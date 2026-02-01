США починають переговори з Кубою, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що США починають переговори з керівництвом Куби.

Про це повідомляє АР.

Що відомо?

Трамп не надав жодних подробиць щодо того, на якому рівні його адміністрація останнім часом контактувала з Кубою і коли, а лише сказав: "Ми починаємо переговори з Кубою".

Постачання нафти

Зазначається, що минулого тижня Трамп підписав указ про запровадження мита на будь-які товари з країн, які продають або постачають нафту Кубі. Цей крок створив тиск на Мексику, від якої Куба стала залежною після того, як Трамп припинив поставки нафти з Венесуели після усунення Мадуро.

Своєю чергою президентка Мексики Клаудія Шейнбаум попередила, що це може спричинити гуманітарну кризу. У п’ятницю вона заявила, що шукатиме альтернативи для продовження допомоги Кубі.

"Це не обов’язково має бути гуманітарна криза. Я думаю, що вони, ймовірно, прийдуть до нас і захочуть укласти угоду. Таким чином, Куба знову буде вільною", - сказав Трамп у суботу

Угода з Кубою

Він вважає, що США укладуть якусь угоду з Кубою, і сказав: "Я думаю, знаєте, ми будемо добрими".

Варто зауважити, що цілі Трампа щодо Куби залишаються неясними. Він звернув більше уваги на острів після того, як на початку січня його адміністрація захопила тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

