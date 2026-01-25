Прем’єр Фінляндії їде до Китаю: серед тем розмови з Сі Цзіньпіном - війна в Україні
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо здійснить офіційний візит до Китаю, де планує обговорити двосторонні відносини та російсько-українську війну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії.
Зустрічі відбудуться 27 січня у Пекіні, де Орпо зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном, прем'єр-міністром Лі Цяном та головою Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі. Метою поїздки є розвиток бізнес-можливостей для Фінляндії та поглиблення політичного діалогу з керівництвом Китаю.
Обговорення війни в Україні
Під час офіційних переговорів планується обговорення не лише двосторонніх відносин, а й ситуації в Україні та безпекових загроз з боку Росії. Востаннє прем'єр Фінляндії відвідував Китай у 2017 році — це був візит Юха Сіпіля.
"На тлі ситуації навколо Гренландії треба посилювати безпеку в Арктиці, але не забувати про Україну та російську загрозу", — зазначив Петтері Орпо.
Новий пакет оборонної допомоги Україні
Раніше Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 31-го пакета оборонної допомоги загальною вартістю близько 98 мільйонів євро.
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підкреслив, що пакет сформовано з урахуванням найбільш критичних потреб України та у прискореному режимі. Від початку повномасштабної війни Фінляндія вже передала українській армії оборонні матеріали на суму близько 3,1 мільярда євро.
- Нагадаємо, Фінляндія ухвалила закон про підвищення віку резервістів до 65 років. У Міноборони очікують, що до 2031 року чисельність резерву зросте до 1 млн осіб.
Між Китаєм і Росією нині реалізуються понад 60 спільних проєктів загальною вартістю понад 100 мільярдів доларів, які охоплюють як економічну, так і військово-промислову сфери.
За даними СЗРУ, саме завдяки підтримці Китаю російський військово-промисловий комплекс здатний нарощувати виробництво артилерійських ***********, мін, крилатих і балістичних ракет, а також ракет до систем протиповітряної оборони.
Росія, активно інтегрує отримані з Китаю електронні компоненти у крилаті ракети Х-101, 3М-14 «Калібр», дрони-камікадзе «Герань», а також у бортові системи винищувачів Су-57 і ударних вертольотів Ка-52.
Лише протягом 2025 року, за даними української розвідки, Росія придбала для потреб свого ВПК близько 40 тисяч найменувань електронної компонентної бази, виготовленої більш ніж 80 компаніями, зареєстрованими в Китаї.
