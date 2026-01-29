Король Данії Фредерік поїде у Гренландію для "моральної підтримки населення"

Король Данії Фредерік оголосив про намір відвідати Гренландію у середині лютого на тлі дипломатичної напруги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві монарха для журналістів, поширеній датським мовником DR.

Поїздка має на меті висловити підтримку гренландцям. Вона відбудеться на тлі територіальних заяв президента США Дональда Трампа.

Позиція короля Данії щодо Гренландії

Король Фредерік наголосив на важливості добробуту Гренландії. Він підкреслив значення моральної підтримки місцевого населення.

Монарх заявив, що прагне особисто зустрітися з жителями острова. Такі контакти він вважає особливо важливими зараз.

"Добробут Гренландії дуже важливий для мене, і моральний дух людей потрібно підтримувати", - зазначив Фредерік.

За інформацією королівського двору, візит триватиме з 18 по 20 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фредеріксен: Світовий порядок, який панував дотепер, закінчився. Не варто сподіватись на його відновлення

Суперечка навколо острова

Король також подякував союзникам за підтримку Данії та Гренландії. Він назвав її важливою та обнадійливою.

28 січня США, Данія та Гренландія відновили переговори. Мета — врегулювання дипломатичної кризи навколо острова.

Глава МЗС Данії назвав консультації зі США конструктивними. Водночас проблема залишається невирішеною.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про бажання уникнути медійної ескалації. Переговори планують вести без публічних конфліктів.

До слова, видання Reuters нещодавно зазначило, що США відмовились від ідеї захоплення Гренландії через загрозу оголошення імпічменту Трампу.

Також читайте: Трамп: Я особисто попросив Путіна не обстрілювати Україну впродовж тижня, він погодився