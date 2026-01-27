Китай прагне зміцнити оборонні зв’язки з Росією, - Reuters
Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь повідомив російському колезі Бєлоусову, що Пекін готовий посилити стратегічну координацію з РФ.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб сумлінно реалізувати важливий консенсус, досягнутий главами двох держав, посилити стратегічну координацію, збагатити зміст співпраці та вдосконалити механізми обміну", - сказав міністр оборони КНР.
Що передувало?
- Раніше українська розвідка повідомила, що Китай та Росія реалізують понад 60 спільних проєктів на $100 млрд.
- За даними Bloomberg, експорт російського СПГ до Китаю зріс до рекордного рівня.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи виживе Сі Цзіньпін у битві китайських кланів?
https://x.com/_thin_red_line_/status/2015898878441029981?s=20 Арешт Чжан Юся зруйнував негласне правило партійної аристократії КНР - своїх не здаємо. Це може її об'єднати проти керманича Китаю товариша Сі, який посягнув на святе - сакральний статус й статки нащадків та протеже засновників-революціонерів нового Китаю.
Ось десять наймогутніших комуністичних кланів у Китаї:
1) Клан Ден Сяопіна (колишнього генерального секретаря)
Спадкоємець - син Ден Пуфан. Хоча вплив сім'ї різко знизився, але зберігається залишковий престиж як провідної "червоної сім'ї";
2) Клан Чень Юня (одного з восьми «безсмертних» КПК).
Спадкоємець - син Чень Юань. Продовжує контролювати мільярдні потоки державних фінансів;
3) Клан Е Цзяньїна (маршала КНР, колишнього міністра оборони).
Спадкоємець - Е Сюаньлянь. Старший брат Е Сюаньнін тривалий час контролював військову розвідку;
4) Клан Цзян Цземіня (колишнього генерального секретаря).
Спадкоємець - син Цзян Мяньхен. Контролює телекомунікаційний сектор, має величезні закордонні активи, є ключовою ланкою шанхайської фракції;
5) Клан Ван Чженя (одного з восьми «безсмертних» КПК).
Спадкоємець - син Ван Цзюнь. Контролював CITIC - одну з найбільших державних інвестиційних корпорацій Китаю, та Poly Group - конгломерат у сфері нерухомості. Тісно пов'язаний із кланом Цзян Цземіня;
6) Клан Яо Іліня (колишнього заступника прем'єра Держради).
Спадкоємець - Ван Цішань, який одружився з його донькою. Колишній союзник Сі Цзіньпіна у боротьбі з корупцією;
7) Клан Цзен Цінхуна (колишнього заступника голови КНР).
Ставленик Цзян Цземіня. Лідер шанхайської фракції. Має великі зв'язки у спецслужбах;
8) Клан Ху Цзіньтао (колишнього генерального секретаря).
Незважаючи на вік, зберігає підтримку на всіх рівнях влади.
9) Клан Вень Цзябао (колишнього прем'єра Держради).
За Ху Цзіньтао сім'я сколотила багатомільярдний статок;
10) Клан Лі Пена (колишнього прем'єра Держради).
Спадкоємець - дочка Лі Сяолінь. Контролює енергетичний сектор.
"І зникло п'ятеро негренят, лишилось тільки двоє" :