалених грошей і мають фінансовий профіт при масовому виробництві. Сподіваюсь, фінансові потоки переорієнтуються на європейські аналогічні системи типу самп-т. В результаті їх покращать, а виробництво скоротять із 40 місяців до притомних строків.
показати весь коментар
20.09.2025 10:59 Відповісти
дивіться як все "складно" - ***** влаштовує провокації з дронами та літаками, а руда худоба йому в цьому чітко підігрує, "мовляв самим треба" мета - залякати Європу, щоб та відмовилася від допомоги Україні! абсолютно ВСІ дії "Донні" йдуть як за сценарієм!
показати весь коментар
20.09.2025 11:02 Відповісти
 
 