Король Дании Фредерик поедет в Гренландию для "моральной поддержки населения"
Король Дании Фредерик объявил о намерении посетить Гренландию в середине февраля на фоне дипломатической напряженности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении монарха для журналистов, распространенном датским вещателем DR.
Поездка имеет целью выразить поддержку гренландцам. Она состоится на фоне территориальных заявлений президента США Дональда Трампа.
Позиция короля Дании в отношении Гренландии
Король Фредерик подчеркнул важность благосостояния Гренландии. Он подчеркнул значение моральной поддержки местного населения.
Монарх заявил, что стремится лично встретиться с жителями острова. Такие контакты он считает особенно важными сейчас.
"Благосостояние Гренландии очень важно для меня, и моральный дух людей нужно поддерживать", - отметил Фредерик.
По информации королевского двора, визит продлится с 18 по 20 февраля.
Спор вокруг острова
Король также поблагодарил союзников за поддержку Дании и Гренландии. Он назвал ее важной и обнадеживающей.
28 января США, Дания и Гренландия возобновили переговоры. Цель — урегулирование дипломатического кризиса вокруг острова.
Глава МИД Дании назвал консультации с США конструктивными. В то же время проблема остается нерешенной.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о желании избежать медийной эскалации. Переговоры планируют вести без публичных конфликтов.
- К слову, издание Reuters недавно отметило, что США отказались от идеи захвата Гренландии из-за угрозы объявления импичмента Трампу.
Бо на початку ХХІ століття з'ясувалося, що у "********" війні перемагає той, у кого є нескінченна чисельність
м'яса"малих штурмових груп".
Альтернативою є знищення супротивника за допомогою зброї масового ураження за принципом "так нє даставайся же ти (планета Земля) нікаму".
https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
Якщо іран знищить ізраіль, що зупинить ізраіль від samson option?
Хіба що сша знищать ізраіль разом з іраном 🤣🤣🤣
Вони з 50х років виробляли ядерну зброю, у них достатньо великий арсенал.
>А ядерний човен може мати ракети з ядерною частиною.
будь-який човен може мати ракети з ядерною бч
>Він ж немає міжконтинентальних ракет.
може і ближче підплисти, якщо буде треба
В ООН заявили о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения народов не может быть применим к ситуации с Крымом и Донбассом. Данную позицию, как он пояснил, Секретариат ООН сформировал после детального анализа, проведенного юридическим департаментом организации. «После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», сказал Гутерриш, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
*
Впрочем, и в Крыму и на Донбассе даже и не пахло никаким "самоопределением".
Крым был просто грубо оккупирован, без затей и реверансов.
Донбасс -разожжен бандами русскими уголовников, вброшенных туда Кремлем, смекнувшим, что заваруха -отличный повод "отжать" под предлогом "защиты".