Міністри оборони України та Данії обговорили співпрацю щодо F-16 і Patriot

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Федорова в соцмережі X.

  • Сторони обговорили ключові напрями оборонної співпраці між Україною та Данією. У центрі уваги було посилення військової підтримки та розвиток спільних проєктів.

Під час розмови йшлося про боєприпаси для винищувачів F-16 та систем протиповітряної оборони Patriot. Окремо сторони торкнулися теми спільного виробництва оборонної продукції. Також обговорювалася подальша підтримка українських бойових бригад.

Федоров наголосив на практичному характері партнерства з Данією.

"Посилення співпраці щодо боєприпасів для F-16, систем Patriot, спільного виробництва оборонної продукції та підтримки українських бригад. Данія — надійний партнер, який забезпечує реальні результати для оборони України", — зазначив міністр.

Україна розраховує на поглиблення співпраці з данською стороною. Такий формат взаємодії сприяє зміцненню обороноздатності держави в умовах війни.

Раніше ми повідомляли, що Швеція та Данія спільно передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 2,6 млрд шведських крон (близько 246 млн євро), який міститиме засоби протиповітряної оборони.

  • Зокрема Швеція виділить майже 200 млн євро на закупівлю зенітно-ракетних комплексів Tridon Mk2 шведського виробництва. Ці системи, зокрема, ефективні для знищення безпілотників.
  • Данія, зі свого боку, інвестує понад 40 млн євро у закупівлю Tridon Mk2 для України. Точна кількість переданих систем не розголошується, однак, за словами шведських посадовців, їх буде достатньо для укомплектування батальйону протиповітряної оборони. Комплекси вже перебувають на стадії виробництва, а їх постачання в Україну очікується протягом кількох місяців.

Це ж Данія купилася на ФЛАМІГАХ й бабло Міндічгейту давала на цю аферу... Потім ніби-то отямилися - контракт розірвали ... Чи я помиляюсь?
показати весь коментар
06.02.2026 18:26 Відповісти
чат GPT

Реакція Данії
На тлі скандалу з Міндічгейт уряд Данії призупинив будівництво заводу Fire Point. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що данський завод Fire Point не має жодних проблем і не пов'язаний з корупційним скандалом в Україні. Однак він також висловив занепокоєння поточною дискусією про корупційний скандал в Україні та зазначив, що Данія очікує звіт про деякі моменти, які були підняті публічно .

Поточний стан

Станом на лютий 2026 року, офіційного розірвання контракту між Данією та Fire Point не оголошено. Однак будівництво заводу призупинено, і подальша доля проєкту залежить від результатів розслідування та аудиту.
показати весь коментар
06.02.2026 18:30 Відповісти
А в цей час Аліба-Баба розшиває з екскортом держохорони по Києву, даючи, вказівки Умєрову на пермовини , та тримаючи справу Міндіча під клнтролем через його авдовката в Їзраїлі.

ЕТА УКРАІНА БУРАТІНИ, ДЄТКА !!!
показати весь коментар
06.02.2026 18:33 Відповісти
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179 https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом
показати весь коментар
06.02.2026 18:35 Відповісти
Цікаво, Федоров уже в курсі щодо взаємодії F-16 і Patriot
показати весь коментар
06.02.2026 18:31 Відповісти
какой пэтриот, у нас сырский уже аналог два года назад обещал сделать, не говоря уже о потужних самолётах белой эскадрильи имени незламного. Вы ток бабосики дайте😎
показати весь коментар
06.02.2026 18:37 Відповісти
 
 