Премьер Финляндии едет в Китай: среди тем разговора с Си Цзиньпином - война в Украине

Визит премьера Финляндии в Пекин

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо совершит официальный визит в Китай, где планирует обсудить двусторонние отношения и российско-украинскую войну.

Встречи состоятся 27 января в Пекине, где Орпо встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Ли Цзяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Целью поездки является развитие бизнес-возможностей для Финляндии и углубление политического диалога с руководством Китая.

Обсуждение войны в Украине

Во время официальных переговоров планируется обсуждение не только двусторонних отношений, но и ситуации в Украине и угроз безопасности со стороны России. Последний раз премьер Финляндии посещал Китай в 2017 году — это был визит Юха Сипиля.

"На фоне ситуации вокруг Гренландии нужно усиливать безопасность в Арктике, но не забывать об Украине и российской угрозе", — отметил Петтери Орпо.

Новый пакет оборонной помощи Украине

Ранее Финляндия приняла решение о предоставлении Украине 31-го пакета оборонной помощи общей стоимостью около 98 миллионов евро. 

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что пакет сформирован с учетом наиболее критических потребностей Украины и в ускоренном режиме. С начала полномасштабной войны Финляндия уже передала украинской армии оборонные материалы на сумму около 3,1 миллиарда евро.

Сі як дізнався від Путіна, що буде війна - подумав, вочевидь, що буде одночасно смоктати ресурси з Росії і продавати продукцію в ЄС та США. Суцільна вигода Так і вийшло. А ще під шумок Тайвань думає прибрати.
25.01.2026 22:55 Ответить
Головне що Китай прагне продемонструвати що ні США ні Європа ніц не здатні вирішити 5а міжнародній арені без дозволу Китаю, і посланці будуть бігати до китайського імператора на поклон ... поки бігають. США правда ще до того не дійшли, але китайці надій не полишають і будуть, для цього, накачувати кацапів ресурсами і надалі 🤔
25.01.2026 23:07 Ответить
Якщо ресурсами вважати електрокари і смартфони третього ешелону, то все вірно . Накачує!
26.01.2026 01:23 Ответить
наївна людина 🙄
Між Китаєм і Росією нині реалізуються понад 60 спільних проєктів загальною вартістю понад 100 мільярдів доларів, які охоплюють як економічну, так і військово-промислову сфери.

За даними СЗРУ, саме завдяки підтримці Китаю російський військово-промисловий комплекс здатний нарощувати виробництво артилерійських ***********, мін, крилатих і балістичних ракет, а також ракет до систем протиповітряної оборони.

Росія, активно інтегрує отримані з Китаю електронні компоненти у крилаті ракети Х-101, 3М-14 «Калібр», дрони-камікадзе «Герань», а також у бортові системи винищувачів Су-57 і ударних вертольотів Ка-52.

Лише протягом 2025 року, за даними української розвідки, Росія придбала для потреб свого ВПК близько 40 тисяч найменувань електронної компонентної бази, виготовленої більш ніж 80 компаніями, зареєстрованими в Китаї.
26.01.2026 08:39 Ответить
Для Китаю візит прем'єр-міністра Фінляндії це як візит мера невеликого містечка.
25.01.2026 23:11 Ответить
Уточнення: невеликого вельми почесного містечка.
Китайці в курсі, як фіни навішали піздюлєй парашці у 1939-1940 роках.

Також і візит кацапідарського обісцяного бункерного щура сприймають у Піднебесній не більше, ніж васала одного з улусів, щоб отримати черговий ярлик на княжіння.
А візит пару років назад Вінні Пуха в масскву був такою собі інспекцією, чи добре ***** управляє ввіреною йому з високої руки провінцією.
Заодно приглядатися до лояльних наступників.
26.01.2026 01:20 Ответить
Стуббу прийдеться піднапружитися і програти пару партій в гольф онучці Трампа.
25.01.2026 23:50 Ответить
Європейці прагнуть непомітно переконатись втому, що за всіма діями ***** стоїть "дядечко Сі" і смикає ***** за ниточки. А тим часом у китайців забирають паспорти і перетворюють їх на безвиїздне закріпачене бидло. На уйгурах відпрацювали відеонагляд та електронний моніторинг... Все. Комуністичний Китай стає "тюрмою народів"...
26.01.2026 01:35 Ответить
 
 