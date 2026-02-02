Можливе розширення США: Трамп заговорив про нові штати
Президент США Дональд Трамп озвучив нове бачення можливого територіального розширення Сполучених Штатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Washington Post.
Позиція Трампа
Трамп заявив, що не розглядає військовий сценарій щодо Гренландії. За його словами, йдеться виключно про економічну угоду. Він також наголосив, що раніше його позицію було неправильно інтерпретовано.
"Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми збираємося її купити", – сказав Трамп.
Американський президент підкреслив, що формат купівлі Гренландії є реалістичним та вигідним.
Такі заяви знову викликали активні дискусії серед союзників США.
Паралельно тривають дипломатичні контакти між США, Данією та владою острова. Сторони намагаються знизити напруження навколо арктичного регіону.
Канада і Венесуела у заявах президента США
Трамп також згадав інші країни у контексті гіпотетичного розширення США. На його думку, Канада могла б стати 51-м штатом. Гренландії він відвів умовне місце 52-го штату.
Венесуела, за цією логікою, могла б отримати номер 53.
Раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.
Інтерес США до Гренландії
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
Міністр фінансів США Скотт Бессент також цього тижня висловився щодо промови Карні в Давосі, Швейцарія, заявивши, що прем'єр-міністр не повинен займатися «демонстрацією чеснот».
Трамп також націлився на канадську компанію Bombardier під час свого першого терміну, наклавши майже 300-відсоткове мито на модель C Series компанії Bombardier. Така модель, зараз відома як A220, пізніше була продана Airbus.
Нафтова провінція Альберта має гучний рух за незалежність. Сепаратисти там давно стверджують, що альбертці надто перевантажені податками та недостатньо представлені, щоб залишатися частиною канадської федерації. Уряд Альберти раніше в січні схвалив петицію про референдум про незалежність, і активісти мають час до травня зібрати 178 000 підписів від виборців, які мають право голосувати. Прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт у четвер заявила, що не погоджується з цілями сепаратистського руху, але застерегла від демонизації його прихильників.
Нещодавнє опитування Ipsos показало, що приблизно 28% жителів Альберти можуть проголосувати «за» на референдумі про незалежність - рівень, порівнянний із франкомовною провінцією Квебек, де сепаратизм є значною культурною силою.
послухайте передачу Безсмертного про статтю племінниці трампа Мері - професійного психіатра до того ж.
Справа в тому, що диплоиатичні контакти напруження не знімуть. Щоб зняти нааруження, потрібні контакти пацієнта із лікарями на майданчику психлікарні. Сожливо також, що напруження можуть зняти і вибори:" На позачергових виборах до Сенату США у штаті Техас, який є прореспубліканським, переміг демократ Тейлор Ремет. Він обійшов кандидатку Лі Вамбсганс, яку підтримував особисто Дональд Трамп." (УП)
