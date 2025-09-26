У Європі запустять виробництво Patriot, щоб скоротити залежність від США, - Reuters

Європейський виробник ракет MBDA може виробництво протиповітряних ракет Patriot на новому заводі в Німеччині. Компанія також готова виготовляти пускові установки Patriot.

Patriot розроблений американською оборонною компанією Raytheon, є однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони, попри те, що перебуває на озброєнні з 1980-х років.

"Війна в Україні підкреслила залежність Європи від ракет далекого радіуса дії американського виробництва", - пише видання.

Німеччина, Нідерланди та Іспанія у 2024 році контракт на 5,1 млрд для закупівлі до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon і MBDA.

Ракети виготовлятимуть на новому заводі в Баварії. Будівництво заводу має подвоїти світові потужності з виробництва модернізованих ракет PAC 2, що призначені для перехоплення балістичних цілей.

Керуючий директор німецького підрозділу компанії Томас Готтшильд заявив: "Ми йдемо за графіком. Плануємо почати виробництво наприкінці 2026 року і забезпечити перші поставки на початку 2027 року".

Він не розкрив виробничу потужність заводу, посилаючись на безпекові міркування, але сказав, що він може впоратися з додатковими замовленнями.

На запитання, чи може MBDA в майбутньому будувати пускові установки Patriot, Готтшильд відповів, що MBDA має технічний досвід, оскільки раніше керувала технічним обслуговуванням пускових установок.

"Ми можемо це зробити. Це лише питання промислового співробітництва між нами і Raytheon - і побажань замовника, чи то Бундесвер, чи то інші клієнти", - сказав він.

За його словами, компанія MBDA також розглядає участь у розробці ракети "deep precision strike" дальністю понад 2 тис. км. Ініціативу оголосили Велика Британія та Німеччина у травні. Наразі терміни початку проєкту не визначено.

"Незалежно від термінів, важливо якомога швидше перейти до конкретних кроків", - наголосив Готтшильд.

Боротьба із БпЛА

Також MBDA розробляє компактні ракети для перехоплення безпілотників, що летять низько, таких як російські дрони, що нещодавно порушили повітряний простір Польщі.

"Ми сподіваємося підписати контракт на розробку концептуальної ракети DefendAir з урядом Німеччини до кінця року", - додав директор.

Ракета DefendAir з дальністю понад п'ять кілометрів заснована на технологіях MBDA, що використовуються в системі Enforcer. Вона має доповнити 30-мм гармату в системі ближньої ППО Skyranger, розробленої Rheinmetall.

