1 507 12

Франція вже підготувала понад 20 тисяч українських військових

Франція вже підготувала понад 20 тисяч українських військових і наразі продовжує навчати значну кількість воїнів ЗСУ. 

Про це "Суспільному" сказала міністерка-делегатка при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції Аліс Рюфо, інформує Цензор.НЕТ.

Франція навчає воїнів ЗСУ

"Від початку війни ми вже підготували велику кількість українських військових — трохи більше ніж 20 тисяч. Крім того, було багато співпраці й у європейському форматі в межах місії EUMAM. Однак війна змінюється, змінюються й потреби. Тому сьогодні Україна потребує більш спеціалізованої підготовки. І, звичайно, ми готові її забезпечити", - заявила представниця уряду Франції.

Триває підготовка у спеціалізованих сферах 

Вона додала, що наразі Франція продовжує навчати значну кількість українських військових. Зокрема, підготовка триває у вужчих та більш спеціалізованих сферах.

Навіть не лопатами? Ох говорільникі ці можновладці у всіх країнах однакові.
були проблеми серйозні. Зараз чудово воюють
155 ту бригаду вже навчили.
Італійський сенатор сказав про Україну:
"Вони воюватимуть камінням!"
тим не меньш наші в Італії теж навчаються. Знаю таких особисто.
Заслужили повагу італійських військових
Навіть не лопатами? Ох говорільникі ці можновладці у всіх країнах однакові.
У нинішній війні потрібні якісні дрони, а не багато піхоти.
Саме так, тому кріпаків закриємо.
"Чужих навчайте,
Та самі не чурайтесь..."
Т. Шевченко
"Послання французькій армії"

.
155 ту бригаду вже навчили.
були проблеми серйозні. Зараз чудово воюють
То був піарний проект Бубосяна.
Він за що не береться - все розвалюється на піар і лайно. Багато лайна.
Мій рідний брат в 24 пройшов Інтерілекс в Британії , сертифікат отримав. А 1 грудня 24 під Великою Новосілкою безвісти піхота окр. През.бригада. ми з мамою замерзаємо.прошу штаб гур по військовополонених та офіс президента - Вивезіть нас з мамою будьласка в Ізраїль до міндіча та цккермана , ми замерзаемо в Дарниця
Чим воювати будуть? Лопатками кулеби?
Дякуємо, але потрібно в 5 разів більше, ми Самп-т, за 3 роки в серію пустить не можете, одну ракету рік робите, виробничі цикл більше року?????? Це взагалі як таке можливо????
