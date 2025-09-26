У Європі запустять виробництво Patriot, щоб скоротити залежність від США, - Reuters
Європейський виробник ракет MBDA може виробництво протиповітряних ракет Patriot на новому заводі в Німеччині. Компанія також готова виготовляти пускові установки Patriot.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Patriot розроблений американською оборонною компанією Raytheon, є однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони, попри те, що перебуває на озброєнні з 1980-х років.
"Війна в Україні підкреслила залежність Європи від ракет далекого радіуса дії американського виробництва", - пише видання.
Німеччина, Нідерланди та Іспанія у 2024 році контракт на 5,1 млрд для закупівлі до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon і MBDA.
Ракети виготовлятимуть на новому заводі в Баварії. Будівництво заводу має подвоїти світові потужності з виробництва модернізованих ракет PAC 2, що призначені для перехоплення балістичних цілей.
Керуючий директор німецького підрозділу компанії Томас Готтшильд заявив: "Ми йдемо за графіком. Плануємо почати виробництво наприкінці 2026 року і забезпечити перші поставки на початку 2027 року".
Він не розкрив виробничу потужність заводу, посилаючись на безпекові міркування, але сказав, що він може впоратися з додатковими замовленнями.
На запитання, чи може MBDA в майбутньому будувати пускові установки Patriot, Готтшильд відповів, що MBDA має технічний досвід, оскільки раніше керувала технічним обслуговуванням пускових установок.
"Ми можемо це зробити. Це лише питання промислового співробітництва між нами і Raytheon - і побажань замовника, чи то Бундесвер, чи то інші клієнти", - сказав він.
За його словами, компанія MBDA також розглядає участь у розробці ракети "deep precision strike" дальністю понад 2 тис. км. Ініціативу оголосили Велика Британія та Німеччина у травні. Наразі терміни початку проєкту не визначено.
"Незалежно від термінів, важливо якомога швидше перейти до конкретних кроків", - наголосив Готтшильд.
Боротьба із БпЛА
Також MBDA розробляє компактні ракети для перехоплення безпілотників, що летять низько, таких як російські дрони, що нещодавно порушили повітряний простір Польщі.
"Ми сподіваємося підписати контракт на розробку концептуальної ракети DefendAir з урядом Німеччини до кінця року", - додав директор.
Ракета DefendAir з дальністю понад п'ять кілометрів заснована на технологіях MBDA, що використовуються в системі Enforcer. Вона має доповнити 30-мм гармату в системі ближньої ППО Skyranger, розробленої Rheinmetall.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але. Завод збудовано для виробництва ракет, а для виробництва пускових установок Patriot треба зовсім інший завод.
почитайте лидора, про длинный нептун, фламинго, млрд. дронов, и пусті балаболи покажутся вам вполне адекватными
До речі, десь читав, що американці виробляють одну батарею петріотів на місяць. А еуропейці одну батарею SAMP-T на рік...
https://ua.korrespondent.net/amp/4818583-potuzhnyi-vybukh-prohrymiv-na-terytorii-**********-zavodu-droniv-u-brytanii
Сподіваюся, німці зроблять правильні висновки і не будуть настільки недбалими в плані безпеки...
Ракета Aster 30 block 1 може перехоплювати аеродинамічні цілі на відстані до 120 км і висоті до 25 км та балістичні цілі типу оперативно-тактичних ракет з дальністю польоту до 600 км на відстані до 30 км.
У грудні 2015 року французька армія уклала контракт з компанією Eurosam на розробку ракети Aster Block 1 NT (New Technology). У грудні 2016 року до розробки долучилася Італія. Ракета отримає нову АР ГСН, яка працюватиме в Ka-діапазоні. Завдяки цьому головка самонаведення зможе виявляти та захоплювати цілі на більшій дистанції та відстежувати їхню траєкторію з більшою точністю.
Окрім того, ракета отримає поліпшений двигун. Заявлено, що це має дати новій ракеті можливість перехоплювати навіть балістичні ракети середньої дальності (з дальністю польоту до 1500 км). Оскільки ракета зможе починати маневр для перехоплення цілі раніше, виконати його з більшою точністю та матиме більше енергії для виконання маневрів.
Нова ракета призначена для протидії новим ракетним загрозам у військово-морській сфері, як-от російські ракети 3M22 «Циркон» та Х-47M2 «Кинжал». У жовтні 2024 року були проведені перші успішні випробувальні стрільби з новою ракетою. Очікується, що перший модернізований комплекс SAMP/T NG надійде на озброєння Франції у 2026 році.
https://militarnyi.com/uk/articles/franko-italijskyj-zrk-samp-t-sama-ne-publichna-systema-ppo-v-********-istoriya-rozvytok-mozhlyvosti/