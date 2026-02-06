РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18367 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Дании
649 6

Министры обороны Украины и Дании обсудили сотрудничество по F-16 и Patriot

Оборонное сотрудничество Украины и Дании

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Федорова в соцсети X.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

  • Стороны обсудили ключевые направления оборонного сотрудничества между Украиной и Данией. В центре внимания было усиление военной поддержки и развитие совместных проектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция и Дания передадут Украине пакет ПВО на 246 млн евро

Сотрудничество Украины и Дании в сфере обороны

В ходе беседы речь шла о боеприпасах для истребителей F-16 и системах противовоздушной обороны Patriot. Отдельно стороны затронули тему совместного производства оборонной продукции. Также обсуждалась дальнейшая поддержка украинских боевых бригад.

Федоров подчеркнул практический характер партнерства с Данией.

"Усиление сотрудничества в отношении боеприпасов для F-16, систем Patriot, совместного производства оборонной продукции и поддержки украинских бригад. Дания - надежный партнер, который обеспечивает реальные результаты для обороны Украины", - отметил министр.

Украина рассчитывает на углубление сотрудничества с датской стороной. Такой формат взаимодействия способствует укреплению обороноспособности государства в условиях войны.

Читайте также: Король Дании Фредерик поедет в Гренландию для "моральной поддержки населения"

Швеция и Дания передадут Украине пакет ПВО

Ранее мы сообщали, что Швеция и Дания совместно передадут Украине пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд шведских крон (около 246 млн евро), который будет содержать средства противовоздушной обороны.

  • В частности, Швеция выделит почти 200 млн евро на закупку зенитно-ракетных комплексов Tridon Mk2 шведского производства. Эти системы, в частности, эффективны для уничтожения беспилотников.
  • Дания, со своей стороны, инвестирует более 40 млн евро в закупку Tridon Mk2 для Украины. Точное количество переданных систем не разглашается, однако, по словам шведских чиновников, их будет достаточно для укомплектования батальона противовоздушной обороны. Комплексы уже находятся на стадии производства, а их поставка в Украину ожидается в течение нескольких месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможное расширение США: Трамп заговорил о новых штатах

Автор: 

Дания (704) оборона (5237) самолет (3715) Patriot (449) война в Украине (8250)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж Данія купилася на ФЛАМІГАХ й бабло Міндічгейту давала на цю аферу... Потім ніби-то отямилися - контракт розірвали ... Чи я помиляюсь?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:26 Ответить
чат GPT

Реакція Данії
На тлі скандалу з Міндічгейт уряд Данії призупинив будівництво заводу Fire Point. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що данський завод Fire Point не має жодних проблем і не пов'язаний з корупційним скандалом в Україні. Однак він також висловив занепокоєння поточною дискусією про корупційний скандал в Україні та зазначив, що Данія очікує звіт про деякі моменти, які були підняті публічно .

Поточний стан

Станом на лютий 2026 року, офіційного розірвання контракту між Данією та Fire Point не оголошено. Однак будівництво заводу призупинено, і подальша доля проєкту залежить від результатів розслідування та аудиту.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:30 Ответить
А в цей час Аліба-Баба розшиває з екскортом держохорони по Києву, даючи, вказівки Умєрову на пермовини , та тримаючи справу Міндіча під клнтролем через його авдовката в Їзраїлі.

ЕТА УКРАІНА БУРАТІНИ, ДЄТКА !!!
показать весь комментарий
06.02.2026 18:33 Ответить
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179 https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом
показать весь комментарий
06.02.2026 18:35 Ответить
Цікаво, Федоров уже в курсі щодо взаємодії F-16 і Patriot
показать весь комментарий
06.02.2026 18:31 Ответить
какой пэтриот, у нас сырский уже аналог два года назад обещал сделать, не говоря уже о потужних самолётах белой эскадрильи имени незламного. Вы ток бабосики дайте😎
показать весь комментарий
06.02.2026 18:37 Ответить
 
 