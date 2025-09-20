США призупиняють продаж зброї, зокрема систем ППО Patriot, деяким країнам Європи, - ЗМІ
Вашингтон тимчасово зупиняє продаж озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot, деяким європейським державам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише журнал The Atlantic.
За даними видання, першим сигналом стала ситуація з Данією, яка наближалася до підписання контракту на придбання Patriot. Переговори тривали кілька тижнів за участі американських і французьких дипломатів, однак напередодні дедлайну Пентагон несподівано втратив інтерес до угоди.
За словами джерел, у США вважають, що системи Patriot є дефіцитними й повинні залишатися зарезервованими насамперед для власних потреб. Зокрема, у Міноборони визнають, що країна має лише близько 25% перехоплювачів, необхідних для реалізації власних військових планів.
У Європі аналогів американській системі фактично немає, що робить її особливо затребуваною на тлі зростаючих ризиків повітряних атак і регулярних провокацій з боку Росії. Аналітики попереджають: тривале блокування може призвести до розколів у відносинах США та союзників і послаблення обороноздатності континенту.
Крім того, нова політика може обійтися Вашингтону в мільярди доларів втрат від скорочення військових контрактів, робочих місць та інвестицій у дослідження й розробки.
У самій американській адміністрації також спостерігаються розбіжності. Представники Держдепартаменту наполягають, що їх не застали зненацька, тоді як у Пентагоні спростовують припущення, що рішення ухвалюється кулуарно.
Видання зазначає, що зміни у підходах відображають переконання частини впливових чиновників, які вважають головним суперником США не росію, а Китай, і закликають зосередити ресурси саме на Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Дефіцит Patriot загострився і через активне використання системи у війні Росії проти України. Київ отримав від союзників кілька батарей ППО, які довели свою ефективність проти російських ракет і дронів.
Експерти наголошують: відмова США від постачання озброєння європейським країнам може змусити їх звертатися до альтернативних постачальників.
"Якщо нинішнє очікування у два роки перетворюється на п’ять, країни Європи будуть змушені шукати інші варіанти", – заявила заступниця міністра оборони США з питань закупівель Кара Аберкромбі.
Краще запитайте у Боневтіка Позорного де наші системи ППО, які до 2019 року були наполовину готові, наприклад "Кільчень" і ціна питання була всього 300 мільйонів доларів США. Якщо брати міндічів, то вони вкрали за рік тільки з дронів 5 мільярдів евро і нічого, їх гарно вивезли до кордону, щоб хоча б їх не затримали дитективи НАБУ.
Це ще раз підтерджує, що американцями керує тупа зграя ідіотів на чолі з рудим блазнем Трампидлом, на яких нема жодної надії.
Врешті-решт, минулого тижня Данія підписала угоду на суму 9,1 млрд доларів про придбання систем протиповітряної оборони великої дальності, виготовлених спільним французько-італійським підприємством, а також систем середньої дальності з Норвегії, Німеччини або Франції. Це була найбільша в історії Данії закупівля озброєння.
Ось огляд С.Ауслєндера.про переваги і недоліки лазерних систем
Новая эра войны: Боевой лазер сжигает за секунды https://www.youtube.com/watch?v=m7KRtN1iztg
Пацан чітко показує, що "співпрацювати з США можна, але надіятися на США не варто.
Досить сприймати США як ікону демократії.
Це країна, яка на всьому хоче заробити (незважаючи на прізвище президента), а її велич давно перетворилася на міф.
Назвіть три фільми, зняті за останніх 15 років в Голлівуді, котрі ви можете подивитися кілька разів.
А купити за добрі гроші 💰 Ф-35, Петріот чи Хаймарс, на роботу яких можуть дистанційно впливати США це таке собі вкладення в оборону.
Європа, розраховуй на свої сили!!!
Українська компанія Fire Point анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони.
https://militarnyi.com/uk/news/vyrobnyk-flamingo-anonsuvav-rozrobku-vlasnyh-balistychnyh-raket-fp-7-ta-fp-9-a-takozh-ppo/
https://x.com/VictorKvert2008
Це, м'яко кажучи, неправда. Йдеться саме про продаж зброї:
https://www.timesofisrael.com/trump-seeking-congressional-approval-to-sell-6-billion-in-weapons-to-israel/
https://www.reuters.com/world/middle-east/white-house-seeking-congress-approval-sell-israel-6-bln-weapons-wsj-reports-2025-09-19/
сша віддає контінентальну ЄС на поталу своєму однозірковому з 1917 р штату піонерів.