Міністри оборони України та Данії обговорили співпрацю щодо F-16 і Patriot

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Федорова в соцмережі X.

Сторони обговорили ключові напрями оборонної співпраці між Україною та Данією. У центрі уваги було посилення військової підтримки та розвиток спільних проєктів.

Співпраця України та Данії у сфері оборони

Під час розмови йшлося про боєприпаси для винищувачів F-16 та систем протиповітряної оборони Patriot. Окремо сторони торкнулися теми спільного виробництва оборонної продукції. Також обговорювалася подальша підтримка українських бойових бригад.

Федоров наголосив на практичному характері партнерства з Данією.

"Посилення співпраці щодо боєприпасів для F-16, систем Patriot, спільного виробництва оборонної продукції та підтримки українських бригад. Данія — надійний партнер, який забезпечує реальні результати для оборони України", — зазначив міністр.

Україна розраховує на поглиблення співпраці з данською стороною. Такий формат взаємодії сприяє зміцненню обороноздатності держави в умовах війни.

Швеція та Данія передадуть Україні пакет ППО

Раніше ми повідомляли, що Швеція та Данія спільно передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 2,6 млрд шведських крон (близько 246 млн євро), який міститиме засоби протиповітряної оборони.

Зокрема Швеція виділить майже 200 млн євро на закупівлю зенітно-ракетних комплексів Tridon Mk2 шведського виробництва. Ці системи, зокрема, ефективні для знищення безпілотників.

Данія, зі свого боку, інвестує понад 40 млн євро у закупівлю Tridon Mk2 для України. Точна кількість переданих систем не розголошується, однак, за словами шведських посадовців, їх буде достатньо для укомплектування батальйону протиповітряної оборони. Комплекси вже перебувають на стадії виробництва, а їх постачання в Україну очікується протягом кількох місяців.

