Можливе розширення США: Трамп заговорив про нові штати

Президент США Дональд Трамп озвучив нове бачення можливого територіального розширення Сполучених Штатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Позиція Трампа

Трамп заявив, що не розглядає військовий сценарій щодо Гренландії. За його словами, йдеться виключно про економічну угоду. Він також наголосив, що раніше його позицію було неправильно інтерпретовано.

"Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми збираємося її купити", – сказав Трамп.

Також читайте: США починають переговори з Кубою, - Трамп

Американський президент підкреслив, що формат купівлі Гренландії є реалістичним та вигідним.

Такі заяви знову викликали активні дискусії серед союзників США.

Паралельно тривають дипломатичні контакти між США, Данією та владою острова. Сторони намагаються знизити напруження навколо арктичного регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знову "шатдаун": уряд США частково зупинив роботу

Канада і Венесуела у заявах президента США

Трамп також згадав інші країни у контексті гіпотетичного розширення США. На його думку, Канада могла б стати 51-м штатом. Гренландії він відвів умовне місце 52-го штату.

Венесуела, за цією логікою, могла б отримати номер 53.

Раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.

Інтерес США до Гренландії

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте: США та Данія почали переговори щодо Гренландії, щоб заспокоїти Трампа, - Bloomberg