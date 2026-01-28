Китай поставляет России оборудование для производства гиперзвуковых ракет, - The Telegraph

Китай поставляет России специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование, которые используются для производства гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками, в частности ракеты "Орешник".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование The Telegraph.

По данным издания, общая стоимость китайских технологий и оборудования, поставленных в Россию, составляет не менее 10,3 млрд долларов. Они используются для производства современных видов вооружения, в частности гиперзвуковых ракет.

Удар по Львову

В начале месяца Россия применила ракету "Орешник", нанеся удар по Львову. Ракета летела со скоростью около 8000 миль в час и поразила цель менее чем за 20 минут. По данным аналитиков, гиперзвуковая баллистическая ракета может нести до шести боеголовок, способных поражать различные цели. В РФ заявляют, что ее невозможно перехватить, в то же время украинские и западные эксперты предупреждают об угрозе для стран Европы.

Наращивание ракетного производства РФ

Ключевую роль в наращивании российского ракетного производства играют китайские станки с числовым программным управлением. Украинская разведка, в частности, обнаружила карусельный токарный станок китайского производства на Воткинском заводе - главном предприятии РФ по изготовлению ракет "Орешник", "Искандер-М" и межконтинентальных "Тополь-М".

Кроме станков, Китай поставляет России микрочипы и платы памяти на 4,9 млрд долларов, шариковые подшипники для авиации на 130 млн долларов, пьезоэлектрические кристаллы для радаров и систем радиоэлектронной борьбы на 97 млн долларов, а также телескопические прицелы и измерительные приборы. Все эти компоненты входят в перечень товаров, запрещенных к экспорту в РФ западными странами.

Обход санкций

The Telegraph отмечает, что Китай не присоединился к санкциям против России, что позволяет Москве обходить ограничения через прямые и косвенные поставки, в частности через третьи страны. Отмечается, что без доступа к китайским технологиям России было бы крайне сложно поддерживать темпы войны и производство современного вооружения.

