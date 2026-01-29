Король Дании Фредерик поедет в Гренландию для "моральной поддержки населения"

Король Дании Фредерик объявил о намерении посетить Гренландию в середине февраля на фоне дипломатической напряженности.

Об этом говорится в заявлении монарха для журналистов, распространенном датским вещателем DR.

Поездка имеет целью выразить поддержку гренландцам. Она состоится на фоне территориальных заявлений президента США Дональда Трампа.

Позиция короля Дании в отношении Гренландии

Король Фредерик подчеркнул важность благосостояния Гренландии. Он подчеркнул значение моральной поддержки местного населения.

Монарх заявил, что стремится лично встретиться с жителями острова. Такие контакты он считает особенно важными сейчас.

"Благосостояние Гренландии очень важно для меня, и моральный дух людей нужно поддерживать", - отметил Фредерик.

По информации королевского двора, визит продлится с 18 по 20 февраля.

Спор вокруг острова

Король также поблагодарил союзников за поддержку Дании и Гренландии. Он назвал ее важной и обнадеживающей.

28 января США, Дания и Гренландия возобновили переговоры. Цель — урегулирование дипломатического кризиса вокруг острова.

Глава МИД Дании назвал консультации с США конструктивными. В то же время проблема остается нерешенной.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о желании избежать медийной эскалации. Переговоры планируют вести без публичных конфликтов.

К слову, издание Reuters недавно отметило, что США отказались от идеи захвата Гренландии из-за угрозы объявления импичмента Трампу.

