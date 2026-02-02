Новини
Можливе розширення США: Трамп заговорив про нові штати

Гренландія і Трамп

Президент США Дональд Трамп озвучив нове бачення можливого територіального розширення Сполучених Штатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Позиція Трампа

Трамп заявив, що не розглядає військовий сценарій щодо Гренландії. За його словами, йдеться виключно про економічну угоду. Він також наголосив, що раніше його позицію було неправильно інтерпретовано.

"Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми збираємося її купити", – сказав Трамп.

Американський президент підкреслив, що формат купівлі  Гренландії є реалістичним та вигідним.
Такі заяви знову викликали активні дискусії серед союзників США.

Паралельно тривають дипломатичні контакти між США, Данією та владою острова. Сторони намагаються знизити напруження навколо арктичного регіону.

Канада і Венесуела у заявах президента США

Трамп також згадав інші країни у контексті гіпотетичного розширення США. На його думку, Канада могла б стати 51-м штатом. Гренландії він відвів умовне місце 52-го штату.
Венесуела, за цією логікою, могла б отримати номер 53.

Раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.

Інтерес США до Гренландії

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

+22
У Трампа вже критично підгорає.
У листопаді його шабашу хана. А тут ще файли Епштейна вилізли...

Тому він зараз і приєднання Марсу буде обіцяти.
02.02.2026 01:25 Відповісти
+21
коли дах їде - тоді він набирає швидкість.
чиста фізика
02.02.2026 01:25 Відповісти
+20
Рыжий, может после очередной дозы кокса- виски, подмахнёшь маляву о принятии Украины в состав США пятьдесят четвёртым штатом?? До конца жизни свечки ставить тебе буду за твоё здоровье..
02.02.2026 01:07 Відповісти
Трамп вперше назвав Карні «губернатором» - прізвисько, яке він раніше використовував стосовно колишнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо - водночас погрожуючи запровадити 100-відсоткове мито на всі канадські товари, якщо Оттава «укладе угоду з Китаєм».

Міністр фінансів США Скотт Бессент також цього тижня висловився щодо промови Карні в Давосі, Швейцарія, заявивши, що прем'єр-міністр не повинен займатися «демонстрацією чеснот».

Трамп також націлився на канадську компанію Bombardier під час свого першого терміну, наклавши майже 300-відсоткове мито на модель C Series компанії Bombardier. Така модель, зараз відома як A220, пізніше була продана Airbus.
02.02.2026 01:06 Відповісти
Трамп неодноразово погрожував перетворити Канаду на 51-й штат. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що очікує, що Трамп «поважатиме скорейський суверенітет Канади» після повідомлень про те, що сепаратисти Альберти неодноразово зустрічалися з американськими чиновниками.
 Нафтова провінція Альберта має гучний рух за незалежність. Сепаратисти там давно стверджують, що альбертці надто перевантажені податками та недостатньо представлені, щоб залишатися частиною канадської федерації. Уряд Альберти раніше в січні схвалив петицію про референдум про незалежність, і активісти мають час до травня зібрати 178 000 підписів від виборців, які мають право голосувати. Прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт у четвер заявила, що не погоджується з цілями сепаратистського руху, але застерегла від демонизації його прихильників.
Нещодавнє опитування Ipsos показало, що приблизно 28% жителів Альберти можуть проголосувати «за» на референдумі про незалежність - рівень, порівнянний із франкомовною провінцією Квебек, де сепаратизм є значною культурною силою.
02.02.2026 01:08 Відповісти
Трамп мріє "асвабадіть" англомовних "малчекофф в трусіках" від французькомовних
нацистів-сатанистів-людоїдів
02.02.2026 07:11 Відповісти
Таблетки зранку не випив:

Венесуела - 53 штат ...
Іран - 54 штат.

"Нормально, Григорий !
Олично, Константин ! "

