Король Данії Фредерік поїде у Гренландію для "моральної підтримки населення"
Король Данії Фредерік оголосив про намір відвідати Гренландію у середині лютого на тлі дипломатичної напруги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві монарха для журналістів, поширеній датським мовником DR.
Поїздка має на меті висловити підтримку гренландцям. Вона відбудеться на тлі територіальних заяв президента США Дональда Трампа.
Позиція короля Данії щодо Гренландії
Король Фредерік наголосив на важливості добробуту Гренландії. Він підкреслив значення моральної підтримки місцевого населення.
Монарх заявив, що прагне особисто зустрітися з жителями острова. Такі контакти він вважає особливо важливими зараз.
"Добробут Гренландії дуже важливий для мене, і моральний дух людей потрібно підтримувати", - зазначив Фредерік.
За інформацією королівського двору, візит триватиме з 18 по 20 лютого.
Суперечка навколо острова
Король також подякував союзникам за підтримку Данії та Гренландії. Він назвав її важливою та обнадійливою.
28 січня США, Данія та Гренландія відновили переговори. Мета — врегулювання дипломатичної кризи навколо острова.
Глава МЗС Данії назвав консультації зі США конструктивними. Водночас проблема залишається невирішеною.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про бажання уникнути медійної ескалації. Переговори планують вести без публічних конфліктів.
- До слова, видання Reuters нещодавно зазначило, що США відмовились від ідеї захоплення Гренландії через загрозу оголошення імпічменту Трампу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо на початку ХХІ століття з'ясувалося, що у "********" війні перемагає той, у кого є нескінченна чисельність
м'яса"малих штурмових груп".
Альтернативою є знищення супротивника за допомогою зброї масового ураження за принципом "так нє даставайся же ти (планета Земля) нікаму".
https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
Якщо іран знищить ізраіль, що зупинить ізраіль від samson option?
Хіба що сша знищать ізраіль разом з іраном 🤣🤣🤣
Вони з 50х років виробляли ядерну зброю, у них достатньо великий арсенал.
>А ядерний човен може мати ракети з ядерною частиною.
будь-який човен може мати ракети з ядерною бч
>Він ж немає міжконтинентальних ракет.
може і ближче підплисти, якщо буде треба
В ООН заявили о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения народов не может быть применим к ситуации с Крымом и Донбассом. Данную позицию, как он пояснил, Секретариат ООН сформировал после детального анализа, проведенного юридическим департаментом организации. «После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», сказал Гутерриш, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
*
Впрочем, и в Крыму и на Донбассе даже и не пахло никаким "самоопределением".
Крым был просто грубо оккупирован, без затей и реверансов.
Донбасс -разожжен бандами русскими уголовников, вброшенных туда Кремлем, смекнувшим, что заваруха -отличный повод "отжать" под предлогом "защиты".