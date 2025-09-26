УКР
У Європі запустять виробництво Patriot, щоб скоротити залежність від США, - Reuters

Європа виготовлятиме Patriot, щоб не залежати від США

Європейський виробник ракет MBDA може виробництво протиповітряних ракет Patriot на новому заводі в Німеччині. Компанія також готова виготовляти пускові установки Patriot.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Patriot розроблений американською оборонною компанією Raytheon, є однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони, попри те, що перебуває на озброєнні з 1980-х років.

"Війна в Україні підкреслила залежність Європи від ракет далекого радіуса дії американського виробництва", - пише видання.

Німеччина, Нідерланди та Іспанія у 2024 році контракт на 5,1 млрд для закупівлі до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon і MBDA.

Ракети виготовлятимуть на новому заводі в Баварії. Будівництво заводу має подвоїти світові потужності з виробництва модернізованих ракет PAC 2, що призначені для перехоплення балістичних цілей.

Керуючий директор німецького підрозділу компанії Томас Готтшильд заявив: "Ми йдемо за графіком. Плануємо почати виробництво наприкінці 2026 року і забезпечити перші поставки на початку 2027 року".

Він не розкрив виробничу потужність заводу, посилаючись на безпекові міркування, але сказав, що він може впоратися з додатковими замовленнями.

На запитання, чи може MBDA в майбутньому будувати пускові установки Patriot, Готтшильд відповів, що MBDA має технічний досвід, оскільки раніше керувала технічним обслуговуванням пускових установок.

"Ми можемо це зробити. Це лише питання промислового співробітництва між нами і Raytheon - і побажань замовника, чи то Бундесвер, чи то інші клієнти", - сказав він.

За його словами, компанія MBDA також розглядає участь у розробці ракети "deep precision strike" дальністю понад 2 тис. км. Ініціативу оголосили Велика Британія та Німеччина у травні. Наразі терміни початку проєкту не визначено.

"Незалежно від термінів, важливо якомога швидше перейти до конкретних кроків", - наголосив Готтшильд.

Боротьба із БпЛА

Також MBDA розробляє компактні ракети для перехоплення безпілотників, що летять низько, таких як російські дрони, що нещодавно порушили повітряний простір Польщі.

"Ми сподіваємося підписати контракт на розробку концептуальної ракети DefendAir з урядом Німеччини до кінця року", - додав директор.

Ракета DefendAir з дальністю понад п'ять кілометрів заснована на технологіях MBDA, що використовуються в системі Enforcer. Вона має доповнити 30-мм гармату в системі ближньої ППО Skyranger, розробленої Rheinmetall.

Німеччина (7742) Patriot (403)
+2
"Фу ,гидко читати"

почитайте лидора, про длинный нептун, фламинго, млрд. дронов, и пусті балаболи покажутся вам вполне адекватными
показати весь коментар
26.09.2025 10:14 Відповісти
+1
І про що назва? Яке виробництво Patriot? Ще виробництво навіть ракет не запустили, які обіцять поставляти лише у 2027 році!!!
показати весь коментар
26.09.2025 09:53 Відповісти
+1
наоборот, от этой статьи вам будет не так гидко
показати весь коментар
26.09.2025 10:19 Відповісти
І про що назва? Яке виробництво Patriot? Ще виробництво навіть ракет не запустили, які обіцять поставляти лише у 2027 році!!!
показати весь коментар
26.09.2025 09:53 Відповісти
так что, и начинать не надо?
показати весь коментар
26.09.2025 09:57 Відповісти
Чому не треба? Треба.
Але. Завод збудовано для виробництва ракет, а для виробництва пускових установок Patriot треба зовсім інший завод.
показати весь коментар
26.09.2025 10:08 Відповісти
ну так и его збудують, это ж не зеленые
показати весь коментар
26.09.2025 10:12 Відповісти
Ну яке ж це скорочення залежності. Справжнє скорочення залежності - це "нам повинні ДАТИ ядерну зброю". Вчіться, європейці.
показати весь коментар
26.09.2025 09:57 Відповісти
Ще курочка в гінізді,а ви вже яєчню жарите. Пусті балаболи. Фу ,гидко читати.
показати весь коментар
26.09.2025 09:59 Відповісти
"Фу ,гидко читати"