.
02.02.2026 01:35 Відповісти
ага... тільки площа Канади перебільшує площу всіх штатів гамузом... ну і апетити, однак
злочини пу в Україні тр не бачить в упор і мріє про лярди від пу
02.02.2026 15:27 Відповісти
Рыжий, может после очередной дозы кокса- виски, подмахнёшь маляву о принятии Украины в состав США пятьдесят четвёртым штатом?? До конца жизни свечки ставить тебе буду за твоё здоровье..
...американським зєлєбобікам палкий привіт від українських... судячи з останніх виборів там теж їх не мало...
02.02.2026 01:32 Відповісти
Американські трампозомбаки
02.02.2026 01:46 Відповісти
Ольга, а ну-ка напомните мне, что преступники национальности не имеют? Те которые мешками в три горла ****** сотни миллионов долларов из Украины и прут их на землю обрезованную?
02.02.2026 23:28 Відповісти
Нє, він Україну ***** відміряв
02.02.2026 10:18 Відповісти
"До конца жизни свечки ставить тебе буду" - та там тих свічок небагато потрібно буде.
02.02.2026 10:34 Відповісти
Ого, дід не просто не випив пігулки. Або з боку пуйла шкварчить, або з боку епштейна.
02.02.2026 01:09 Відповісти
купить с людями. но уже не неграми. исторически - некорректно, но будет - справедливо. Хйло хочет то же, но "бесплатно", это тоже - исторически понятно. но, очевидно, ни одному ни второму ядерное оружие\электричество\машины давать нельзя, не то столетие. галеры, лошади, деревянная соха, лапти и вот это вот все - тогда будет ок.
02.02.2026 01:23 Відповісти
Може Україну візьме
02.02.2026 01:24 Відповісти
"идите, идите, я по пятницам не подаю !"

.
02.02.2026 01:39 Відповісти
Нахіба?
02.02.2026 01:39 Відповісти
Для України це було б крутіше чим НАТО і ЄС. Стати окремим штатом США разом з Кримом і Донбасом. Може краще переговори вести з Трумпом щоб захопив ,або напасти на США і здатися?
02.02.2026 23:25 Відповісти
Робінзон - по П'ятницях.
mg у квадраті -
це вже коли дах зі стріхи зірвався

.
02.02.2026 01:38 Відповісти
а він вже зірвався...
02.02.2026 01:43 Відповісти
діти відмінили поїздку в Канаду...
- чому, сина?
- пес його знає чи нас обратно впустяйть - преізвищє у нас не те.
- по Америці погуляте....
а в самого сльози - прізвише у нас не те і син не хочє ризкувати...
фашистюреємо!
02.02.2026 09:45 Відповісти
принаймні з нашим прізвищем ніхто не їбав 13 - це робив тільки доня.
02.02.2026 09:54 Відповісти
нічого не буде, а буде знаєте що?
як у ***** було - два срока не можна підряд, а не підряд можна.
з 4х на 8 років кожний срок, а потім умовна терешкова і все це обнулити і почяти з почятку...
02.02.2026 01:33 Відповісти
Так йому вже під 80 і він вже почав нести якусь ***** та марити.
Через 7 років Трамп буде вже слину пускати, якщо доживе.
02.02.2026 01:45 Відповісти
саме те і кажу - тут вся надія на природу...
02.02.2026 01:51 Відповісти
А ти знаєш, ЧИМ закінчив батько Трампа? У нього "дах поїхав" так, що дружина змушена була створить "псевдоофіс" компанії. Виділила крило будівлі, зробила "ділове" оформлення "офісу", де перебував Трамп-старший. Прикріпила до нього кількох медсестер з психіатричною спеціалізацією, під виглядом "секретарів". І вони імітували роботу "офісу", під керівництвом "босса", поки він остаточно не "скапустився"...
02.02.2026 05:55 Відповісти
У Трампа навіть так не буде. Це його останній срок.
02.02.2026 03:16 Відповісти
ваші слова та Богу в уші...
02.02.2026 03:29 Відповісти
А наступний,і останній,в Алькатрасі
02.02.2026 09:24 Відповісти
тут вся надія на природу...
02.02.2026 01:34 Відповісти
природа у рудого наслєдствєнна -

послухайте передачу Безсмертного про статтю племінниці трампа Мері - професійного психіатра до того ж.

сємєйка Адамсів проти сємєйки тоампів відпочиває !

.
02.02.2026 02:01 Відповісти
я ж не про ту природу, а про ту яка рано чи пізно прибере всіх...
в случяє з донею і ****** вона чомусь тормозить...
02.02.2026 02:05 Відповісти
Заразився від пуйла пабєдобєсієм чи собіратєлєм зємєль? Козел рудий.
02.02.2026 01:42 Відповісти
Прірастітєль зємєль піндосскіх

