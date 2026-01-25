Премьер Финляндии едет в Китай: среди тем разговора с Си Цзиньпином - война в Украине
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо совершит официальный визит в Китай, где планирует обсудить двусторонние отношения и российско-украинскую войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Финляндии.
Встречи состоятся 27 января в Пекине, где Орпо встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Ли Цзяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Целью поездки является развитие бизнес-возможностей для Финляндии и углубление политического диалога с руководством Китая.
Обсуждение войны в Украине
Во время официальных переговоров планируется обсуждение не только двусторонних отношений, но и ситуации в Украине и угроз безопасности со стороны России. Последний раз премьер Финляндии посещал Китай в 2017 году — это был визит Юха Сипиля.
"На фоне ситуации вокруг Гренландии нужно усиливать безопасность в Арктике, но не забывать об Украине и российской угрозе", — отметил Петтери Орпо.
Новый пакет оборонной помощи Украине
Ранее Финляндия приняла решение о предоставлении Украине 31-го пакета оборонной помощи общей стоимостью около 98 миллионов евро.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что пакет сформирован с учетом наиболее критических потребностей Украины и в ускоренном режиме. С начала полномасштабной войны Финляндия уже передала украинской армии оборонные материалы на сумму около 3,1 миллиарда евро.
- Напомним, Финляндия приняла закон о повышении возраста резервистов до 65 лет. В Минобороны ожидают, что к 2031 году численность резерва вырастет до 1 млн человек.
Між Китаєм і Росією нині реалізуються понад 60 спільних проєктів загальною вартістю понад 100 мільярдів доларів, які охоплюють як економічну, так і військово-промислову сфери.
За даними СЗРУ, саме завдяки підтримці Китаю російський військово-промисловий комплекс здатний нарощувати виробництво артилерійських ***********, мін, крилатих і балістичних ракет, а також ракет до систем протиповітряної оборони.
Росія, активно інтегрує отримані з Китаю електронні компоненти у крилаті ракети Х-101, 3М-14 «Калібр», дрони-камікадзе «Герань», а також у бортові системи винищувачів Су-57 і ударних вертольотів Ка-52.
Лише протягом 2025 року, за даними української розвідки, Росія придбала для потреб свого ВПК близько 40 тисяч найменувань електронної компонентної бази, виготовленої більш ніж 80 компаніями, зареєстрованими в Китаї.
Китайці в курсі, як фіни навішали піздюлєй парашці у 1939-1940 роках.
Також і візит кацапідарського обісцяного бункерного щура сприймають у Піднебесній не більше, ніж васала одного з улусів, щоб отримати черговий ярлик на княжіння.
А візит пару років назад Вінні Пуха в масскву був такою собі інспекцією, чи добре ***** управляє ввіреною йому з високої руки провінцією.
Заодно приглядатися до лояльних наступників.