почитайте лидора, про длинный нептун, фламинго, млрд. дронов, и пусті балаболи покажутся вам вполне адекватными
показати весь коментар
26.09.2025 10:14 Відповісти
Ви бажаєте мені блювати? Ну дякую.
показати весь коментар
26.09.2025 10:18 Відповісти
наоборот, от этой статьи вам будет не так гидко
показати весь коментар
26.09.2025 10:19 Відповісти
Нарешті прокинулись, у новій реальності…
показати весь коментар
26.09.2025 10:20 Відповісти
А як же ж Eurosam і його дітище SAMP-T? Все?

До речі, десь читав, що американці виробляють одну батарею петріотів на місяць. А еуропейці одну батарею SAMP-T на рік...
показати весь коментар
26.09.2025 10:22 Відповісти
До речі, тут днями стався вибух на заводі з виробництва дронів для України у Великій Британії:

https://ua.korrespondent.net/amp/4818583-potuzhnyi-vybukh-prohrymiv-na-terytorii-**********-zavodu-droniv-u-brytanii

Сподіваюся, німці зроблять правильні висновки і не будуть настільки недбалими в плані безпеки...
показати весь коментар
26.09.2025 10:30 Відповісти
SAMP-T не перехоплює балістичні ракети. А якщо і деякі перехоплює то дуже погано. Але думаю скоро німці і з цим справляться. Нарешті Німеччина скидає з себе мокре покривало і починає відроджуватися
показати весь коментар
26.09.2025 11:30 Відповісти
Заявлено, що перехоплює. Все залежить від типу ракету, що використовується (як і в петріот, до речі):

Ракета Aster 30 block 1 може перехоплювати аеродинамічні цілі на відстані до 120 км і висоті до 25 км та балістичні цілі типу оперативно-тактичних ракет з дальністю польоту до 600 км на відстані до 30 км.

У грудні 2015 року французька армія уклала контракт з компанією Eurosam на розробку ракети Aster Block 1 NT (New Technology). У грудні 2016 року до розробки долучилася Італія. Ракета отримає нову АР ГСН, яка працюватиме в Ka-діапазоні. Завдяки цьому головка самонаведення зможе виявляти та захоплювати цілі на більшій дистанції та відстежувати їхню траєкторію з більшою точністю.

Окрім того, ракета отримає поліпшений двигун. Заявлено, що це має дати новій ракеті можливість перехоплювати навіть балістичні ракети середньої дальності (з дальністю польоту до 1500 км). Оскільки ракета зможе починати маневр для перехоплення цілі раніше, виконати його з більшою точністю та матиме більше енергії для виконання маневрів.

Нова ракета призначена для протидії новим ракетним загрозам у військово-морській сфері, як-от російські ракети 3M22 «Циркон» та Х-47M2 «Кинжал». У жовтні 2024 року були проведені перші успішні випробувальні стрільби з новою ракетою. Очікується, що перший модернізований комплекс SAMP/T NG надійде на озброєння Франції у 2026 році.

https://militarnyi.com/uk/articles/franko-italijskyj-zrk-samp-t-sama-ne-publichna-systema-ppo-v-********-istoriya-rozvytok-mozhlyvosti/
показати весь коментар
26.09.2025 11:38 Відповісти
американські виробники "патріотів" .можуть "трампонові" притиснути "вісюна".а ще якщо німці запропонують меншу ціну ... то труба американським "поцріотам"
показати весь коментар
26.09.2025 10:55 Відповісти
І яким чином запропонують меншу ціну, коли більшість деталей будуть постачатись від американських виробників і зарплати у німців не менші за американські?
показати весь коментар
26.09.2025 11:29 Відповісти
давно пора.... Очевидно же, что в последние 3 года спрос на ракеты к системам Патриот резко превышает возможности их производства в США....
показати весь коментар
26.09.2025 11:02 Відповісти
 
 