.
02.02.2026 01:58 Відповісти
Дайте вже йому оселедця.
02.02.2026 02:18 Відповісти
ти ж завжди за зелю і доню топив....
шо тобі зараз не так?
02.02.2026 02:37 Відповісти
знаєте, шо мене більше всього напрягає?
коли одна і та ж людина лайкає і мене і рига...
ви вже тама якось підметіть в хаті...
02.02.2026 04:18 Відповісти
пристрельте скаженого пса , щоб не накоїв біди !
02.02.2026 02:29 Відповісти
Американський президент підкреслив, що формат купівлі Гренландії є реалістичним та вигідним. Джерело: https://censor.net/ua/n3598366
як цей старий маразматик поспілкується з ****** - так одразу в нього хотелкі щось заграбастать - ***** його направляє проти союзників .
02.02.2026 02:33 Відповісти
Мені цікаво - а коли Трамп запропонує на груди орлана, на гербі США, розмістить земну кулю? Одні божевільні, у 1922-му, таке вже робили...
02.02.2026 04:27 Відповісти
здається поки не пізно.американськім психіатрам треба замовляти щоб Pfizer терміново винайшов препарат від трампізма, бо схоже що ця хвороба небезпечніша за ковід.
02.02.2026 02:33 Відповісти
Він також наголосив, що раніше його позицію було неправильно інтерпретовано
петляє як вуж на пательні
02.02.2026 02:35 Відповісти
О, вже і Венесуелла. Та давай Україну 51 чи яким штатом, будеш мати перший штат в Европі. Щось типу як кацапський Калінінград.
02.02.2026 03:18 Відповісти
давай , старий, не зупиняйся. Можна назву "штати" змінити на "трампи". будуть сполучені( неприроднім чином) трампи америки. Ще піраміду можна тобі збудувати на місці пентагону. Класних ідей повно, дави на газ
02.02.2026 04:50 Відповісти
Хай 51 штатом Трамп заберає Україну.
02.02.2026 06:22 Відповісти
не зараз , в нас зараз нормальна така фашистдня
02.02.2026 07:15 Відповісти
"Паралельно тривають дипломатичні контакти між США, Данією та владою острова. Сторони намагаються знизити напруження навколо арктичного регіону." Джерело: https://censor.net/ua/n3598366
Справа в тому, що диплоиатичні контакти напруження не знімуть. Щоб зняти нааруження, потрібні контакти пацієнта із лікарями на майданчику психлікарні. Сожливо також, що напруження можуть зняти і вибори:" На позачергових виборах до Сенату США у штаті Техас, який є прореспубліканським, переміг демократ Тейлор Ремет. Він обійшов кандидатку Лі Вамбсганс, яку підтримував особисто Дональд Трамп." (УП) Хоча при такому психічному стані пацієнта це не точно.
02.02.2026 06:33 Відповісти
Норм. І в Україні провести референдум про приєднання до Штатів.
02.02.2026 06:38 Відповісти
Правопівень, це походу хвороба така.
02.02.2026 07:01 Відповісти
"Ісконно" американський штат Венесуела має повернутися в "родную гавань."
02.02.2026 07:03 Відповісти
"Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми збираємося її купити", - сказав Трамп.
Та привів приклад:" ну як мене купив ху...ло"
02.02.2026 07:04 Відповісти
А про "розширення" своєї власності воно не бажає поговорити. Для початку може "приватизувати палати в дурдомі...
02.02.2026 07:21 Відповісти
Бери ще Чукотку, Якутію, вони недалеко від Аляски і богаті на копалини, народи будуть не проти.
02.02.2026 09:23 Відповісти
Слабий невже цього не бачать !чи вони там всі *******
02.02.2026 09:59 Відповісти
а взагалі перед виборами кандидати у президенти проходять лікаря психіатра ? чи у Трампа теж є справочка з Євролаба ?
02.02.2026 10:03 Відповісти
Не даремно ж воно фотку з путлером повісило в білому дурдомі,один" собіратєль ісконно рускіх тєріторій",а другий "собіратєль ісконно американських територій" - два кондома.
02.02.2026 10:38 Відповісти
А он вообще молодец. Сначала ошарашить оппонента, напугать войной. А потом сделать откат и сойтись где-то посередине) тоесть там же где тебе и надо было. И уже обсуждение продажи даже части Гренландии уже и не кажется такой уж плохой идеей. Наоборот, это отличная идея, по сравнению с войной против США ) А ещё пару лет назад никто даже и обсуждать не стал бы такое. А теперь это уже реальность. Вот такой он глупый тако.)
02.02.2026 10:59 Відповісти
Ямал, комі, вже зачєкалися на допогу й приєднання.
02.02.2026 16:02 Відповісти
Сподіваюсь Европа не буде чесати дупу та купить її сама
