Трамп предостерег Великобританию и Канаду от соглашений с Китаем: Это очень опасно для них
Президент США Дональд Трамп предостерег Великобританию и Канаду от заключения новых деловых соглашений с Китаем. По его словам, для них это "очень опасно", а для Канады вести бизнес с Китаем "еще опаснее".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
"Для них (Великобритании. - Ред.) очень опасно это делать. Еще опаснее для Канады вести бизнес с Китаем.
У Канады дела идут плохо. У них дела идут очень плохо, и нельзя рассматривать Китай как решение", - сказал Трамп.
Критика президента США прозвучала через несколько часов после встречи Стармера с главой КНР Си Цзиньпином и достижения прогресса в обеспечении более широкого доступа британских компаний на китайские рынки.
В пятницу в Пекине Стармер сообщил бизнес-лидерам, что имел "очень теплые" встречи с Си Цзиньпином, которые обеспечили ожидаемый "уровень взаимодействия".
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил о готовности ввести 100-процентные таможенные тарифы на все канадские импортные товары в случае заключения Канадой торгового соглашения с Китаем, обвинив Пекин в стремлении использовать страну как транзитный хаб для экспорта в США.
- Известно, что премьер Великобритании Стармер и лидер КНР Си Цзиньпин договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Великобританией и Китаем.
Потом Великобритания взвалила на себя Индию. И стала просто Британией. Пытаясь вытащить Индию из невежества она и надорвалась. Вторая мировая подвела черту под "Великой" Британией
Файв о клок. 5 часов. Время ********. Британская традиция. Чай с молоком. Так на много вкуснее.
Чай на фарфоре дрянного качества оставлял несмываемый коричневый след. Поэтому его (чай) закрашивали молоком
Чтобы нарушить монополию в Германии стали сами добывать глину и лепить посуду. Богемский фарфор не нужно было обелять молоком.
Еще есть китайские логарифмы 5-го века до нашей эры. Порох и книгопечатание.
потім голодомор як наслідки
китайці дуже розумні!!!
жги ще!🥳
Метрополия всегда обогащается на колониях. За бусы получая реальные ништяки. На то она и метрополия сосать соки.
Есть цифры и данные торговли британских компаний в Индии. Британия больше вкладывала. Строились города. С абсолютного ноля были проложены жел. дороги. Правый руль в Индии это от развития автодорог. Оттуда тянули опиум (и то не домой а в Китай), хлопок и краску индиго.
Весь навар 3 чемодана бриллиантов и томик камасутры. Чтобы не загнуться раньше времени была придумана новая денежная единица - гинея. Тот же фунт, но имеющий хождение только в колонии.
Но для общества сайта это скучно и не интересно.
Шторм занёс корабль переселенцев в *****, к Гудзону. Где обитали нищеброды. И только невозможность добраться в обитаемые места заставила осваивать эту бизонью глушь
Так до речі - сталося і з кацапами .
Торгових партнерів - точно !
аби не з трампоном