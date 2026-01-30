Куба отреагировала на чрезвычайное положение, введенное Трампом: Речь идет о полной блокаде
Куба обвинила США в намерениях ввести полную блокаду поставок топлива на остров.
Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Бруно Родригес, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Мы самым решительным образом осуждаем новую эскалацию США против Кубы. Теперь они намерены ввести полную блокаду поставок топлива в нашу страну. Чтобы оправдать это, они опираются на длинный список лжи, пытаясь представить Кубу как угрозу, которой она не является.
Ежедневно появляются новые доказательства того, что единственной угрозой миру, безопасности и стабильности региона, а также единственным злонамеренным влиянием является политика правительства США против наций и народов Нашей Америки, которых оно пытается подчинить своей воле, лишить их ресурсов, искалечить их суверенитет и отобрать независимость", - отметил он.
По словам министра, Штаты "прибегают к шантажу и принуждению", чтобы заставить другие страны "присоединиться к их политике блокады Кубы".
Родригес заявил, что тем, кто отказывается, США угрожают введением пошлин, нарушая все нормы свободной торговли.
"Мы осуждаем перед всем миром этот жестокий акт агрессии против Кубы и ее народа, которые уже более 65 лет подвергаются самой длительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целой нации, и которым теперь обещают экстремальные условия жизни", - подытожил он.
Что предшествовало?
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с угрозами со стороны Кубы.
