Прем’єр Фінляндії їде до Китаю: серед тем розмови з Сі Цзіньпіном - війна в Україні

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо здійснить офіційний візит до Китаю, де планує обговорити двосторонні відносини та російсько-українську війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустрічі відбудуться 27 січня у Пекіні, де Орпо зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном, прем'єр-міністром Лі Цяном та головою Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі. Метою поїздки є розвиток бізнес-можливостей для Фінляндії та поглиблення політичного діалогу з керівництвом Китаю.

Також читайте: Фінляндія та Швеція пропонують ЄС запровадити мита на всі товари й послуги з Росії, - Yle

Обговорення війни в Україні

Під час офіційних переговорів планується обговорення не лише двосторонніх відносин, а й ситуації в Україні та безпекових загроз з боку Росії. Востаннє прем'єр Фінляндії відвідував Китай у 2017 році — це був візит Юха Сіпіля.

"На тлі ситуації навколо Гренландії треба посилювати безпеку в Арктиці, але не забувати про Україну та російську загрозу", — зазначив Петтері Орпо.

Читайте також: Українські військові отримали французькі дрони Rodeur 330 дальністю 500 км

Новий пакет оборонної допомоги Україні

Раніше Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 31-го пакета оборонної допомоги загальною вартістю близько 98 мільйонів євро.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підкреслив, що пакет сформовано з урахуванням найбільш критичних потреб України та у прискореному режимі. Від початку повномасштабної війни Фінляндія вже передала українській армії оборонні матеріали на суму близько 3,1 мільярда євро.

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила закон про підвищення віку резервістів до 65 років. У Міноборони очікують, що до 2031 року чисельність резерву зросте до 1 млн осіб.

Читайте також: Викрито розтрату коштів на оборонних закупівлях на 14,6 мільйона гривень