РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9162 посетителя онлайн
Новости Трамп угрожает Кубе
4 332 19

США начинают переговоры с Кубой, - Трамп

Трамп заявил о начале переговоров с Кубой

Президент Дональд Трамп заявил, что США начинают переговоры с руководством Кубы.

Об этом сообщает АР, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Трамп не предоставил никаких подробностей о том, на каком уровне его администрация в последнее время контактировала с Кубой и когда, а лишь сказал: "Мы начинаем переговоры с Кубой".

Поставки нефти

Отмечается, что на прошлой неделе Трамп подписал указ о введении пошлин на любые товары из стран, которые продают или поставляют нефть Кубе. Этот шаг создал давление на Мексику, от которой Куба стала зависимой после того, как Трамп остановил поставки нефти из Венесуэлы после отстранения Мадуро.

Читайте также: Администрация Трампа ищет союзников внутри кубинского правительства для свержения режима, - WSJ

В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум предупредила, что это может вызвать гуманитарный кризис. В пятницу она заявила, что будет искать альтернативы для продолжения помощи Кубе.

"Это не обязательно должен быть гуманитарный кризис. Я думаю, что они, вероятно, придут к нам и захотят заключить соглашение. Таким образом, Куба снова будет свободной", - сказал Трамп в субботу

Соглашение с Кубой

Он считает, что США заключат какое-то соглашение с Кубой, и сказал: "Я думаю, знаете, мы будем добрыми".

Стоит заметить, что цели Трампа в отношении Кубы остаются неясными. Он обратил больше внимания на остров после того, как в начале января его администрация захватила тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Читайте: Куба резко ответила на призыв Трампа заключить соглашение

Что предшествовало?

Автор: 

Куба (142) переговоры (5758) Трамп Дональд (8088)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ну тепер з супербульбулятором Трамп може укласти угоду з будь-ким.
Навіть з резіновой попой
показать весь комментарий
01.02.2026 10:06 Ответить
+8
Молодець проти овець ...Хоча проти афганських басмачів вся НАТа на чолі з дядьком Семом виявилися переляканими вівцями.
показать весь комментарий
01.02.2026 10:16 Ответить
+4
Вони занадто розпаскудились на радянських та російських харчах...там Піночет потрібен, а не фідель, або китайці з палками щоб налогодити економіку, а нероб змусити наполегливо працювати
показать весь комментарий
01.02.2026 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мадуро теж визивали на переговори - не йшов до рук - в Гуантанамо вже ставлять прогули
показать весь комментарий
01.02.2026 09:49 Ответить
Зробити на Кубі дубль 2 - запустити туди американського "Фіделя" і нехай творить демократію
показать весь комментарий
01.02.2026 10:00 Ответить
Вони занадто розпаскудились на радянських та російських харчах...там Піночет потрібен, а не фідель, або китайці з палками щоб налогодити економіку, а нероб змусити наполегливо працювати
показать весь комментарий
01.02.2026 10:11 Ответить
Ну тепер з супербульбулятором Трамп може укласти угоду з будь-ким.
Навіть з резіновой попой
показать весь комментарий
01.02.2026 10:06 Ответить
Мабуть ще одну війну у своїй хворій головешці хоче закінчити
показать весь комментарий
01.02.2026 10:09 Ответить
Ідея ЗОВСІМ інша : відновити минулий дофіделівський статус Куби для Трампонії (******** США).
показать весь комментарий
01.02.2026 11:18 Ответить
Молодець проти овець ...Хоча проти афганських басмачів вся НАТа на чолі з дядьком Семом виявилися переляканими вівцями.
показать весь комментарий
01.02.2026 10:16 Ответить
Ти дебіл?
показать весь комментарий
01.02.2026 11:11 Ответить
Щось постійно чешиться у діда. Хоче щось захопити. Зробити Америку великою.
Ось тільки захоплювати хоче тих хто не дасть спротиву. Песців в Гренландії та мавп на Кубі.
Сцикливий старий дурень.
показать весь комментарий
01.02.2026 10:36 Ответить
Лаври "кримнаша" спати не дають!
Бо для нормальних лідерів потрібен мир, а для маленьких тиранів - маленька переможна війна (на яку списуються і про*оби в економіці - "затяніть пояси, у нас війна!", і хиткість власного трону - "я переможець, хто краще за мене?!").
Але Рудий Павіан не розуміє, що перемога над зовсім вже маленькими супротивниками, то не слава, а ганьба.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:31 Ответить
"Ми мали чудову розмову. Всі непорозуміння усунені. Кубинці чудові хлопці, я завжди любив Кубу та її людей. У них є чому повчитися. Viva la Cuba!"
показать весь комментарий
01.02.2026 12:43 Ответить
Я вже ненавиджу слово "угода".
показать весь комментарий
01.02.2026 14:52 Ответить
 
 