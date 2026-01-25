Премьер Финляндии едет в Китай: среди тем разговора с Си Цзиньпином - война в Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо совершит официальный визит в Китай, где планирует обсудить двусторонние отношения и российско-украинскую войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Финляндии.

Встречи состоятся 27 января в Пекине, где Орпо встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Ли Цзяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Целью поездки является развитие бизнес-возможностей для Финляндии и углубление политического диалога с руководством Китая.

Обсуждение войны в Украине

Во время официальных переговоров планируется обсуждение не только двусторонних отношений, но и ситуации в Украине и угроз безопасности со стороны России. Последний раз премьер Финляндии посещал Китай в 2017 году — это был визит Юха Сипиля.

"На фоне ситуации вокруг Гренландии нужно усиливать безопасность в Арктике, но не забывать об Украине и российской угрозе", — отметил Петтери Орпо.

Новый пакет оборонной помощи Украине

Ранее Финляндия приняла решение о предоставлении Украине 31-го пакета оборонной помощи общей стоимостью около 98 миллионов евро.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что пакет сформирован с учетом наиболее критических потребностей Украины и в ускоренном режиме. С начала полномасштабной войны Финляндия уже передала украинской армии оборонные материалы на сумму около 3,1 миллиарда евро.

Напомним, Финляндия приняла закон о повышении возраста резервистов до 65 лет. В Минобороны ожидают, что к 2031 году численность резерва вырастет до 1 млн человек.

