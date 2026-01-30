Трамп угрожает Кубе
Куба отреагировала на чрезвычайное положение, введенное Трампом: Речь идет о полной блокаде

Куба отреагировала на чрезвычайное положение Трампа: что известно?

Куба обвинила США в намерениях ввести полную блокаду поставок топлива на остров.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Бруно Родригес, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Мы самым решительным образом осуждаем новую эскалацию США против Кубы. Теперь они намерены ввести полную блокаду поставок топлива в нашу страну. Чтобы оправдать это, они опираются на длинный список лжи, пытаясь представить Кубу как угрозу, которой она не является.

Ежедневно появляются новые доказательства того, что единственной угрозой миру, безопасности и стабильности региона, а также единственным злонамеренным влиянием является политика правительства США против наций и народов Нашей Америки, которых оно пытается подчинить своей воле, лишить их ресурсов, искалечить их суверенитет и отобрать независимость", - отметил он.

По словам министра, Штаты "прибегают к шантажу и принуждению", чтобы заставить другие страны "присоединиться к их политике блокады Кубы".

Родригес заявил, что тем, кто отказывается, США угрожают введением пошлин, нарушая все нормы свободной торговли.

"Мы осуждаем перед всем миром этот жестокий акт агрессии против Кубы и ее народа, которые уже более 65 лет подвергаются самой длительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целой нации, и которым теперь обещают экстремальные условия жизни", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с угрозами со стороны Кубы.

Топ комментарии
+9
Кубі й досі відригується дружба з сересером. Мабуть ще років сто будуть жити у злиднях.
30.01.2026 10:00 Ответить
+7
Куба отдай наш хлєб
Куба возьмі свой сахар
Нам надоєл твой косматий фідель
Куба іді ти *****!
30.01.2026 09:48 Ответить
+6
Кубинські сигари тростина є - можете курити бамбук
30.01.2026 09:13 Ответить
Кубинські сигари тростина є - можете курити бамбук
30.01.2026 09:13 Ответить
блокада вигідна їбанутим комунякам
вони на неї все списують
як совок на "происки империализма"
30.01.2026 09:21 Ответить
Трамп вирішив відрізати китайців від кубинського нікелю і кобальту? Цікаво що на те відповість Китай? Чи знов мовчки проковтне як з Мадуро? 🤔
30.01.2026 09:22 Ответить
Бульбопюрер лукавий мабуть карти нападу показав Трумпу, в якості подяки за зняття санкцій.
30.01.2026 09:32 Ответить
Ну може Куба стане 51 штатом.
30.01.2026 09:35 Ответить
Если станут 51 штатом , то для народа это может быть и к лучшему….
Там такая нищета и захереность …
30.01.2026 09:48 Ответить
30.01.2026 09:48 Ответить
Головне що рашисти втрачають своїх союзників і можливо черга дійте і до ісламського ірану,до речі рашиські чорти боятся будь що заперечити Трампу ось це "супердержава"
30.01.2026 09:53 Ответить
Там трудяги живуть краще ніж у всій Латинській Америці окрім Венесуели. Не мед, але держава дбає про народ. І дітей з України коштом народу Куби постійно приймали на оздоровлення доки не вилізло що то діти не чорнобильців а держиморд. Гугл в поміч
30.01.2026 09:58 Ответить
Бачу що навіть у Німеччині без Гугела навіть у сортир не можуть сходити...Але чомусь і там знаходять тільки кацапську брехливу пропаганду...
30.01.2026 11:10 Ответить
Знаю одну, возила дитину на Кубу, на реабілітацію після хіміотерапії. Працювала продавцем в магазині, багатодітна мати.
30.01.2026 12:21 Ответить
Кубі й досі відригується дружба з сересером. Мабуть ще років сто будуть жити у злиднях.
сесер гоняв танкери з усім чим можна на кубу кожного тижня
я сам це у порту бачив
ще хлопці там виходили з них - у штатському але строем чомусь
30.01.2026 10:03 Ответить
То на Алясці мабуть порішили Венесуела і Куба на Україну... Трамп заведе ЗЕ у безвихідь
30.01.2026 10:05 Ответить
Його мамаРима вже тоді завела,коли папіСаші не дала можливости вимарати простирадло...
30.01.2026 11:14 Ответить
хз . звісно колись США були світовим поліціантом, і лізли у державні справи багатьох країн світу , але і Куба зовсім не біла і пушиста, регулярні частини збройних сил цього " острова свободи" воювали по всій Африці . від Анголи до Ефіопії. а практично всі так звані революційні фронти і інші подібні банди практично всіх держав західної півкулі були на утриманні у кубинської розвідки
той самий мудило Че Гевара загинув у Болівії зовсім не під час відпустки
30.01.2026 10:24 Ответить
 
 