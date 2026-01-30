Куба отреагировала на чрезвычайное положение, введенное Трампом: Речь идет о полной блокаде

Куба обвинила США в намерениях ввести полную блокаду поставок топлива на остров.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Бруно Родригес, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Мы самым решительным образом осуждаем новую эскалацию США против Кубы. Теперь они намерены ввести полную блокаду поставок топлива в нашу страну. Чтобы оправдать это, они опираются на длинный список лжи, пытаясь представить Кубу как угрозу, которой она не является.

Ежедневно появляются новые доказательства того, что единственной угрозой миру, безопасности и стабильности региона, а также единственным злонамеренным влиянием является политика правительства США против наций и народов Нашей Америки, которых оно пытается подчинить своей воле, лишить их ресурсов, искалечить их суверенитет и отобрать независимость", - отметил он.

По словам министра, Штаты "прибегают к шантажу и принуждению", чтобы заставить другие страны "присоединиться к их политике блокады Кубы".

Читайте: Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров: Следующая атака будет хуже, армада уже направляется

Родригес заявил, что тем, кто отказывается, США угрожают введением пошлин, нарушая все нормы свободной торговли.

"Мы осуждаем перед всем миром этот жестокий акт агрессии против Кубы и ее народа, которые уже более 65 лет подвергаются самой длительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целой нации, и которым теперь обещают экстремальные условия жизни", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем на выполнение договоренностей, - Зеленский отреагировал на заявление Трампа об обещании Путина прекратить обстрелы

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с угрозами со стороны Кубы.

Читайте: Трамп предостерег Великобританию и Канаду от соглашений с Китаем: Это очень опасно для них