Король Дании Фредерик поедет в Гренландию для "моральной поддержки населения"

Король Дании посетит Гренландию

Король Дании Фредерик объявил о намерении посетить Гренландию в середине февраля на фоне дипломатической напряженности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении монарха для журналистов, распространенном датским вещателем DR.

Поездка имеет целью выразить поддержку гренландцам. Она состоится на фоне территориальных заявлений президента США Дональда Трампа.

Позиция короля Дании в отношении Гренландии

Король Фредерик подчеркнул важность благосостояния Гренландии. Он подчеркнул значение моральной поддержки местного населения.

Монарх заявил, что стремится лично встретиться с жителями острова. Такие контакты он считает особенно важными сейчас.

"Благосостояние Гренландии очень важно для меня, и моральный дух людей нужно поддерживать", - отметил Фредерик.

По информации королевского двора, визит продлится с 18 по 20 февраля.

Спор вокруг острова

Король также поблагодарил союзников за поддержку Дании и Гренландии. Он назвал ее важной и обнадеживающей.

28 января США, Дания и Гренландия возобновили переговоры. Цель — урегулирование дипломатического кризиса вокруг острова.

Глава МИД Дании назвал консультации с США конструктивными. В то же время проблема остается нерешенной.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о желании избежать медийной эскалации. Переговоры планируют вести без публичных конфликтов.

А краще робити ядерку Данії і розмістити її в Гренландії
29.01.2026 22:10 Ответить
або попросити францію розмістити там яз
29.01.2026 22:30 Ответить
І що ядерка дасть? Ну буде в них 5 бомб і що?
29.01.2026 22:34 Ответить
вдарять по вашингтону, якщо буде спроба окупувати Гренландію
29.01.2026 22:36 Ответить
Це смішно.Вона стали всі нікчемами,які дронів бояться.Яке вдарять? А Гренландія має бути під США,або буде в підсумку під китайцями.В Данія немає нічого,для ядерної зброї,потрібно виготовляти все з нуля.
29.01.2026 22:43 Ответить
Гренландія частина ЄС, на сша нам плювати з висоти будапештського меморандуму.
29.01.2026 22:48 Ответить
Гренландія не частина ЄС. А от Географічно належить до Північної Америки.
29.01.2026 22:49 Ответить
Гренландія підкоряється Данії, а значить і ЄС. Географічно Україні належить вся планета. Хто не підкориться - помре. 🚀🚀🚀
29.01.2026 22:53 Ответить
Не підкоряється.Має широку автономію.
29.01.2026 22:55 Ответить
Без зовнішньої політики. Це не незалежність. Щось схоже на 'ар крим', тьху
29.01.2026 22:57 Ответить
Це широка автономія.
29.01.2026 23:01 Ответить
Данія її ліквідує і поставить там свою ядерну зброю.
29.01.2026 23:05 Ответить
На собачі упряжки.Буде таке собі ноу хау.
29.01.2026 23:05 Ответить
На дупу хабадника трампа-краснова 🤣🤣🤣
29.01.2026 23:40 Ответить
Ага.
30.01.2026 01:08 Ответить
От нападе москаль на Данію і прийде вона саме до США,по допомогу,бо ніяка країна Європи не захистить і ніякі 5 атомни бомб не врятують.
29.01.2026 22:51 Ответить
Тоді Данія застосує 5 статтю нати
29.01.2026 22:54 Ответить
Так вже,он на собаках приїжджали.Мало?
29.01.2026 22:57 Ответить
Звісно мало. Данія націлить свою ядерку на вашингтон і на острів епштейна ☝️
29.01.2026 23:41 Ответить
Тобто з рівня плінтуса? Ти хоть знаєш що таке меморандум?
29.01.2026 23:49 Ответить
Українською 'хоч' а не 'хоть', кацапе.
30.01.2026 00:20 Ответить
(((Кацапа))) плющить від Фаріон і від Української ядерки.
30.01.2026 01:02 Ответить
В підсумку під китайцями буде весь світ. Або під індусами.
Бо на початку ХХІ століття з'ясувалося, що у "********" війні перемагає той, у кого є нескінченна чисельність м'яса "малих штурмових груп".
Альтернативою є знищення супротивника за допомогою зброї масового ураження за принципом "так нє даставайся же ти (планета Земля) нікаму".
29.01.2026 23:09 Ответить
Ні, там демографія вже теж падає. Гедонізм переміг
29.01.2026 23:11 Ответить
Ні,не будеюІ в ктитайців незабаром буде демографічна криза.Народжуваність значно скоротилася.Звичайні ракети вірішують,а не Фламінги.
29.01.2026 23:19 Ответить
Ти хоть знаєш де Вашингтон на карті?
29.01.2026 23:10 Ответить
Я знаю що англійці один раз вже спалили білий дім, ще хочеш?
29.01.2026 23:25 Ответить
Samson option
https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
29.01.2026 22:36 Ответить
Щось Іран не боїться цього.А валив ракетами.В Ізраїля кіт наплакав тієї зброї.А по наші Україні вже еквівалети більше 10 ядерних бомб прилетіло.
29.01.2026 22:41 Ответить
ті удари ірану не були загрозою для існування ізраїлю, тому ніхто і не використовував samson option
29.01.2026 22:42 Ответить
Вони і не використають,в любому випадку.
29.01.2026 22:45 Ответить
Віруєм. А ще пуцін не нападе.
Якщо іран знищить ізраіль, що зупинить ізраіль від samson option?
Хіба що сша знищать ізраіль разом з іраном 🤣🤣🤣
29.01.2026 23:43 Ответить
В Ізраїля кілька бомб.А Іран не може зараз знищити Ізраїль.
30.01.2026 01:07 Ответить
А якщо зможе? Може і хуситам вже щось передав?
30.01.2026 01:35 Ответить
Ні,немає чим.
30.01.2026 10:14 Ответить
ізраїль має біля 170 ядерних бомб, і підводний човен з яз.
30.01.2026 15:25 Ответить
Ніхто точно не знає,що він там має.А ядерний човен може мати ракети з ядерною частиною.Він ж немає міжконтинентальних ракет.Бо дизельний,рівень не той.
30.01.2026 15:53 Ответить
>Ніхто точно не знає,що він там має.

