РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8770 посетителей онлайн
Новости Помощь Франции Украине
6 324 26

Украинские военные получили французские дроны Rodeur 330 дальностью 500 км

Франция передала Украине беспилотники Rodeur 330

Французская компания EOS Technologie передала Украине несколько беспилотников Rodeur 330, способных действовать на большом расстоянии и выполнять боевые задачи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале France24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

  • По данным производителя, дрон может преодолевать до 500 километров и находиться в воздухе до пяти часов. Максимальная скорость составляет около 120 км/ч, а рабочая высота — до 5 тысяч метров.

Сейчас Украина уже имеет несколько таких аппаратов. Rodeur 330 может использоваться для разведки, а также в формате ударного дрона-камикадзе. В компании отмечают, что сотрудничество с Украиной позволяет западным производителям проверять свои решения в реальных боевых условиях.

Возможности Rodeur 330 и новые поставки

Президент EOS Technologie Жан-Марк Зулиани сообщил, что в июне 2025 года украинские военные также получили новый баражующий боеприпас MV-25 OSKA. По его словам, опыт ВСУ важен для дальнейшего развития европейских дронных технологий.

Параллельно Великобритания изучает украинский опыт противодействия беспилотникам. Речь идет как о военном применении, так и об использовании таких решений в гражданской безопасности, в частности для борьбы с контрабандой в тюрьмы.

Франция и Европа расширяют сотрудничество с Украиной в области дронов

На днях министр-делегат при министре Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Алис Рюфо заявила о намерении углубить сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных систем.

"В сфере дронов — их применения, роботизации, использования искусственного интеллекта — Украина сегодня является европейским и мировым примером", — подчеркнула Рюфо.

Она также добавила, что европейские страны планируют присоединиться к созданию будущей платформы защиты неба Украины. Среди возможных элементов рассматриваются французские истребители Rafale и системы противовоздушной обороны нового поколения.

Автор: 

Франция (3700) помощь и поддержка (910) дроны (6956)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
"... дає змогу західним виробникам перевіряти свої рішення у реальних бойових умовах."
Добре, що на людях не перевіряють
показать весь комментарий
25.01.2026 18:43 Ответить
+6
Поки по Україні летять сотні корейських балістичних ракет і мільйони снарядів - потужні європейські партнери передали на полігон декілька дронів щоб перевірити їх функціонал.
показать весь комментарий
25.01.2026 18:52 Ответить
+5
Да, 3 дрони нам сильно допоможуть, *****🤬
показать весь комментарий
25.01.2026 18:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
И не на свиньях, и не на собаках.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:42 Ответить
Але на кацапах.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:07 Ответить
На свинособаках
показать весь комментарий
25.01.2026 20:48 Ответить
Добре, що надали хоч яку зброю!
показать весь комментарий
25.01.2026 20:33 Ответить
кілька штук передали? тепер точно переможемо
показать весь комментарий
25.01.2026 18:45 Ответить
показать весь комментарий
головне що "партнерам " точно допоможуть. пройдуть тест у бойових умовах.
показать весь комментарий
25.01.2026 18:53 Ответить
показать весь комментарий
А зачем передавать много сырых изделий которые все равно придется допиливать на основе полученного боевого опыта. Вот уж не надо дураками считать производителей такой сложной техники как оружие. Даже когда автомат приводят к нормальному бою - никто в мишень очередями не стреляет - отстрелял 3 патрона, посмотрел кучность и внес поправки. Так и тут.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:48 Ответить
Бажано 5 патронів для нормального визначення СТП.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:57 Ответить
По настановам - да, но если стрелок очень опытный то думаю ему уже и с первых трех будет понятно куда уходят пули.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:10 Ответить
і шо тепер робити? обісратись і не жити?
показать весь комментарий
26.01.2026 00:12 Ответить
Рашисти отримують з північної кореї і ірану балістичні ракети з дальність більше 500км і б/к 500-1000кг а нам видавили аж кілька дронів які летять зі швидкістю аж 120км які рашисти палками зіб'ють
показать весь комментарий
25.01.2026 18:53 Ответить
Потужно, мля
показать весь комментарий
25.01.2026 18:56 Ответить
Дрон може долати до 500 кілометрів і перебувати в повітрі до п'яти годин. Максимальна швидкість становить близько 120 км/год, а робоча висота - до 5 тисяч метрів.

Палками не зіб'ють!

Ефективна дальність ураження зенітної установки https://www.google.com/search?q=%D0%97%D0%A3-23-2&oq=%D0%B7%D1%83+%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkIAhAhGAoYoAEyCQgDECEYChigAdIBCTI3ODYwajBqN6gCD7ACAfEFMoJUdacgwQw&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAtWjKeLnBnr2jaOqr6PKutv2X7jkNTBUU_2X5CeTOg8D_BwL5o1kGX0k2Y1HcxW4Hp3mQ8dpZxMMzMZ__rM0bwoZlhKpgfrpI5NztxBX-*************************************************-8uKh2MdWuic9RFpYuE&csui=3&ved=2ahUKEwiuzOnmlaeSAxVJ_rsIHZL6Gg4QgK4QegQIARAB ЗУ-23-2 (23-мм спарена установка) становить до 2,5 км по дальності та до 2 км по висоті.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:07 Ответить
А ты попади. Если облака, туман или ночь.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:50 Ответить
Бч - 4 кг. Це розвідувальні дрони.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:23 Ответить
Це будуть випробування у бойових умовах
показать весь комментарий
25.01.2026 19:11 Ответить
Акуєть, дайте два
показать весь комментарий
25.01.2026 19:13 Ответить
А , що обов'язково язиками талапати ?
показать весь комментарий
25.01.2026 19:27 Ответить
Було б про що.
показать весь комментарий
25.01.2026 21:25 Ответить
Хороший тут полигон. Иранцы и корейцы тоже много чего тут испытывают.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:33 Ответить
А повітрянних зміїв не отримали ще, ні?
показать весь комментарий
25.01.2026 20:30 Ответить
Нині Україна вже має кілька таких апаратів.
-------------------------------------------------------------
Кілька - це не десятки і не сотні, і тим більш не тисячі
показать весь комментарий
25.01.2026 20:57 Ответить
Кілька....в томатному соусі.
показать весь комментарий
25.01.2026 21:24 Ответить
 
 