США починають переговори з Кубою, - Трамп

Новини Трамп погрожує Кубі
Президент Дональд Трамп заявив, що США починають переговори з керівництвом Куби.

Про це повідомляє АР, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Трамп не надав жодних подробиць щодо того, на якому рівні його адміністрація останнім часом контактувала з Кубою і коли, а лише сказав: "Ми починаємо переговори з Кубою".

Постачання нафти

Зазначається, що минулого тижня Трамп підписав указ про запровадження мита на будь-які товари з країн, які продають або постачають нафту Кубі. Цей крок створив тиск на Мексику, від якої Куба стала залежною після того, як Трамп припинив поставки нафти з Венесуели після усунення Мадуро.

Своєю чергою президентка Мексики Клаудія Шейнбаум попередила, що це може спричинити гуманітарну кризу. У п’ятницю вона заявила, що шукатиме альтернативи для продовження допомоги Кубі.

"Це не обов’язково має бути гуманітарна криза. Я думаю, що вони, ймовірно, прийдуть до нас і захочуть укласти угоду. Таким чином, Куба знову буде вільною", - сказав Трамп у суботу

Угода з Кубою

Він вважає, що США укладуть якусь угоду з Кубою, і сказав: "Я думаю, знаєте, ми будемо добрими".

Варто зауважити, що цілі Трампа щодо Куби залишаються неясними. Він звернув більше уваги на острів після того, як на початку січня його адміністрація захопила тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Що передувало?

Ну тепер з супербульбулятором Трамп може укласти угоду з будь-ким.
Навіть з резіновой попой
01.02.2026 10:06 Відповісти
Молодець проти овець ...Хоча проти афганських басмачів вся НАТа на чолі з дядьком Семом виявилися переляканими вівцями.
01.02.2026 10:16 Відповісти
Вони занадто розпаскудились на радянських та російських харчах...там Піночет потрібен, а не фідель, або китайці з палками щоб налогодити економіку, а нероб змусити наполегливо працювати
01.02.2026 10:11 Відповісти
Мадуро теж визивали на переговори - не йшов до рук - в Гуантанамо вже ставлять прогули
01.02.2026 09:49 Відповісти
Зробити на Кубі дубль 2 - запустити туди американського "Фіделя" і нехай творить демократію
01.02.2026 10:00 Відповісти
01.02.2026 10:11 Відповісти
01.02.2026 10:06 Відповісти
Мабуть ще одну війну у своїй хворій головешці хоче закінчити
01.02.2026 10:09 Відповісти
Ідея ЗОВСІМ інша : відновити минулий дофіделівський статус Куби для Трампонії (******** США).
01.02.2026 11:18 Відповісти
01.02.2026 10:16 Відповісти
Ти дебіл?
01.02.2026 11:11 Відповісти
Щось постійно чешиться у діда. Хоче щось захопити. Зробити Америку великою.
Ось тільки захоплювати хоче тих хто не дасть спротиву. Песців в Гренландії та мавп на Кубі.
Сцикливий старий дурень.
01.02.2026 10:36 Відповісти
Лаври "кримнаша" спати не дають!
Бо для нормальних лідерів потрібен мир, а для маленьких тиранів - маленька переможна війна (на яку списуються і про*оби в економіці - "затяніть пояси, у нас війна!", і хиткість власного трону - "я переможець, хто краще за мене?!").
Але Рудий Павіан не розуміє, що перемога над зовсім вже маленькими супротивниками, то не слава, а ганьба.
01.02.2026 11:31 Відповісти
"Ми мали чудову розмову. Всі непорозуміння усунені. Кубинці чудові хлопці, я завжди любив Кубу та її людей. У них є чому повчитися. Viva la Cuba!"
01.02.2026 12:43 Відповісти
Я вже ненавиджу слово "угода".
01.02.2026 14:52 Відповісти
 
 