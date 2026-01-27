Китай имеет влияние на Россию и может способствовать завершению войны в Украине, - премьер Финляндии Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Китай и его президент Си Цзиньпин имеют возможность повлиять на диктатора России Владимира Путина и сократить сотрудничество с РФ, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча лидеров состоялась в Пекине 27 января. Орпо подчеркнул, что Китай имеет влияние на Москву и может способствовать завершению военного конфликта.

Ранее Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Финляндия должны поддерживать международную систему на основе ООН и способствовать многополярному миру, основанному на экономической глобализации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай стремится укрепить оборонные связи с Россией, - Reuters