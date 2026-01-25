Украинские военные получили французские дроны Rodeur 330 дальностью 500 км
Французская компания EOS Technologie передала Украине несколько беспилотников Rodeur 330, способных действовать на большом расстоянии и выполнять боевые задачи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале France24.
- По данным производителя, дрон может преодолевать до 500 километров и находиться в воздухе до пяти часов. Максимальная скорость составляет около 120 км/ч, а рабочая высота — до 5 тысяч метров.
Сейчас Украина уже имеет несколько таких аппаратов. Rodeur 330 может использоваться для разведки, а также в формате ударного дрона-камикадзе. В компании отмечают, что сотрудничество с Украиной позволяет западным производителям проверять свои решения в реальных боевых условиях.
Возможности Rodeur 330 и новые поставки
Президент EOS Technologie Жан-Марк Зулиани сообщил, что в июне 2025 года украинские военные также получили новый баражующий боеприпас MV-25 OSKA. По его словам, опыт ВСУ важен для дальнейшего развития европейских дронных технологий.
Параллельно Великобритания изучает украинский опыт противодействия беспилотникам. Речь идет как о военном применении, так и об использовании таких решений в гражданской безопасности, в частности для борьбы с контрабандой в тюрьмы.
Франция и Европа расширяют сотрудничество с Украиной в области дронов
На днях министр-делегат при министре Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Алис Рюфо заявила о намерении углубить сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных систем.
"В сфере дронов — их применения, роботизации, использования искусственного интеллекта — Украина сегодня является европейским и мировым примером", — подчеркнула Рюфо.
Она также добавила, что европейские страны планируют присоединиться к созданию будущей платформы защиты неба Украины. Среди возможных элементов рассматриваются французские истребители Rafale и системы противовоздушной обороны нового поколения.
- Ранее мы сообщали, что Франция уже подготовила более 20 тысяч украинских военных и сейчас продолжает обучать значительное количество воинов ВСУ.
Ефективна дальність ураження зенітної установки ЗУ-23-2 (23-мм спарена установка) становить до 2,5 км по дальності та до 2 км по висоті.
-------------------------------------------------------------
