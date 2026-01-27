Китай має вплив на Росію та може сприяти завершенню війни в Україні, - прем’єр Фінляндії Орпо
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Китай та його президент Сі Цзіньпін мають можливість вплинути на диктатора Росії Володимира Путіна і скоротити співпрацю з РФ, щоб покласти край війні в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зустріч лідерів відбулася у Пекіні 27 січня. Орпо підкреслив, що Китай має вплив на Москву та може сприяти завершенню військового конфлікту.
Раніше Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і Фінляндія повинні підтримувати міжнародну систему на основі ООН та сприяти багатополярному світові, заснованому на економічній глобалізації.
- Раніше повідомлялось, що
під час візиту Орпо до Китаю він планує обговорити двосторонні відносини та російсько-українську війну.
