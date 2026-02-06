Министры обороны Украины и Дании обсудили сотрудничество по F-16 и Patriot

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Федорова в соцсети X.

Стороны обсудили ключевые направления оборонного сотрудничества между Украиной и Данией. В центре внимания было усиление военной поддержки и развитие совместных проектов.

В ходе беседы речь шла о боеприпасах для истребителей F-16 и системах противовоздушной обороны Patriot. Отдельно стороны затронули тему совместного производства оборонной продукции. Также обсуждалась дальнейшая поддержка украинских боевых бригад.

Федоров подчеркнул практический характер партнерства с Данией.

"Усиление сотрудничества в отношении боеприпасов для F-16, систем Patriot, совместного производства оборонной продукции и поддержки украинских бригад. Дания - надежный партнер, который обеспечивает реальные результаты для обороны Украины", - отметил министр.

Украина рассчитывает на углубление сотрудничества с датской стороной. Такой формат взаимодействия способствует укреплению обороноспособности государства в условиях войны.

Ранее мы сообщали, что Швеция и Дания совместно передадут Украине пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд шведских крон (около 246 млн евро), который будет содержать средства противовоздушной обороны.

В частности, Швеция выделит почти 200 млн евро на закупку зенитно-ракетных комплексов Tridon Mk2 шведского производства. Эти системы, в частности, эффективны для уничтожения беспилотников.

Дания, со своей стороны, инвестирует более 40 млн евро в закупку Tridon Mk2 для Украины. Точное количество переданных систем не разглашается, однако, по словам шведских чиновников, их будет достаточно для укомплектования батальона противовоздушной обороны. Комплексы уже находятся на стадии производства, а их поставка в Украину ожидается в течение нескольких месяцев.