Вони з 50х років виробляли ядерну зброю, у них достатньо великий арсенал.

>А ядерний човен може мати ракети з ядерною частиною.

будь-який човен може мати ракети з ядерною бч

>Він ж немає міжконтинентальних ракет.

може і ближче підплисти, якщо буде треба
30.01.2026 15:58 Ответить
Човен легко потопити.На таких човна ніхто на постійній основі не возить ядерну зброю.Немає в них велимкого арсеналу цієї зброї.Вони і близько не мають,як Франція.Випробовувань не робили.
30.01.2026 16:07 Ответить
Зате сша боїться, тому і ганяє авіаносні групи до перської затоки
29.01.2026 22:43 Ответить
США не боїться,боїться Ізраїль,щоб в Ірану не було нічого.
29.01.2026 22:46 Ответить
Сша підкоряється ізраілю через страх від samson option
29.01.2026 22:49 Ответить
Не підкоряються.
29.01.2026 22:52 Ответить
Авіаносні групи пливуть до ірану, значить сша підкоряються ізраілю зі страху від samson option.
29.01.2026 22:55 Ответить
Ні.
29.01.2026 22:56 Ответить
Дуже аргументовано. Авіаносці пливуть вже 2й раз наносити удар.
29.01.2026 22:58 Ответить
І що? Можуть ще 3 плисти.
29.01.2026 22:58 Ответить
Скільки разів ізраіль скаже - стільки сша підкориться.
29.01.2026 23:00 Ответить
Ізраїль не керує.Вони постійно просять,через лобі в США.Просять і все.
29.01.2026 23:02 Ответить
Не просять а шантажують світ ядерною війною при знищенні ізраіля іраном. Тому сша боїться і підкоряється.
29.01.2026 23:06 Ответить
Маячня від кацапа.
29.01.2026 23:08 Ответить
29.01.2026 23:09 Ответить
Твої родичі.
29.01.2026 23:13 Ответить
29.01.2026 23:19 Ответить
Це шанс! Американці можуть захопити там короля і легко вирішити "гренландське питання". Трамп не лови гав!
29.01.2026 22:13 Ответить
Та він ще й Данію може "переписати" на Трампа
29.01.2026 22:23 Ответить
Якщо трамп отримає Гренландію то збудує над сша золотий купол. І потім почнеться ядерна війна в якій Європі не вижити.
29.01.2026 22:39 Ответить
Ніякої ядерної війни не буде.А Європі і так через років тридцять прийде кінець.Будуть махмуди і лулумби царювати.
29.01.2026 22:47 Ответить
Так це місцевий дурачок з палати номер 3. Інколи коли санітари забувають телефон щабрати ахінєю пише
29.01.2026 23:13 Ответить
Їх двоє.
29.01.2026 23:14 Ответить
Корль поїхав і відразу острів позеленіє. )
29.01.2026 22:39 Ответить
Кацапи не пхайте п'ятака і забирайтесь зі Свальбарду.
29.01.2026 23:31 Ответить
Якщо -ін то ні. Якщо -ин, можливо.
30.01.2026 00:21 Ответить
На дотичну тему, https://t.me/nevzorovtv/31566 А.Невзоров знайшов в касапських пабліках, що Генсек ООН Гут'єреш провів касапам проти шерсті:
В ООН заявили о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения народов не может быть применим к ситуации с Крымом и Донбассом. Данную позицию, как он пояснил, Секретариат ООН сформировал после детального анализа, проведенного юридическим департаментом организации. «После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», сказал Гутерриш, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
*
Впрочем, и в Крыму и на Донбассе даже и не пахло никаким "самоопределением".
Крым был просто грубо оккупирован, без затей и реверансов.
Донбасс -разожжен бандами русскими уголовников, вброшенных туда Кремлем, смекнувшим, что заваруха -отличный повод "отжать" под предлогом "защиты".
30.01.2026 00:19 Ответить
Кацапи будуть порівнювати крим з гремландією, якщо трамп її відіжме
30.01.2026 00:22 Ответить
 
 