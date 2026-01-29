Король Данії Фредерік поїде у Гренландію для "моральної підтримки населення"

Король Данії відвідає Гренландію

Король Данії Фредерік оголосив про намір відвідати Гренландію у середині лютого на тлі дипломатичної напруги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві монарха для журналістів, поширеній датським мовником DR.

Поїздка має на меті висловити підтримку гренландцям. Вона відбудеться на тлі територіальних заяв президента США Дональда Трампа.

Позиція короля Данії щодо Гренландії

Король Фредерік наголосив на важливості добробуту Гренландії. Він підкреслив значення моральної підтримки місцевого населення.

Монарх заявив, що прагне особисто зустрітися з жителями острова. Такі контакти він вважає особливо важливими зараз.

"Добробут Гренландії дуже важливий для мене, і моральний дух людей потрібно підтримувати", - зазначив Фредерік.

За інформацією королівського двору, візит триватиме з 18 по 20 лютого.

Суперечка навколо острова

Король також подякував союзникам за підтримку Данії та Гренландії. Він назвав її важливою та обнадійливою.

28 січня США, Данія та Гренландія відновили переговори. Мета — врегулювання дипломатичної кризи навколо острова.

Глава МЗС Данії назвав консультації зі США конструктивними. Водночас проблема залишається невирішеною.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про бажання уникнути медійної ескалації. Переговори планують вести без публічних конфліктів.

А краще робити ядерку Данії і розмістити її в Гренландії
або попросити францію розмістити там яз
І що ядерка дасть? Ну буде в них 5 бомб і що?
вдарять по вашингтону, якщо буде спроба окупувати Гренландію
Це смішно.Вона стали всі нікчемами,які дронів бояться.Яке вдарять? А Гренландія має бути під США,або буде в підсумку під китайцями.В Данія немає нічого,для ядерної зброї,потрібно виготовляти все з нуля.
Гренландія частина ЄС, на сша нам плювати з висоти будапештського меморандуму.
Гренландія не частина ЄС. А от Географічно належить до Північної Америки.
Гренландія підкоряється Данії, а значить і ЄС. Географічно Україні належить вся планета. Хто не підкориться - помре. 🚀🚀🚀
Не підкоряється.Має широку автономію.
Без зовнішньої політики. Це не незалежність. Щось схоже на 'ар крим', тьху
Це широка автономія.
Данія її ліквідує і поставить там свою ядерну зброю.
На собачі упряжки.Буде таке собі ноу хау.
На дупу хабадника трампа-краснова 🤣🤣🤣
Ага.
От нападе москаль на Данію і прийде вона саме до США,по допомогу,бо ніяка країна Європи не захистить і ніякі 5 атомни бомб не врятують.
Тоді Данія застосує 5 статтю нати
Так вже,он на собаках приїжджали.Мало?
Звісно мало. Данія націлить свою ядерку на вашингтон і на острів епштейна ☝️
Тобто з рівня плінтуса? Ти хоть знаєш що таке меморандум?
Українською 'хоч' а не 'хоть', кацапе.
(((Кацапа))) плющить від Фаріон і від Української ядерки.
В підсумку під китайцями буде весь світ. Або під індусами.
Бо на початку ХХІ століття з'ясувалося, що у "********" війні перемагає той, у кого є нескінченна чисельність м'яса "малих штурмових груп".
Альтернативою є знищення супротивника за допомогою зброї масового ураження за принципом "так нє даставайся же ти (планета Земля) нікаму".
Ні, там демографія вже теж падає. Гедонізм переміг
Ні,не будеюІ в ктитайців незабаром буде демографічна криза.Народжуваність значно скоротилася.Звичайні ракети вірішують,а не Фламінги.
Ти хоть знаєш де Вашингтон на карті?
Я знаю що англійці один раз вже спалили білий дім, ще хочеш?
Samson option
https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
Щось Іран не боїться цього.А валив ракетами.В Ізраїля кіт наплакав тієї зброї.А по наші Україні вже еквівалети більше 10 ядерних бомб прилетіло.
ті удари ірану не були загрозою для існування ізраїлю, тому ніхто і не використовував samson option
Вони і не використають,в любому випадку.
Віруєм. А ще пуцін не нападе.
Якщо іран знищить ізраіль, що зупинить ізраіль від samson option?
Хіба що сша знищать ізраіль разом з іраном 🤣🤣🤣
В Ізраїля кілька бомб.А Іран не може зараз знищити Ізраїль.
А якщо зможе? Може і хуситам вже щось передав?
Ні,немає чим.
ізраїль має біля 170 ядерних бомб, і підводний човен з яз.
Ніхто точно не знає,що він там має.А ядерний човен може мати ракети з ядерною частиною.Він ж немає міжконтинентальних ракет.Бо дизельний,рівень не той.
>Ніхто точно не знає,що він там має.

