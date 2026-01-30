Трамп предостерег Великобританию и Канаду от соглашений с Китаем: Это очень опасно для них

Президент США Дональд Трамп предостерег Великобританию и Канаду от заключения новых деловых соглашений с Китаем. По его словам, для них это "очень опасно", а для Канады вести бизнес с Китаем "еще опаснее".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Для них (Великобритании. - Ред.) очень опасно это делать. Еще опаснее для Канады вести бизнес с Китаем.

У Канады дела идут плохо. У них дела идут очень плохо, и нельзя рассматривать Китай как решение", - сказал Трамп.

Читайте: Китай поставляет России оборудование для производства гиперзвуковых ракет, - The Telegraph

Критика президента США прозвучала через несколько часов после встречи Стармера с главой КНР Си Цзиньпином и достижения прогресса в обеспечении более широкого доступа британских компаний на китайские рынки.

В пятницу в Пекине Стармер сообщил бизнес-лидерам, что имел "очень теплые" встречи с Си Цзиньпином, которые обеспечили ожидаемый "уровень взаимодействия".

Читайте: Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за действий Кубы

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил о готовности ввести 100-процентные таможенные тарифы на все канадские импортные товары в случае заключения Канадой торгового соглашения с Китаем, обвинив Пекин в стремлении использовать страну как транзитный хаб для экспорта в США.

Известно, что премьер Великобритании Стармер и лидер КНР Си Цзиньпин договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Великобританией и Китаем.

Читайте также: Рассчитываем на выполнение договоренностей, - Зеленский отреагировал на заявление Трампа об обещании Путина прекратить обстрелы