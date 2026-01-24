Франция уже подготовила более 20 тысяч украинских военных

Франция уже подготовила более 20 тысяч украинских военных и в настоящее время продолжает обучать значительное количество воинов ВСУ. 

Об этом "Суспільному" сказала министр-делегат при министре Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Алис Рюфо, информирует Цензор.НЕТ.

Франция обучает воинов ВСУ

"С начала войны мы уже подготовили большое количество украинских военных - более 20 тысяч. Кроме того, было много сотрудничества и в европейском формате в рамках миссии EUMAM. Однако война меняется, меняются и потребности. Поэтому сегодня Украина нуждается в более специализированной подготовке. И, конечно, мы готовы ее обеспечить", - заявила представительница правительства Франции.

Продолжается подготовка в специализированных сферах 

Она добавила, что в настоящее время Франция продолжает обучать значительное количество украинских военных. В частности, подготовка продолжается в более узких и специализированных сферах.

Навіть не лопатами? Ох говорільникі ці можновладці у всіх країнах однакові.
були проблеми серйозні. Зараз чудово воюють
24.01.2026 22:06
155 ту бригаду вже навчили.
24.01.2026 22:01
Італійський сенатор сказав про Україну:
"Вони воюватимуть камінням!"
24.01.2026 21:48 Ответить
тим не меньш наші в Італії теж навчаються. Знаю таких особисто.
Заслужили повагу італійських військових
24.01.2026 21:57 Ответить
У нинішній війні потрібні якісні дрони, а не багато піхоти.
25.01.2026 02:33 Ответить
Саме так, тому кріпаків закриємо.
"Чужих навчайте,
Та самі не чурайтесь..."
Т. Шевченко
"Послання французькій армії"

24.01.2026 22:00 Ответить
155 ту бригаду вже навчили.
То був піарний проект Бубосяна.
Він за що не береться - все розвалюється на піар і лайно. Багато лайна.
25.01.2026 00:38 Ответить
Мій рідний брат в 24 пройшов Інтерілекс в Британії , сертифікат отримав. А 1 грудня 24 під Великою Новосілкою безвісти піхота окр. През.бригада. ми з мамою замерзаємо.прошу штаб гур по військовополонених та офіс президента - Вивезіть нас з мамою будьласка в Ізраїль до міндіча та цккермана , ми замерзаемо в Дарниця
Чим воювати будуть? Лопатками кулеби?
Дякуємо, але потрібно в 5 разів більше, ми Самп-т, за 3 роки в серію пустить не можете, одну ракету рік робите, виробничі цикл більше року?????? Це взагалі як таке можливо????
