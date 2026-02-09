Украина попросит у ЕС дополнительные системы Patriot и NASAMS, - Politico
11 февраля в Брюсселе состоится встреча глав Минобороны стран-членов ЕС. Украина, вероятно, попросит о дополнительных системах ПВО.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
"На повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины", - говорится в материале.
Журналисты отмечают, что на встрече должен присутствовать министр обороны Михаил Федоров, который проинформирует руководителей министерств обороны ЕС о "наиболее насущных" потребностях Украины.
"Федоров, вероятно, попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева", - пишет издание.
Также будут обсуждать сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в частности БПЛА и новые военные технологии.
Что предшествовало?
- Ранее издание FT сообщало, что Украине в январе не хватало ракет для Patriot, пусковые установки стояли пустыми
Якщо так - то нащо додаткові пускові? Я би ще зрозумів за додаткові радіолокаційні станції, чи пункти управління... Але пускові комплекси при дефіциті ракет.... яких не може дати Lockheed Corporation через брак потужностей.... не доганяю