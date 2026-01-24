Франція вже підготувала понад 20 тисяч українських військових
Франція вже підготувала понад 20 тисяч українських військових і наразі продовжує навчати значну кількість воїнів ЗСУ.
Про це "Суспільному" сказала міністерка-делегатка при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції Аліс Рюфо, інформує Цензор.НЕТ.
Франція навчає воїнів ЗСУ
"Від початку війни ми вже підготували велику кількість українських військових — трохи більше ніж 20 тисяч. Крім того, було багато співпраці й у європейському форматі в межах місії EUMAM. Однак війна змінюється, змінюються й потреби. Тому сьогодні Україна потребує більш спеціалізованої підготовки. І, звичайно, ми готові її забезпечити", - заявила представниця уряду Франції.
Триває підготовка у спеціалізованих сферах
Вона додала, що наразі Франція продовжує навчати значну кількість українських військових. Зокрема, підготовка триває у вужчих та більш спеціалізованих сферах.
"Вони воюватимуть камінням!"
Заслужили повагу італійських військових
Та самі не чурайтесь..."
Т. Шевченко
"Послання французькій армії"
.
Він за що не береться - все розвалюється на піар і лайно. Багато лайна.