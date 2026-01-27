Китай имеет влияние на Россию и может способствовать завершению войны в Украине, - премьер Финляндии Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Китай и его президент Си Цзиньпин имеют возможность повлиять на диктатора России Владимира Путина и сократить сотрудничество с РФ, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Встреча лидеров состоялась в Пекине 27 января. Орпо подчеркнул, что Китай имеет влияние на Москву и может способствовать завершению военного конфликта.

Ранее Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Финляндия должны поддерживать международную систему на основе ООН и способствовать многополярному миру, основанному на экономической глобализации.

  • Ранее сообщалось, что

    во время визита Орпо в Китай он планирует обсудить двусторонние отношения и российско-украинскую войну.

Може....АЛЕ НЕ ХОЧЕ. Більше того саме Китай найбільше виграв і виграє з кожнем днем від цієї війни.

Для нього ідеально якби вона не закінчувалась хоч 1000 років
27.01.2026 15:26 Ответить
Так, Китай і США в плюсі від цієї війни.
27.01.2026 15:30 Ответить
параша перетворюється на нафто-золото-алмазну копальню для Китаю з найдешевшою сировиною. І Китай, промовляючи нейтральні, ні до чого не зобов'язуючі, фрази типу "ми за мир" нічого не втрачає, а лише поступово збагачується і посилює свій вплив в усьому світу. Китай не просто має вплив, він має колосальний вплив на парашу. Саме через це пуйло до повномаштабного вторгнення їздив туди, щоб отримати схвалення.
27.01.2026 15:57 Ответить
тому що Китай вклав у кацапів, особливо в їх впк набагато більше ніж індуси
27.01.2026 15:34 Ответить
на сосію може вплинути тільки далекобійна зброя, після того як уйобкам розїбуть все, тоді і росія закінчиться
27.01.2026 15:33 Ответить
Чинаю тільки за щастя, що б рашку роздовбали та знищили більшість потенціалу. Там більша частина Сибіру вже китайська з подальшою експансією на інші території. А рашка тільки зглотує без можливості зхаркуваня.
27.01.2026 15:35 Ответить
Може, не не хоче, навіщо? Він майже дарма гори ресурсів з рашки отримує
27.01.2026 15:57 Ответить
 
 