Вони з 50х років виробляли ядерну зброю, у них достатньо великий арсенал.

>А ядерний човен може мати ракети з ядерною частиною.

будь-який човен може мати ракети з ядерною бч

>Він ж немає міжконтинентальних ракет.

може і ближче підплисти, якщо буде треба
Човен легко потопити.На таких човна ніхто на постійній основі не возить ядерну зброю.Немає в них велимкого арсеналу цієї зброї.Вони і близько не мають,як Франція.Випробовувань не робили.
Зате сша боїться, тому і ганяє авіаносні групи до перської затоки
США не боїться,боїться Ізраїль,щоб в Ірану не було нічого.
Сша підкоряється ізраілю через страх від samson option
Не підкоряються.
Авіаносні групи пливуть до ірану, значить сша підкоряються ізраілю зі страху від samson option.
Ні.
Дуже аргументовано. Авіаносці пливуть вже 2й раз наносити удар.
І що? Можуть ще 3 плисти.
Скільки разів ізраіль скаже - стільки сша підкориться.
Ізраїль не керує.Вони постійно просять,через лобі в США.Просять і все.
Не просять а шантажують світ ядерною війною при знищенні ізраіля іраном. Тому сша боїться і підкоряється.
Маячня від кацапа.
Твої родичі.
Це шанс! Американці можуть захопити там короля і легко вирішити "гренландське питання". Трамп не лови гав!
Та він ще й Данію може "переписати" на Трампа
Якщо трамп отримає Гренландію то збудує над сша золотий купол. І потім почнеться ядерна війна в якій Європі не вижити.
Ніякої ядерної війни не буде.А Європі і так через років тридцять прийде кінець.Будуть махмуди і лулумби царювати.
Так це місцевий дурачок з палати номер 3. Інколи коли санітари забувають телефон щабрати ахінєю пише
Їх двоє.
Корль поїхав і відразу острів позеленіє. )
Кацапи не пхайте п'ятака і забирайтесь зі Свальбарду.
Якщо -ін то ні. Якщо -ин, можливо.
На дотичну тему, https://t.me/nevzorovtv/31566 А.Невзоров знайшов в касапських пабліках, що Генсек ООН Гут'єреш провів касапам проти шерсті:
В ООН заявили о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения народов не может быть применим к ситуации с Крымом и Донбассом. Данную позицию, как он пояснил, Секретариат ООН сформировал после детального анализа, проведенного юридическим департаментом организации. «После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», сказал Гутерриш, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
*
Впрочем, и в Крыму и на Донбассе даже и не пахло никаким "самоопределением".
Крым был просто грубо оккупирован, без затей и реверансов.
Донбасс -разожжен бандами русскими уголовников, вброшенных туда Кремлем, смекнувшим, что заваруха -отличный повод "отжать" под предлогом "защиты".
Кацапи будуть порівнювати крим з гремландією, якщо трамп її відіжме
