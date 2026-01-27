РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8545 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Китая и РФ
1 590 6

Китай стремится укрепить оборонные связи с Россией, - Reuters

Китай хочет усилить сотрудничество в обороне с Россией

Министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил российскому коллеге Белоусову, что Пекин готов усилить стратегическую координацию с РФ. 

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы добросовестно реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, усилить стратегическую координацию, обогатить содержание сотрудничества и усовершенствовать механизмы обмена", - сказал министр обороны КНР.

Читайте: Не вижу готовности Китая присоединиться к мирному треку, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте: Китаю не выгодно окончание войны России против Украины, - Зеленский

Автор: 

Китай (3328) россия (97354)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"експорт російського СПГ до Китаю зріс до рекордного рівня"
Пора невідомим добрим дронам завітати на Arctic LNG 2
показать весь комментарий
27.01.2026 14:51 Ответить
от вам і починається закріплюватися юридично , союз двох коммуністично мафіозних режимів ,який осмілив ,за трампівської підтримки ,вони разом ,почнуть ламати світ через коліно...
показать весь комментарий
27.01.2026 15:09 Ответить
@ (в перекладі):
Чи виживе Сі Цзіньпін у битві китайських кланів?

https://x.com/_thin_red_line_/status/2015898878441029981?s=20 Арешт Чжан Юся зруйнував негласне правило партійної аристократії КНР - своїх не здаємо. Це може її об'єднати проти керманича Китаю товариша Сі, який посягнув на святе - сакральний статус й статки нащадків та протеже засновників-революціонерів нового Китаю.

Ось десять наймогутніших комуністичних кланів у Китаї:

1) Клан Ден Сяопіна (колишнього генерального секретаря)
Спадкоємець - син Ден Пуфан. Хоча вплив сім'ї різко знизився, але зберігається залишковий престиж як провідної "червоної сім'ї";

2) Клан Чень Юня (одного з восьми «безсмертних» КПК).
Спадкоємець - син Чень Юань. Продовжує контролювати мільярдні потоки державних фінансів;

3) Клан Е Цзяньїна (маршала КНР, колишнього міністра оборони).
Спадкоємець - Е Сюаньлянь. Старший брат Е Сюаньнін тривалий час контролював військову розвідку;

4) Клан Цзян Цземіня (колишнього генерального секретаря).
Спадкоємець - син Цзян Мяньхен. Контролює телекомунікаційний сектор, має величезні закордонні активи, є ключовою ланкою шанхайської фракції;

5) Клан Ван Чженя (одного з восьми «безсмертних» КПК).
Спадкоємець - син Ван Цзюнь. Контролював CITIC - одну з найбільших державних інвестиційних корпорацій Китаю, та Poly Group - конгломерат у сфері нерухомості. Тісно пов'язаний із кланом Цзян Цземіня;

6) Клан Яо Іліня (колишнього заступника прем'єра Держради).
Спадкоємець - Ван Цішань, який одружився з його донькою. Колишній союзник Сі Цзіньпіна у боротьбі з корупцією;

7) Клан Цзен Цінхуна (колишнього заступника голови КНР).
Ставленик Цзян Цземіня. Лідер шанхайської фракції. Має великі зв'язки у спецслужбах;

8) Клан Ху Цзіньтао (колишнього генерального секретаря).
Незважаючи на вік, зберігає підтримку на всіх рівнях влади.

9) Клан Вень Цзябао (колишнього прем'єра Держради).
За Ху Цзіньтао сім'я сколотила багатомільярдний статок;

10) Клан Лі Пена (колишнього прем'єра Держради).
Спадкоємець - дочка Лі Сяолінь. Контролює енергетичний сектор.



"І зникло п'ятеро негренят, лишилось тільки двоє" :

показать весь комментарий
27.01.2026 15:14 Ответить
Може просто війну Україні об'явите, косоокі падли? Лицемірна наволоч.
показать весь комментарий
27.01.2026 15:21 Ответить
Трупм теперь что скажет....... Просто пригрозит как шавка и все, наверное. Слава Украине! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
27.01.2026 15:33 Ответить
Захід в гонитьбі за надприбутками сам створив цього монстра, а тепер скиглить і не знає, що робити.
показать весь комментарий
27.01.2026 16:37 Ответить
 
 