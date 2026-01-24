Франция уже подготовила более 20 тысяч украинских военных
Франция уже подготовила более 20 тысяч украинских военных и в настоящее время продолжает обучать значительное количество воинов ВСУ.
Об этом "Суспільному" сказала министр-делегат при министре Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Алис Рюфо, информирует Цензор.НЕТ.
Франция обучает воинов ВСУ
"С начала войны мы уже подготовили большое количество украинских военных - более 20 тысяч. Кроме того, было много сотрудничества и в европейском формате в рамках миссии EUMAM. Однако война меняется, меняются и потребности. Поэтому сегодня Украина нуждается в более специализированной подготовке. И, конечно, мы готовы ее обеспечить", - заявила представительница правительства Франции.
Продолжается подготовка в специализированных сферах
Она добавила, что в настоящее время Франция продолжает обучать значительное количество украинских военных. В частности, подготовка продолжается в более узких и специализированных сферах.
