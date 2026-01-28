Новости
Китай поставляет России оборудование для производства гиперзвуковых ракет, - The Telegraph

Китай поставляет России специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование, которые используются для производства гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками, в частности ракеты "Орешник".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование The Telegraph.

По данным издания, общая стоимость китайских технологий и оборудования, поставленных в Россию, составляет не менее 10,3 млрд долларов. Они используются для производства современных видов вооружения, в частности гиперзвуковых ракет.

Удар по Львову

В начале месяца Россия применила ракету "Орешник", нанеся удар по Львову. Ракета летела со скоростью около 8000 миль в час и поразила цель менее чем за 20 минут. По данным аналитиков, гиперзвуковая баллистическая ракета может нести до шести боеголовок, способных поражать различные цели. В РФ заявляют, что ее невозможно перехватить, в то же время украинские и западные эксперты предупреждают об угрозе для стран Европы.

Наращивание ракетного производства РФ

Ключевую роль в наращивании российского ракетного производства играют китайские станки с числовым программным управлением. Украинская разведка, в частности, обнаружила карусельный токарный станок китайского производства на Воткинском заводе - главном предприятии РФ по изготовлению ракет "Орешник", "Искандер-М" и межконтинентальных "Тополь-М".

Кроме станков, Китай поставляет России микрочипы и платы памяти на 4,9 млрд долларов, шариковые подшипники для авиации на 130 млн долларов, пьезоэлектрические кристаллы для радаров и систем радиоэлектронной борьбы на 97 млн долларов, а также телескопические прицелы и измерительные приборы. Все эти компоненты входят в перечень товаров, запрещенных к экспорту в РФ западными странами.

Обход санкций

The Telegraph отмечает, что Китай не присоединился к санкциям против России, что позволяет Москве обходить ограничения через прямые и косвенные поставки, в частности через третьи страны. Отмечается, что без доступа к китайским технологиям России было бы крайне сложно поддерживать темпы войны и производство современного вооружения.

Значить в наступному році буде крах китайської економіки.
28.01.2026 12:44 Ответить
а рашка в цьому повинна рухнуть.
28.01.2026 12:47 Ответить
Теж в наступному. Наступний рік буде вирішальним.
28.01.2026 12:47 Ответить
🤣🤣🤣 а пуйло загнеться від раку🤣🤣
28.01.2026 13:18 Ответить
І заборонено комуністичну партію! Думаю, до середини весни.
28.01.2026 12:51 Ответить
Це ж саме робили і деяку країни Світу та їх бізнеси і з наданням допомоги гітлєру, а потім пішли КОНЦТАБОРАХ та ГАЗОВІ КАМЕРИ, як і у сраліна з ГУЛАГОМ!! А КОМІНТЕРН, його теж підтримував….
28.01.2026 13:09 Ответить
подейкують, шо прям зараз у китайчегів відбувається спроба військового держперевороту. інтернет вирублено і відомостей дуже мало, але https://x.com/liumin1988/status/2016264180643598542 шось пролазить.
28.01.2026 13:12 Ответить
Вже Сі втік..🤣🤣🤣громадянська війна
28.01.2026 13:26 Ответить
Сі вже давно лежить в холодильнику, а керує його двійник.
28.01.2026 13:36 Ответить
І ще є 2 трійника
28.01.2026 13:39 Ответить
Дай то Бог 🙏🙏🙏🙏🙂❤️❤️❤️
28.01.2026 13:49 Ответить
Тибет скоро проголосить незалежність, власник Сяомі робить змову з метою повалити комуняків і дружити з Україною.
28.01.2026 14:05 Ответить
смішно як вас, кацапських ботів, пердолить лише від однієї думки шо китаї шось може навернутися.
а тим не менш в чінкостані таки шось відбувається: не кожен же день керівництво ноак заарештовують.
28.01.2026 14:53 Ответить
Кацапські боти - вони повсюди, спокушають чисту душу патріота.
28.01.2026 15:00 Ответить
що це за диво-станки такі? з однієї сторони завантажуєш металобрухт, а з іншої орєшнік з'являється.

а може це звичайні чпу станки нормальної якості? нє?
28.01.2026 12:49 Ответить
Все гарне, як завжди, буде у наступному році або ні...Чекаємо.
28.01.2026 12:51 Ответить
****** з китайцями, розв'язав криваву війну проти Мирної України, яку він веде уже 11 років, ведучи пустопорожні теревені про видумані ним «першопричини» для дурників, проплачених у штучно створених ним же партейках у країнах ЄС і НАТО!!
28.01.2026 13:13 Ответить
Досить постійно скаржитися. Краще поставте Україні обладнання для виробництва ракет.
28.01.2026 12:53 Ответить
вже 4 роки будують ракети, а виходять лише Міндічі
28.01.2026 13:09 Ответить
##ори в твоїй "кнр"!!
28.01.2026 13:48 Ответить
Китай постачає запчастини,
Індія купує літаки,кораблі та зрк ,
ЄС купує нафту,газ та добрива,
США уран,платіну та деревину.

І це нікого не повинно дивувати. Інтереси інтереси і ще раз інтереси
28.01.2026 13:00 Ответить
Китай теж хоче миру, де сі і вся його шайка разом з отарою наближених путєна мріють мити ноги в крові всіх підряд. Але наврядчі так станеться. Старі пердуни отримають мир в чістилищі. Скоро.
28.01.2026 13:01 Ответить
І шо? Теж мені новина. Оно у нас друзяки президента двушечки на Москву поставляли і ничого, бодри та весели, у Ізраілю.
28.01.2026 13:03 Ответить
Китай і Україні запчастини для дронів постачає.
28.01.2026 13:20 Ответить
Але ерефії постачає обладнання для дронів та ракет.
28.01.2026 13:37 Ответить
Може тому, що вона здатна їх робити, на відміну від України?
28.01.2026 13:54 Ответить
Дивує те що за допомогою Ірана паРаша практично рішила питання ударних дронів,які кошмарять нас і навіть сусідні країни:Молдова,Румунія,Польща.Вся Європа,Україна,частково США не можуть протипоставити цим "Шахедам" та "Гераням."КНДР поставляла і поставляє балістику.Так ось,Європа і США не можуть надати те що могло б допомогти Україні завдавати удари в глибину.Ганьба! Чи може у нас такі прохачі?."Стукайте і відкриють,просіть і дадуть вам"
28.01.2026 13:28 Ответить
Європа є найбільший покупець пуйловського газу та нафти
28.01.2026 13:29 Ответить
Ніт! Саме "кнр" та Індусія
28.01.2026 13:47 Ответить
Представте що буде коли з Сосії знімуть санкції після підписання ''мірної угоди''. Тоді вже в відкриту Сосіє будуть завалювати різноманітною зброєю. Україну ж навпаки посадять в клітку щоб не ''правацировала''
28.01.2026 13:42 Ответить
І так ясно що краснопузі ************ війну
28.01.2026 13:45 Ответить
В китаї зараз наче військовий переворот, невідомо чим закінчиться.
28.01.2026 15:02 Ответить
То що китайози ублюдочні покидьки, я ніколи не мала сумніву
28.01.2026 15:45 Ответить
 
 