Китай має вплив на Росію та може сприяти завершенню війни в Україні, - прем’єр Фінляндії Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Китай та його президент Сі Цзіньпін мають можливість вплинути на диктатора Росії Володимира Путіна і скоротити співпрацю з РФ, щоб покласти край війні в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зустріч лідерів відбулася у Пекіні 27 січня. Орпо підкреслив, що Китай має вплив на Москву та може сприяти завершенню військового конфлікту.

Раніше Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і Фінляндія повинні підтримувати міжнародну систему на основі ООН та сприяти багатополярному світові, заснованому на економічній глобалізації.

  • Раніше повідомлялось, що 

    під час візиту Орпо до Китаю він планує обговорити двосторонні відносини та російсько-українську війну.

Може....АЛЕ НЕ ХОЧЕ. Більше того саме Китай найбільше виграв і виграє з кожнем днем від цієї війни.

Для нього ідеально якби вона не закінчувалась хоч 1000 років
27.01.2026 15:26 Відповісти
Так, Китай і США в плюсі від цієї війни.
27.01.2026 15:30 Відповісти
параша перетворюється на нафто-золото-алмазну копальню для Китаю з найдешевшою сировиною. І Китай, промовляючи нейтральні, ні до чого не зобов'язуючі, фрази типу "ми за мир" нічого не втрачає, а лише поступово збагачується і посилює свій вплив в усьому світу. Китай не просто має вплив, він має колосальний вплив на парашу. Саме через це пуйло до повномаштабного вторгнення їздив туди, щоб отримати схвалення.
27.01.2026 15:57 Відповісти
тому що Китай вклав у кацапів, особливо в їх впк набагато більше ніж індуси
27.01.2026 15:34 Відповісти
на сосію може вплинути тільки далекобійна зброя, після того як уйобкам розїбуть все, тоді і росія закінчиться
27.01.2026 15:33 Відповісти
Чинаю тільки за щастя, що б рашку роздовбали та знищили більшість потенціалу. Там більша частина Сибіру вже китайська з подальшою експансією на інші території. А рашка тільки зглотує без можливості зхаркуваня.
27.01.2026 15:35 Відповісти
Може, не не хоче, навіщо? Він майже дарма гори ресурсів з рашки отримує
27.01.2026 15:57 Відповісти
 
 