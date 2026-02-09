Украина попросит у ЕС дополнительные системы Patriot и NASAMS, - Politico

Украина будет просить о дополнительных системах ПВО у ЕС

11 февраля в Брюсселе состоится встреча глав Минобороны стран-членов ЕС. Украина, вероятно, попросит о дополнительных системах ПВО.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"На повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что на встрече должен присутствовать министр обороны Михаил Федоров, который проинформирует руководителей министерств обороны ЕС о "наиболее насущных" потребностях Украины.

"Федоров, вероятно, попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева", - пишет издание.

Также будут обсуждать сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в частности БПЛА и новые военные технологии.

ПВО (3678) NASAMS (37) Patriot (449)
ППО то добре звістно, але щитом москву не потушити. А локшина про "далекобійні речі" шось не дуже допомогає
09.02.2026 12:29 Ответить
Та ніхто її тушити не збирається... Точніше ніхто при владі.
09.02.2026 12:31 Ответить
схоже на те.
09.02.2026 12:33 Ответить
Ппо це не зброя припинення війни, зброя припинення це томагавки , але жодна скотина про томагавки не згадує навіть...
09.02.2026 12:40 Ответить
4 роки Не хотіли злити пуйла
09.02.2026 13:01 Ответить
де наші ракети зелений мерзотник
09.02.2026 12:46 Ответить
І так по колу.
09.02.2026 12:50 Ответить
Так куди нагальніша відсутність ракет для Петріотів!!!
Чи ні???

Якщо так - то нащо додаткові пускові? Я би ще зрозумів за додаткові радіолокаційні станції, чи пункти управління... Але пускові комплекси при дефіциті ракет.... яких не може дати Lockheed Corporation через брак потужностей.... не доганяю
09.02.2026 12:52 Ответить
Не пробували Верховний Головнокомандувач і його оточення замовити свою систему ППО? Невже за 7 років не вистачило часу і грошей це зробити? Сотні мільярдів доларів США і евро дали партнери, то хіба не вистачило цих грошей нажертися бізнес-партнерам Зеленського міндіча, цукермана, галущенка та іншої бративи? Італія, Франція, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та інші країни мають свої системи ППО і купу ракет до них, а Україна, яка входила до десятки країн - експортерів зброї у світі не змогла виготовити? Хоча що я пишу, при Зеленському навіть просту міну не змогли зробити, наробили на 20 мільярдів брака, чи то навмисне, чи то такі замовники і виконавці.
09.02.2026 13:10 Ответить
...спочатку в Давосі насрати в кищені ЄС.А ПІСЛЯ ЦЬОГО ПРОСИТИ.ЗНАЮЧИ.ЩО ХЕР ДАДУТЬ..."зелений ворог України" НА ТАКЕ СПОСІБНИЙ
09.02.2026 16:20 Ответить
 
 