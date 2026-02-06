Министры обороны Украины и Дании обсудили сотрудничество по F-16 и Patriot
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Федорова в соцсети X.
- Стороны обсудили ключевые направления оборонного сотрудничества между Украиной и Данией. В центре внимания было усиление военной поддержки и развитие совместных проектов.
Сотрудничество Украины и Дании в сфере обороны
В ходе беседы речь шла о боеприпасах для истребителей F-16 и системах противовоздушной обороны Patriot. Отдельно стороны затронули тему совместного производства оборонной продукции. Также обсуждалась дальнейшая поддержка украинских боевых бригад.
Федоров подчеркнул практический характер партнерства с Данией.
"Усиление сотрудничества в отношении боеприпасов для F-16, систем Patriot, совместного производства оборонной продукции и поддержки украинских бригад. Дания - надежный партнер, который обеспечивает реальные результаты для обороны Украины", - отметил министр.
Украина рассчитывает на углубление сотрудничества с датской стороной. Такой формат взаимодействия способствует укреплению обороноспособности государства в условиях войны.
Швеция и Дания передадут Украине пакет ПВО
Ранее мы сообщали, что Швеция и Дания совместно передадут Украине пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд шведских крон (около 246 млн евро), который будет содержать средства противовоздушной обороны.
- В частности, Швеция выделит почти 200 млн евро на закупку зенитно-ракетных комплексов Tridon Mk2 шведского производства. Эти системы, в частности, эффективны для уничтожения беспилотников.
- Дания, со своей стороны, инвестирует более 40 млн евро в закупку Tridon Mk2 для Украины. Точное количество переданных систем не разглашается, однако, по словам шведских чиновников, их будет достаточно для укомплектования батальона противовоздушной обороны. Комплексы уже находятся на стадии производства, а их поставка в Украину ожидается в течение нескольких месяцев.
Реакція Данії
На тлі скандалу з Міндічгейт уряд Данії призупинив будівництво заводу Fire Point. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що данський завод Fire Point не має жодних проблем і не пов'язаний з корупційним скандалом в Україні. Однак він також висловив занепокоєння поточною дискусією про корупційний скандал в Україні та зазначив, що Данія очікує звіт про деякі моменти, які були підняті публічно .
Поточний стан
Станом на лютий 2026 року, офіційного розірвання контракту між Данією та Fire Point не оголошено. Однак будівництво заводу призупинено, і подальша доля проєкту залежить від результатів розслідування та аудиту.
