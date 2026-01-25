УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7510 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Фінляндії
948 8

Прем’єр Фінляндії їде до Китаю: серед тем розмови з Сі Цзіньпіном - війна в Україні

Візит прем’єра Фінляндії до Пекіна

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо здійснить офіційний візит до Китаю, де планує обговорити двосторонні відносини та російсько-українську війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустрічі відбудуться 27 січня у Пекіні, де Орпо зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном, прем'єр-міністром Лі Цяном та головою Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі. Метою поїздки є розвиток бізнес-можливостей для Фінляндії та поглиблення політичного діалогу з керівництвом Китаю.

Також читайте: Фінляндія та Швеція пропонують ЄС запровадити мита на всі товари й послуги з Росії, - Yle

Обговорення війни в Україні

Під час офіційних переговорів планується обговорення не лише двосторонніх відносин, а й ситуації в Україні та безпекових загроз з боку Росії. Востаннє прем'єр Фінляндії відвідував Китай у 2017 році — це був візит Юха Сіпіля.

"На тлі ситуації навколо Гренландії треба посилювати безпеку в Арктиці, але не забувати про Україну та російську загрозу", — зазначив Петтері Орпо.

Читайте також: Українські військові отримали французькі дрони Rodeur 330 дальністю 500 км

Новий пакет оборонної допомоги Україні

Раніше Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 31-го пакета оборонної допомоги загальною вартістю близько 98 мільйонів євро. 

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підкреслив, що пакет сформовано з урахуванням найбільш критичних потреб України та у прискореному режимі. Від початку повномасштабної війни Фінляндія вже передала українській армії оборонні матеріали на суму близько 3,1 мільярда євро.

Читайте також: Викрито розтрату коштів на оборонних закупівлях на 14,6 мільйона гривень

Автор: 

оборона (4925) Фінляндія (1429) допомога і підтримка (1232)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сі як дізнався від Путіна, що буде війна - подумав, вочевидь, що буде одночасно смоктати ресурси з Росії і продавати продукцію в ЄС та США. Суцільна вигода Так і вийшло. А ще під шумок Тайвань думає прибрати.
показати весь коментар
25.01.2026 22:55 Відповісти
Головне що Китай прагне продемонструвати що ні США ні Європа ніц не здатні вирішити 5а міжнародній арені без дозволу Китаю, і посланці будуть бігати до китайського імператора на поклон ... поки бігають. США правда ще до того не дійшли, але китайці надій не полишають і будуть, для цього, накачувати кацапів ресурсами і надалі 🤔
показати весь коментар
25.01.2026 23:07 Відповісти
Якщо ресурсами вважати електрокари і смартфони третього ешелону, то все вірно . Накачує!
показати весь коментар
26.01.2026 01:23 Відповісти
наївна людина 🙄
Між Китаєм і Росією нині реалізуються понад 60 спільних проєктів загальною вартістю понад 100 мільярдів доларів, які охоплюють як економічну, так і військово-промислову сфери.

За даними СЗРУ, саме завдяки підтримці Китаю російський військово-промисловий комплекс здатний нарощувати виробництво артилерійських ***********, мін, крилатих і балістичних ракет, а також ракет до систем протиповітряної оборони.

Росія, активно інтегрує отримані з Китаю електронні компоненти у крилаті ракети Х-101, 3М-14 «Калібр», дрони-камікадзе «Герань», а також у бортові системи винищувачів Су-57 і ударних вертольотів Ка-52.

Лише протягом 2025 року, за даними української розвідки, Росія придбала для потреб свого ВПК близько 40 тисяч найменувань електронної компонентної бази, виготовленої більш ніж 80 компаніями, зареєстрованими в Китаї.
показати весь коментар
26.01.2026 08:39 Відповісти
Для Китаю візит прем'єр-міністра Фінляндії це як візит мера невеликого містечка.
показати весь коментар
25.01.2026 23:11 Відповісти
Уточнення: невеликого вельми почесного містечка.
Китайці в курсі, як фіни навішали піздюлєй парашці у 1939-1940 роках.

Також і візит кацапідарського обісцяного бункерного щура сприймають у Піднебесній не більше, ніж васала одного з улусів, щоб отримати черговий ярлик на княжіння.
А візит пару років назад Вінні Пуха в масскву був такою собі інспекцією, чи добре ***** управляє ввіреною йому з високої руки провінцією.
Заодно приглядатися до лояльних наступників.
показати весь коментар
26.01.2026 01:20 Відповісти
Стуббу прийдеться піднапружитися і програти пару партій в гольф онучці Трампа.
показати весь коментар
25.01.2026 23:50 Відповісти
Європейці прагнуть непомітно переконатись втому, що за всіма діями ***** стоїть "дядечко Сі" і смикає ***** за ниточки. А тим часом у китайців забирають паспорти і перетворюють їх на безвиїздне закріпачене бидло. На уйгурах відпрацювали відеонагляд та електронний моніторинг... Все. Комуністичний Китай стає "тюрмою народів"...
показати весь коментар
26.01.2026 01:35 Відповісти
 
 